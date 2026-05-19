Remeo päivitti strategiaansa ja uudistaa johtoryhmänsä

Remolution-strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin ja ohjaa Remeota kohti tavoitetta olla vastuullisin kiertotalouden suunnannäyttäjä – lopusta alkuun. Yhtiö haluaa näyttää esimerkkiä siitä, miten kiertotaloutta tehdään läpinäkyvästi, turvallisesti ja edelläkävijyyttä rakentaen.

Strategian keskeisiä painopisteitä ovat:

Kasvu ja uudistuminen – jätteen arvoketjun kehittäminen, materiaalien hyötykäytön kasvattaminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen.

– jätteen arvoketjun kehittäminen, materiaalien hyötykäytön kasvattaminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen. Laatu ja tehokkuus – sujuva arki ja fiksummat toimintatavat, jotka tuottavat parempaa palvelua ja tulosta.

– sujuva arki ja fiksummat toimintatavat, jotka tuottavat parempaa palvelua ja tulosta. Turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus – esimerkin näyttäminen koko toimialalle.

– esimerkin näyttäminen koko toimialalle. Asiakaskokemus ja digitaalinen edelläkävijyys – asiakasymmärryksen syventäminen, läpinäkyvyys ja räätälöidyt ratkaisut

Remeon tehtävä on selkeä. Yhdessä kierrättämällä turvataan luonnonvarat. Yhtiö ohjaa asiakkailta kerätyn, kierrätettävissä olevan materiaalin takaisin kiertoon. Samalla yhtiö kehittää jätteen arvoketjua kokonaisuutena - materiaalien hyödyntämisestä datan käyttöön ja turvallisiin toimintatapoihin.

”Remolution ei ole vain strategia, vaan tapa toimia. Se on Remeon yhteinen matka kohti tulevaisuutta, jossa kiertotalous on entistä vaikuttavampaa, turvallisempaa ja kestävämpää – ja jossa hyvä kiertää yhä laajemmin”, kiteyttää Remeon toimitusjohtaja Panu Routasalo.

Remeo uudistaa johtoryhmänsä

Uuden strategian toteuttamisen vauhdittamiseksi, yhtiö päivittää organisaatiorakennettaan ja nimittää uusia johtoryhmän jäseniä.

Remeon operaatioista vastaavaksi johtajaksi on nimitetty Kalle Härkönen 1.9.2026 alkaen. Härkönen on toiminut yhtiön interim-johtajana joulukuusta 2025 alkaen. Härkösellä on laaja ja monipuolinen johtamiskokemus prosessi- ja palveluliiketoiminnoista, tehdas- ja logistiikkaverkoista, informaatio- ja materiaalivirroista sekä muutosjohtamisesta muuttuvassa toimintaympäristössä.

Remeon kaupalliseksi johtajaksi on nimitetty Mikko Järvinen 1.9.2026 alkaen. Järvinen on toiminut yhtiön kaupallisista toiminnoista vastaavana interim-johtajana helmikuusta 2026 alkaen. Järvisellä on vahva kokemus kaupallisen johtajan tehtävistä palveluliiketoiminnasta ja aiempaa toimialakokemusta kierrätyspalveluista kaupallisen johtajan tehtävässä.

Remeon talousjohtajaksi (CFO) on nimitetty Heikki Timonen 3.8.2026 alkaen. Timosella on monipuolinen kokemus liiketoimintaa ja strategian toteuttamista tukevista talousjohdon tehtävistä. Hänen erityisosaamistaan ovat operatiivista päätöksentekoa tukeva talousjohtaminen, raportoinnin ja talousohjauksen kehittäminen sekä talouden systemaattinen johtaminen kasvun ja muutoksen tukena.

Remeon johtoryhmän kokoonpano nimityksien jälkeen: