Carboreal ja Rautavaara rakentavat uutta mallia Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseen – hiilinieluja voidaan jatkossa hyödyntää myös kuntarajojen yli

Asia etenee Rautavaaran kunnanhallituksen käsittelyyn 15.6. Toteutuessaan yhteistyö olisi merkittävä askel kuntien välisen hiilinieluyhteistyön kehittämisessä Suomessa.

Kunnianhimoisia tavoitteita, rajallisesti tilaa

Suomen ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää lisätoimia myös taakanjakosektorilla. Moni kunta ja kaupunki on asettanut itselleen kunnianhimoisia ilmastotavoitteita, mutta kaikilla ei ole omalla alueellaan riittävästi maa-alaa uusien hiilinielujen luomiseen.

Samaan aikaan Suomessa on kuntia, joissa tilaa, maa-alueita ja edellytyksiä vaikuttaville ilmastotoimille on. Rautavaara on tästä hyvä esimerkki: kunnassa on runsaasti metsää ja maa-alueita suhteessa asukasmäärään, ja suunnitellun yhteistyön osana kuntaan rakennettaisiin pilottikohde kunnan omistamalle maalle.

– Haluamme rakentaa mallin, jossa kuntien erilaiset lähtökohdat täydentävät toisiaan: siellä missä on tilaa, voidaan luoda hiilinieluja myös niiden tueksi, joilla omat mahdollisuudet ovat rajallisemmat, sanoo Carborealin toimitusjohtaja Salomo Vilén.

Selkeä sopimus estää kaksoislaskennan

Suomen ympäristökeskuksen KUNTANIELU-oppaassa todetaan, ettei lainsäädäntö estä kuntaa toteuttamasta maankäyttösektorin ilmastotoimia myös omien rajojensa ulkopuolella. Edellytyksenä on, että päästövähennysten tai nielunlisäysten kohdentamisesta sovitaan selkeästi eikä synny kaksoislaskentaa.

Carborealin ja Rautavaaran valmistelemassa mallissa Rautavaara antaisi sopimuksellisesti lupauksen siitä, että Carborealin kunnan alueelle luomat hiilinielut lasketaan ulos Rautavaaran omasta hiilinielutaseesta. Tämä mahdollistaisi hiiliyksiköiden kohdentamisen muille kaupungeille, kunnille tai yrityksille.

– Tämä on juuri sellaista käytännön ilmastotyötä, jota Suomessa tarvitaan. Meillä on Suomessa tilaa, osaamista ja halua tehdä. Rautavaaralla on mahdollisuus olla edelläkävijä mallissa, josta voi hyötyä koko kuntakenttä, sanoo Rautavaaran kunnanjohtaja Mikko Kärnä.

Rautavaarasta hiilinielutyön näyteikkuna

Carboreal auttaa Rautavaaran kuntaa myös päästölaskennassa. Alustavan arvion mukaan kunnan runsaat metsävarat ja pieni asukasmäärä voivat tehdä Rautavaarasta hiilineutraalin tai jopa hiilinielukunnan.

Yhteistyö sopii myös Rautavaaran laajempaan uusiutuvan energian ja ilmastotyön jatkumoon. Kunta on aiemmin edistänyt muun muassa aurinkovoimahankkeita tilanteessa, jossa tuulivoiman rakentamista Itä-Suomeen rajoittavat maanpuolustukselliset tekijät.

– Rautavaara on osoittanut, että pieni kunta voi toimia aktiivisesti ilmasto- ja energiaratkaisujen edistäjänä. Hiilinieluyhteistyö olisi tälle luonteva jatko, Kärnä toteaa.

Puuttuva palanen kuntien ilmastotyöhön

Carborealin mukaan kiinnostusta vastaavaan malliin on myös muissa kunnissa ja kaupungeissa. Useat toimijat ovat kuitenkin odottaneet ensimmäistä käytännön esimerkkiä siitä, miten kuntien välinen hiilinieluyhteistyö voidaan toteuttaa uskottavasti ja sopimuksellisesti kestävällä tavalla.

– Kyseessä voi olla puuttuva palanen suomalaisessa ilmastotyössä: tapa yhdistää kuntien erilaiset vahvuudet ja mahdollisuudet markkinaehtoiseksi, mitattavaksi ilmastovaikutukseksi. Suomessa ei tarvitse jäädä odottamaan ratkaisuja muualta, vaan voimme rakentaa niitä itse, Vilén sanoo.

Lopullinen yhteistyö edellyttää Rautavaaran kunnanhallituksen päätöstä.