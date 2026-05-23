Miksi parvekkeilla on syttynyt huomattavan paljon tulipaloja viime aikoina?
8.6.2026 14:35:39 EEST | Suomen Palopäällystöliitto ry | Tiedote
Parvekkeilla syttyvien tulipalojen yleisimmät syyt liittyvät tupakointiin, ruoanlaittoon ja grillaamiseen, sähkölaitteisiin sekä huolimattomaan avotulen käyttöön. Palon nopea leviäminen johtuu usein siitä, että parvekkeille on varastoitu helposti syttyvää materiaalia, ja tuuli voi voimistaa liekkejä hetkessä. Lisäksi joissakin tapauksissa parvekkeiden rakenteissa on havaittu olevan puutteita ja virheellisiä rakenteita. Näitä ovat lähinnä puutteellisesti tiivistetyt rakenteiden läpiviennit, joiden kautta palokaasut pääsevät leviämään ja levittämään paloa rakennuksessa nopeasti. Suomen Palopäällystöliitosta muistutetaan turvalliseen parvekkeiden käyttöön.
Esimerkkejä parveketulipalojen syttymissyistä
- Tupakointi: Tupakasta tai sen tuhkasta pudonnut kytevä kipinä tai natsa voi sytyttää parvekkeen kalusteet, pehmusteet tai roskat.
- Grillaaminen: Grillit parvekkeella aiheuttavat paloriskejä. Erityisesti kaasugrillien huono kunto, vuotavat kaasuletkut tai rasvapalot aiheuttavat vaaratilanteita. Avotulen (kuten hiiligrillin) käyttö voi olla kielletty monissa taloyhtiöissä paloturvallisuussyistä.
- Sähkölaitteet ja akut: Parvekkeilla ladataan ja säilytetään enenevässä määrin myös sähkölaitteiden akkuja. Siellä säilytettävien sähkölaitteiden (esim. sähköpotkulautojen tai akkutyökalujen) akut saattavat ladattaessa ylikuumentua, syttyä tuleen ja sytyttyään aiheuttaa tulipalon.
- Avotuli ja kynttilät: Ulkotulia (esim. roihuja tai lyhtyjä) ei saa koskaan polttaa parvekkeilla, sillä ne huolimattomasti käytettynä sytyttävät helposti ympärillä olevia materiaaleja tuleen.
- Auringonvalo ja polttopiste: Parvekkeella olevat lasit, peilit tai jopa kirkkaat vesipullot voivat toimia auringossa polttopisteenä ja sytyttää ympäröivän materiaalin palamaan.
- Sähköviat: Valosarjojen tai muiden sähkölaitteiden huonokuntoiset johdot ja liitännät voivat aiheuttaa oikosulkuja.
Parvekkeiden käyttötapa ja rakenteet ovat muuttuneet
Yksi keskeinen selitys parvekepalojen yleisyydelle on parvekkeiden muuttunut käyttötapa: niille varastoidaan aiempaa enemmän kalusteita, tekstiilejä, pahvilaatikoita, ruukkuja, koristeita ja muuta palavaa tavaraa.
”Tällainen sisustaminen kasvattaa palokuormaa merkittävästi. Kun syttymislähde osuu tällaiseen ympäristöön, palo saa nopeasti lisää energiaa ja voi levitä hyvin lyhyessä ajassa koko parvekkeelle”, kertoo koulutuspäällikkö Olli Korteniemi Suomen Palopäällystöliitosta.
Nykypäivänä parvekkeet ovat aiempaa useammin lasitettuja. Lasituksen toteutustavasta riippuen voi lasitus aiheuttaa parvekkeelle rakennuslupa- ja palo-osastointivaatimuksen.
”Lasitus voi pahentaa tulipalotilannetta, koska se muodostaa osittain suljetun tilan, jossa lämpö ja savu kerääntyvät nopeasti. Tällöin palo voi kehittyä voimakkaaksi ennen kuin se havaitaan ulkopuolelta tai asunnoista”, Korteniemi huomioi.
Korkea lämpötila voi rikkoa ikkunoita ja auttaa paloa leviämään asunnon sisätiloihin tai rakennuksen julkisivun ja yläpohjan rakenteisiin. Edellä mainitun vuoksi tulipalon leviäminen onnistuu tehokkaasti hyvin toteutetulla osastoinnilla.
Akkupalojen välttäminen
Viime vuosina parvekepalojen riskiä on kasvattanut myös akkulaitteiden, kuten sähköpotkulautojen, sähköpyörien ja työkalujen akkujen säilytys ja lataus. Viallinen, kolhiintunut tai väärällä laturilla ladattu litiumioniakku voi kuumeta hallitsemattomasti ja syttyä rajusti. Lisäksi parvekkeelta alkanut palo voi levitä nopeasti ylempiin kerroksiin, räystäisiin tai ontelorakenteisiin, jos rakennuksen ulkovaippa ja yksityiskohdat tarjoavat sille etenemisreitin.
Miten voin estää parvekkeen tulipaloja, leviämistä ja varautua niiden sammuttamiseen?
Parvekkeen paloturvallisuus perustuu palokuorman minimoimiseen ja oikeisiin toimintatapoihin.
Tärkeimmät toimenpiteet ovat:
1. Ennaltaehkäisy: Näin estät palon syttymisen
- Sähkölaitteiden sekä niiden akkujen lataus ja säilytys: Vältä sähkölaitteiden, erityisesti akkujen latausta ja säilytystä parvekkeella. Huomioi, että akkujen säilyttäminen ja lataaminen kuumassa auringonpaisteessa tai pakkasessa voi aiheuttaa tulipaloriskin.
- Siivoa palokuorma: Runsas tavaramäärä (pahvilaatikot, huonekalut, paperi) lisää palokuormaa ja edistää tulen leviämistä.
- Tupakointi ja kynttilät: Jos parvekkeella saa tupakoida, ole huolellinen tumppien sammuttamisessa – huolehdi, etteivät ne jää kytemään esim. kukkaruukkuun. Ulkotulien ja kynttilöiden käyttö vaatii erityistä huolellisuutta, eikä niitä pidä jättää valvomatta.
- Grillaaminen: Jos parvekkeella saa grillata, sijoita grilli vähintään puolen metrin päähän kaikista palavista pinnoista. Tarkista myös kaasugrillien letkujen kunto.
2. Leviämisen estäminen: Toimi näin vaaratilanteessa
- Poistumistie: Pidä parveke ja kulkureitit vapaina, sillä parveke on usein asunnon toinen varapoistumistie.
- Sulje ovet: Jos parvekkeella syttyy tulipalo, sulje parvekkeen ovi ja ikkunat perässäsi. Tämä estää liekkien ja savun pääsyn asunnon sisälle.
- Lasitus: Jos parvekkeellasi on lasitus, avaa lasit palon sattuessa, mikäli se on turvallista. Näin palokaasut ja kuumuus eivät levitä tulipaloa rakennukseen päin.
3. Varautuminen: Alkusammutus
- Sammutuspeite: Hanki parvekkeelle tai sen välittömään läheisyyteen sammutuspeite. Se on nopea ja tehokas väline esimerkiksi syttyneen grillin tai pienten palojen tukahduttamiseen.
- Käsisammutin: Varaudu kotona tulipalon sammuttamiseen soveltuvalla alkusammuttimella. Hyvä alkusammutin on esimerkiksi riittävän tehokas nestesammutin. Sammutinta tulee säilyttää helposti saavutettavassa paikassa, kuten eteisessä.
- Hätäilmoitus: Muista tulipalo- tai onnettomuustilanteessa oikeaoppinen toimintamalli: pelasta vaarassa olevat, varoita naapureita, sammuta jos voit ja soita hätänumeroon 112.
Lisää tietoa
Lue lisää rakenteista ja palo-osastoinneista koulutusjohtaja Tomi Timosen haastattelusta:
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Yhteyshenkilöt
Olli KorteniemikoulutuspäällikköSuomen PalopäällystöliittoPuh:044 7940 112olli.korteniemi@sppl.fi
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Tietoja julkaisijasta
Suomen Palopäällystöliitto on pelastus- ja turvallisuusalan koulutus- ja asiantuntijaorganisaatio, jonka keskeisimpiä tavoitteita on yhteiskunnan turvallisuuden edistäminen ja jäsenistönsä ammattiosaamisen kehittäminen.
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Suomen Palopäällystöliitto on arvostettu turvallisuuspoliittinen keskustelija sekä avoimeen kumppanuuteen ja jatkuvaan kehittymiseen luottava yhteistyöjärjestö, joka tuottaa asiantuntija-, koulutus- ja materiaalipalveluja. Liiton vaikuttavuus perustuu pitkäjänteiseen työhön sekä välittömään yhteydenpitoon eri viranomaisten ja turvallisuusalan toimijoiden kanssa.
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