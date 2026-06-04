Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja kirjastojaoston kokous 11.6.2026

8.6.2026 14:57:27 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote

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Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto kokoontuu 11.6.2026. Kokouksen asialista on julkaistu.

Jaosto käsittelee kokouksessaan Kulttuurin kummilapset -toiminnan erillisavustukseen liittyvää toimijoiden valintaa kaudelle 2027-2029. 

Asialista löytyy Helsingin kaupungin verkkosivuilta.

Samalta sivulta löytyvät myös:

  • muut päätösasiakirjat
  • kokousaikataulu
  • tieto jaoston jäsenistä.

Jaoston puheenjohtaja on Jaana Alaja (SDP).

Avainsanat

kulttuuriavustukset

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Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 9.6.20264.6.2026 13:21:23 EEST | Tiedote

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 9.6.2026 kokouksen esityslista on julkaistu. Lautakunta käsittelee kokouksessaan muun muassa Pikku Huopalahden nuorisotalon ja kirjaston perusparannuksen tarveselvitystä, Ruskeasuon, Oulunkylän, Käpylän Velodromin ja Talin liikuntapuistojen pysäköintipalveluiden järjestämistä käyttöoikeussopimuksella sekä Oodin siivous-, vartiointi-, turvallisuus- ja toimitilapalveluiden hankintoja. Lisäksi lautakunta antaa vastauksensa nuoren aloitteeseen maauimalan tai uimahallin rakentamisesta Viikkiin.

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