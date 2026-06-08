Veronika Honkasalo: Miksi opiskelijoita ohjataan lopettamaan opintonsa toimeentulotuen vuoksi?
8.6.2026 14:03:19 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo vaatii hallitukselta vastausta siihen, miksi opiskelijoita on ohjattu luopumaan opinnoistaan tilanteissa, joissa he ovat hakeneet toimeentulotukea kesäajan toimeentuloonsa.
Päätoimisia opiskelijoita jää kesän korvalla sosiaaliturvan väliinputoajiksi. Veronika Honkasalo on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen, jonka taustalla on yhteydenotot hätää kärsiviltä opiskelijoilta.
– Sosiaaliturvaministeri Grahn-Laasonen kiirehti talvella leimaamaan opiskelijoiden huolet vääräksi tiedoksi. Nyt näyttää siltä, että juuri niistä tilanteista, joista varoitimme, on tullut totta. Jos opiskelijoita käytännössä painostetaan lopettamaan opintonsa toimeentulotuen takia, ministerin vakuuttelut eivät pidä, Honkasalo sanoo.
Ministeri on aiemmin todennut, että päätoimisen opiskelijan ei tarvitsisi lopettaa opintojaan eikä heidän toimeentulotukeaan alennettaisi tilanteissa, joissa kesäopinnot eivät ole mahdollisia, kesätöitä ei löydy eikä opiskelijalla ole tosiasiallista oikeutta työttömyysturvaan.
Päätoiminen opiskelija ei yleensä ole oikeutettu työttömyysturvaan, ellei opintoja katsota päättyneiksi tai keskeytyneiksi. Tilanteessa, jossa opiskelijalla ei ole enää oikeutta opintoetuuksiin eikä opintoja voi uuden lain mukaan jatkaa toimeentulotuella, Kela ohjaa opiskelijaa rahoittamaan toimeentulonsa työtuloilla, mahdollisesti 50 prosentilla alennetulla toimeentulotuella ja tarvittaessa pankkilainalla.
Ainut poikkeus koskee ensimmäistä ammatillista tutkintoa opiskelevaa, jonka opintojen hyväksytty viivästyminen voi olla enintään 12 kuukautta.
– Ihmisten opinnot voivat viivästyä sairauden, perhetilanteen, mielenterveyden ongelmien tai muiden, täysin inhimillisten syiden vuoksi. On kohtuutonta, että järjestelmä ei arvioi opiskelijan tilannetta kokonaisuutena, vaan ohjaa hänet pahimmillaan jättämään opinnot kesken.
– Jos näin toimitaan esimerkiksi opintojensa loppusuoralla olevien kohdalla, kenen etua sosiaaliturvaministerin johdolla läpi viety lakimuutos palvelee? Honkasalo kysyy.
Yhteyshenkilöt
Veronika HonkasalokansanedustajaPuh:040 555 9409veronika.honkasalo@eduskunta.fi
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