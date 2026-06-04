Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja kirjastojaoston kokous 11.6.2026

Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 9.6.2026 4.6.2026 13:21:23 EEST | Tiedote

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 9.6.2026 kokouksen esityslista on julkaistu. Lautakunta käsittelee kokouksessaan muun muassa Pikku Huopalahden nuorisotalon ja kirjaston perusparannuksen tarveselvitystä, Ruskeasuon, Oulunkylän, Käpylän Velodromin ja Talin liikuntapuistojen pysäköintipalveluiden järjestämistä käyttöoikeussopimuksella sekä Oodin siivous-, vartiointi-, turvallisuus- ja toimitilapalveluiden hankintoja. Lisäksi lautakunta antaa vastauksensa nuoren aloitteeseen maauimalan tai uimahallin rakentamisesta Viikkiin.