Helsinki kunnostaa kirjastojaan kesällä

Uuden päänäyttelyn aiheena on helsinkiläinen arki 9.6.2026 07:00:00 EEST | Tiedote

Helsinki-näyttely avataan lauantaina 13. kesäkuuta. Elämysten ja oivallusten matka kulkee kivikaudelta nykyaikaan ja kertoo, millainen kaupunki Helsinki on ollut – ja miten siitä tuli sellainen kuin se on. Avajaispäivänä kaupunginmuseossa juhlitaan aamusta iltaan klo 11–23.