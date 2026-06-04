Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja kirjastojaoston kokous 11.6.2026
8.6.2026 14:57:27 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto kokoontuu 11.6.2026. Kokouksen asialista on julkaistu.
Jaosto käsittelee kokouksessaan Kulttuurin kummilapset -toiminnan erillisavustukseen liittyvää toimijoiden valintaa kaudelle 2027-2029.
Asialista löytyy Helsingin kaupungin verkkosivuilta.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto jaoston jäsenistä.
Jaoston puheenjohtaja on Jaana Alaja (SDP).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilpo KiiskinenViestintäpäällikkö
Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
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