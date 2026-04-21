Novatron Oy ostaa Geolaser Oy:n – GeoMax tuotteiden edustus Novatronille
8.6.2026 16:20:20 EEST | Novatron Oy | Tiedote
Geolaser Oy on vuonna 2012 perustettu kotimainen mittausalan yritys, jonka toimintaan kuuluu maan- ja rakennusmittaukseen liittyvien tuotteiden maahantuonti, myynti, huolto, vuokraus, käyttökoulutus ja ohjelmistopalvelut. Geolaser on mm. GeoMax International GmbH:n tuotteiden maahantuoja ja yksinomainen jälleenmyyjä Suomessa. Yrityskaupan myötä Geolaser Oy ja sen liiketoiminta liittyy osaksi Novatron Groupia, joka on infra-alan teknologiaratkaisuihin erikoistunut pohjoismainen, Suomessa ja Ruotsissa toimiva konserni.
Geolaser Oy:n toimisto sijaitsee Järvenpäässä ja toimialueena koko Suomi. Geolaser Oy:n koko liiketoiminta ja kaksi työntekijää siirtyvät mukana kaupassa, joka astuu voimaan 8.6.2026. Geolaser Oy:n palvelut pysyvät asiakkaille ennallaan, eikä sopimuksiin tule yrityskaupan myötä muutoksia.
Entistä kattavammat palvelut ja tuotetarjonta asiakkaille Suomessa
Novatron Oy:n asiakkaat saavat jatkossa GeoMax-tuotteet ja useat muut alan tuotemerkit yhden palvelutiskin periaatteella. Geolaser Oy:n asiakkaille ovat niin ikään tarjolla Novatron Oy:n kotimaiset koneohjauslaitteet ja ohjelmistot.
”Geolaserin liittyminen osaksi Novatron Groupia vahvistaa merkittävästi kykyämme palvella suomalaisia maanrakennus-, rakennus- ja mittausalan asiakkaita entistä kattavammin. Geomax-tuotteet täydentävät erinomaisesti Novatronin nykyistä koneohjaus-, ohjelmisto- ja palvelutarjontaa, ja jatkossa asiakkaat saavat entistä laajemman kokonaisuuden yhden kotimaisen kumppanin kautta”, sanoo Petri Moisio, Novatron Oy:n toimitusjohtaja.
“Yrityskaupan tärkein tavoite on varmistaa Geolaserin asiakkaille toiminnan jatkuvuus, korkea palvelutaso ja pitkäjänteinen kehitys. Samalla näemme selkeän mahdollisuuden tarjota Geolaserin asiakkaille myös Novatronin kotimaisia Xsite-ratkaisuja sekä vahvistaa koko infra-alan digitaalista arvoketjua Suomessa”, Moisio jatkaa.
“Olemme erittäin tyytyväisiä, että Geolaserin osaaminen ja asiakassuhteet tulevat osaksi Novatronia. Yhdessä pystymme rakentamaan entistä vahvemman palvelukokonaisuuden, jossa yhdistyvät mittausteknologia, koneohjaus, ohjelmistot, huolto ja käyttötuki”, Moisio kertoo.
GeoMax-mittalaitteiden ja -ohjelmistojen laaja käyttäjäkunta saa jatkossakin parasta mahdollista palvelua
“Siirrämme vankan, kymmenien vuosien kokemuksemme ja palvelukonseptimme GeoMax-brändin mukana Novatronin kokonaisuuteen”, sanoo Matti Leinonen, Geolaser Oy:n perustajaosakas.
”Haluamme kiittää asiakkaitamme menneistä vuosista. Novatron yrityksenä pystyy tarjoamaan asiakkaille isona toimijana varmasti parhaan jatkon”, kertoo Jukka Lindström, Geolaser Oy:n perustaja ja osakas.
“GeoMax mittalaitteiden ja ohjelmistojen laaja käyttäjäkunta saa jatkossakin parasta mahdollista palvelua ja tukea hankkimilleen tuotteille”, hän jatkaa.
Geolaser Oy:n tavoite on toimia luotettavasti, joustavasti ja arvostaen. Palveluntaso tulee säilymään korkeana osana Novatron Groupia, jonka arvot ovat luottamus, yhteisöllisyys ja läpinäkyvyys. Asiakkaille tullaan tarjoamaan yhdessä edistyksellisiä ja kestäviä teknologiaratkaisuja. Matti Leinonen ja Jukka Lindström jatkavat Novatron Oy:n palveluksessa.
GeoMax-tuotteet ovat saatavilla myös Ruotsissa Novatron Sweden AB:n kautta.
Yhteyshenkilöt
Petri MoisioToimitusjohtajaNovatron OyPuh:0408615027petri.moisio@novatron.com
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Novatron Oy
Novatron Oy on suomalainen teknologiayritys, joka kehittää ja valmistaa edistyksellisiä koneohjausjärjestelmiä, anturiteknologiaa ja OEM-komponentteja sekä ohjelmistoja, jotka mahdollistavat tehokkaan, turvallisen ja kestävän infrarakentamisen. Novatronin Expert Services tarjoaa tuotekehityspalveluita ohjelmisto- ja mekaniikkasuunnitteluun.
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