Puolustuskiinteistöt kuuluu kokonaisuuteen

Senaatti-kiinteistöt

Puolustuskiinteistöt

Santahaminan kasarmi peruskorjataan laajasti

17.6.2026 12:30:00 EEST | Senaatti-kiinteistöt | Puolustuskiinteistöt | Tiedote

Jaa

Puolustuskiinteistöt on käynnistänyt Santahaminassa sijaitsevan kasarmi 5:n laajan peruskorjauksen. Rakennuksen läheisyyteen rakennetaan lisäksi uusi telttakuivaamo sekä erillinen varastorakennus omina uudisrakennuksinaan. Tavoitteena on parantaa tilojen terveellisyyttä, turvallisuutta ja toimivuutta sekä varmistaa nykyaikaiset palvelusolosuhteet.

Havainnekuva tiilirakennuksesta, jossa on kolme kerrosta ja rivissä isoja ikkunoita, edessä asfalttipiha ja taustalla puita.
Havainnekuva valmistuvasta kasarmista.

Varusmiehet ovat suorittaneet palvelustaan arkkitehti Pekka Rajalan suunnittelemassa kasarmi 5:ssä vuodesta 1972 alkaen. Kasarmissa on majoitustupien lisäksi varastoja, henkilökunnan tiloja sekä koulutustiloja. Alue on osa Museoviraston valtakunnallisesti arvokkaaksi määrittelemää rakennettua kulttuuriympäristöä. Peruskorjaus ja uudisrakennukset toteutetaan alueen rakennusperintöön sopivalla otteella.

- Kasarmien peruskorjaukset ovat keskeinen osa Puolustusvoimien toimintakyvyn kehittämistä. On tärkeää, että varusmiehet pääsevät suorittamaan palvelustaan terveellisissä ja turvallisissa olosuhteissa. Haluamme samalla pitää kiinni alueen kulttuurihistoriallisista arvoista, kertoo Puolustuskiinteistöjen asiakaspäällikkö Satu Alander-Mattila.

Tilat uudistetaan vastaamaan nykyvaatimuksia

Hankkeessa uusitaan kokonaan rakennuksen talotekniset järjestelmät, ikkunat, vesikatto ja ulkoverhous. Tarvittavilta osin kunnostetaan lisäsi sokkeli sekä muita rakenteita. Pihaan toteutetaan uusittu hulevesijärjestelmä ja salaojitus.

Uudisrakennuksina toteutettavat yksikkövarastorakennus ja telttakuivaamo sijoitetaan hiekkakentän eteläiseen reunaan. Rakennuksiin suunnitellaan harjakatto ja puuverhous, jotta ne istuvat maisemaselvityksen mukaisesti rakennettuun ympäristöön. Kuivaus- ja säilytystilat parantavat kasarmin sisäilman laatua ja lisäävät asumismukavuutta.

Varusmiesten majoitustilat, opetustilat ja henkilökunnan työtilat suunnitellaan vastaamaan Puolustusvoimien työ- ja oppimisympäristökonseptia. Tilojen halutaan tukevan varuskunnan arjen sujuvuutta ja koulutustoimintaa. Viihtyisyyteen, akustiikkaan ja energiatehokkuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Nykyaikaiset työtilaratkaisut ja yhteiskäyttö parantavat samalla tilankäytön tehokkuutta.

Rakennustyöt käynnissä - valmista alkuvuodesta 2027

Rakennustyöt käynnistyivät helmikuussa 2026, ja hanke valmistuu arviolta alkuvuodesta 2027. Väistötiloina toimivat alueelliseen kasarmien peruskorjausten ketjutukseen rakennetut uudet tilat alueella.

Hankkeen laajuus on arviolta noin 4621 bruttoneliömetriä ja kokonaiskustannukset noin 10 miljoonaa euroa. Pääurakoitsijana toimii Fira.

Viime vuosina kasarmiverkostoa on uudistettu laajasti eri puolilla Suomea. Puolustuskiinteistöjen tavoite on, että valtakunnan kaikki kasarmit on uudistettu 2030-luvun puoliväliin mennessä.

Avainsanat

peruskorjauskulttuuriympäristöviihtyisyysenergiatehokkuusrakennusperintö

Yhteyshenkilöt

Puolustuskiinteistöt

Puolustuskiinteistöt aloitti toimintansa vuonna 2021 Senaatti-kiinteistöjen tytärliikelaitoksena. Vastaamme puolustushallinnon kiinteistöistä, niiden ylläpidosta ja palveluiden järjestämisestä kaikissa turvallisuustilanteissa. Valmius, varautuminen ja vastuullisuus ovat kaiken toimintamme keskiössä.

Puolustuskiinteistöt-logo

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Puolustuskiinteistöt

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye