Remeo päivitti strategiaansa ja uudistaa johtoryhmänsä
8.6.2026 15:56:53 EEST | Remeo Oy | Tiedote
Remeo uudistaa toimintaansa ja koko kiertotalouden alaa Remolution-strategian avulla. Muutoksen ytimessä on ajatus siitä, että pienetkin arjen parannukset voivat synnyttää suuria vaikutuksia – asiakkaille, ympäristölle ja yhteiskunnalle. Remolution kuvaa sitä, miten Remeo rakentaa tulevaisuutta rohkeasti ja vastuullisesti.
Remolution-strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin ja ohjaa Remeota kohti tavoitetta olla vastuullisin kiertotalouden suunnannäyttäjä – lopusta alkuun. Yhtiö haluaa näyttää esimerkkiä siitä, miten kiertotaloutta tehdään läpinäkyvästi, turvallisesti ja edelläkävijyyttä rakentaen.
Strategian keskeisiä painopisteitä ovat:
- Kasvu ja uudistuminen – jätteen arvoketjun kehittäminen, materiaalien hyötykäytön kasvattaminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen.
- Laatu ja tehokkuus – sujuva arki ja fiksummat toimintatavat, jotka tuottavat parempaa palvelua ja tulosta.
- Turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus – esimerkin näyttäminen koko toimialalle.
- Asiakaskokemus ja digitaalinen edelläkävijyys – asiakasymmärryksen syventäminen, läpinäkyvyys ja räätälöidyt ratkaisut
Remeon tehtävä on selkeä. Yhdessä kierrättämällä turvataan luonnonvarat. Yhtiö ohjaa asiakkailta kerätyn, kierrätettävissä olevan materiaalin takaisin kiertoon. Samalla yhtiö kehittää jätteen arvoketjua kokonaisuutena - materiaalien hyödyntämisestä datan käyttöön ja turvallisiin toimintatapoihin.
”Remolution ei ole vain strategia, vaan tapa toimia. Se on Remeon yhteinen matka kohti tulevaisuutta, jossa kiertotalous on entistä vaikuttavampaa, turvallisempaa ja kestävämpää – ja jossa hyvä kiertää yhä laajemmin”, kiteyttää Remeon toimitusjohtaja Panu Routasalo.
Remeo uudistaa johtoryhmänsä
Uuden strategian toteuttamisen vauhdittamiseksi, yhtiö päivittää organisaatiorakennettaan ja nimittää uusia johtoryhmän jäseniä.
Remeon operaatioista vastaavaksi johtajaksi on nimitetty Kalle Härkönen 1.9.2026 alkaen. Härkönen on toiminut yhtiön interim-johtajana joulukuusta 2025 alkaen. Härkösellä on laaja ja monipuolinen johtamiskokemus prosessi- ja palveluliiketoiminnoista, tehdas- ja logistiikkaverkoista, informaatio- ja materiaalivirroista sekä muutosjohtamisesta muuttuvassa toimintaympäristössä.
Remeon kaupalliseksi johtajaksi on nimitetty Mikko Järvinen 1.9.2026 alkaen. Järvinen on toiminut yhtiön kaupallisista toiminnoista vastaavana interim-johtajana helmikuusta 2026 alkaen. Järvisellä on vahva kokemus kaupallisen johtajan tehtävistä palveluliiketoiminnasta ja aiempaa toimialakokemusta kierrätyspalveluista kaupallisen johtajan tehtävässä.
Remeon talousjohtajaksi (CFO) on nimitetty Heikki Timonen 3.8.2026 alkaen. Timosella on monipuolinen kokemus liiketoimintaa ja strategian toteuttamista tukevista talousjohdon tehtävistä. Hänen erityisosaamistaan ovat operatiivista päätöksentekoa tukeva talousjohtaminen, raportoinnin ja talousohjauksen kehittäminen sekä talouden systemaattinen johtaminen kasvun ja muutoksen tukena.
Remeon johtoryhmän kokoonpano nimityksien jälkeen:
- Panu Routasalo, toimitusjohtaja
- Kalle Härkönen, johtaja, Operaatiot (1.9.2026 alkaen)
- Mikko Järvinen, kaupallinen johtaja (1.9.2026 alkaen)
- Heikki Timonen, talousjohtaja (3.8.2026 alkaen)
- Veikko Kotimäki, strategia- ja kehitysjohtaja
- Hanna Lehtola, HSEQ-johtaja
- Katariina Lajunen, HR-johtaja
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Panu RoutasalotoimitusjohtajaPuh:0408362781panu.routasalo@remeo.fi
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Tietoja julkaisijasta
Remeo on suomalainen kiertotalousyhtiö, jonka toiminta kattaa koko materiaalien arvoketjun jätteestä uusioraaka-aineeksi. Investoimme kierrätysteknologiaan ja kehitämme käsittelyratkaisujamme, jotta olemme markkinajohtaja arvoketjun kriittisimmässä ja haastavimmassa vaiheessa. Palveluihimme kuuluvat jätehuollon logistiikka, jätteen käsittely uusioraaka-aineeksi, jätteen vastaanotto sekä erilaiset asiantuntijapalvelut. Toimimme valtakunnallisesti ja työllistämme lähes 500 kiertotalousammattilaista. remeo.fi
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