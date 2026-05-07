Puolustuskiinteistöt kuuluu kokonaisuuteen
Senaatti-kiinteistöt
Santahaminan kasarmi peruskorjataan laajasti
17.6.2026 12:30:00 EEST | Senaatti-kiinteistöt | Puolustuskiinteistöt | Tiedote
Puolustuskiinteistöt on käynnistänyt Santahaminassa sijaitsevan kasarmi 5:n laajan peruskorjauksen. Rakennuksen läheisyyteen rakennetaan lisäksi uusi telttakuivaamo sekä erillinen varastorakennus omina uudisrakennuksinaan. Tavoitteena on parantaa tilojen terveellisyyttä, turvallisuutta ja toimivuutta sekä varmistaa nykyaikaiset palvelusolosuhteet.
Varusmiehet ovat suorittaneet palvelustaan arkkitehti Pekka Rajalan suunnittelemassa kasarmi 5:ssä vuodesta 1972 alkaen. Kasarmissa on majoitustupien lisäksi varastoja, henkilökunnan tiloja sekä koulutustiloja. Alue on osa Museoviraston valtakunnallisesti arvokkaaksi määrittelemää rakennettua kulttuuriympäristöä. Peruskorjaus ja uudisrakennukset toteutetaan alueen rakennusperintöön sopivalla otteella.
- Kasarmien peruskorjaukset ovat keskeinen osa Puolustusvoimien toimintakyvyn kehittämistä. On tärkeää, että varusmiehet pääsevät suorittamaan palvelustaan terveellisissä ja turvallisissa olosuhteissa. Haluamme samalla pitää kiinni alueen kulttuurihistoriallisista arvoista, kertoo Puolustuskiinteistöjen asiakaspäällikkö Satu Alander-Mattila.
Tilat uudistetaan vastaamaan nykyvaatimuksia
Hankkeessa uusitaan kokonaan rakennuksen talotekniset järjestelmät, ikkunat, vesikatto ja ulkoverhous. Tarvittavilta osin kunnostetaan lisäsi sokkeli sekä muita rakenteita. Pihaan toteutetaan uusittu hulevesijärjestelmä ja salaojitus.
Uudisrakennuksina toteutettavat yksikkövarastorakennus ja telttakuivaamo sijoitetaan hiekkakentän eteläiseen reunaan. Rakennuksiin suunnitellaan harjakatto ja puuverhous, jotta ne istuvat maisemaselvityksen mukaisesti rakennettuun ympäristöön. Kuivaus- ja säilytystilat parantavat kasarmin sisäilman laatua ja lisäävät asumismukavuutta.
Varusmiesten majoitustilat, opetustilat ja henkilökunnan työtilat suunnitellaan vastaamaan Puolustusvoimien työ- ja oppimisympäristökonseptia. Tilojen halutaan tukevan varuskunnan arjen sujuvuutta ja koulutustoimintaa. Viihtyisyyteen, akustiikkaan ja energiatehokkuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Nykyaikaiset työtilaratkaisut ja yhteiskäyttö parantavat samalla tilankäytön tehokkuutta.
Rakennustyöt käynnissä - valmista alkuvuodesta 2027
Rakennustyöt käynnistyivät helmikuussa 2026, ja hanke valmistuu arviolta alkuvuodesta 2027. Väistötiloina toimivat alueelliseen kasarmien peruskorjausten ketjutukseen rakennetut uudet tilat alueella.
Hankkeen laajuus on arviolta noin 4621 bruttoneliömetriä ja kokonaiskustannukset noin 10 miljoonaa euroa. Pääurakoitsijana toimii Fira.
Viime vuosina kasarmiverkostoa on uudistettu laajasti eri puolilla Suomea. Puolustuskiinteistöjen tavoite on, että valtakunnan kaikki kasarmit on uudistettu 2030-luvun puoliväliin mennessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Satu Alander-MattilaAsiakaspäällikköPuolustuskiinteistötPuh:029 483 1101satu.alander-mattila@puolustuskiinteistot.fi
Kaartin jääkärirykmenttikirjaamo.kaartjr@mil.fi
Puolustuskiinteistöt
Puolustuskiinteistöt aloitti toimintansa vuonna 2021 Senaatti-kiinteistöjen tytärliikelaitoksena. Vastaamme puolustushallinnon kiinteistöistä, niiden ylläpidosta ja palveluiden järjestämisestä kaikissa turvallisuustilanteissa. Valmius, varautuminen ja vastuullisuus ovat kaiken toimintamme keskiössä.
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