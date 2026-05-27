Ruokaturvattomuus näkyy yhä useamman arjessa – Martat tuo aiheen SuomiAreenan keskusteluun

Marttojen SuomiAreenan keskustelu pureutuu siihen, mitä ruokaturvattomuus tarkoittaa suomalaisessa arjessa, keitä se koskettaa ja millaisia ratkaisuja tarvitaan kotitalouksien tueksi. Samalla pohditaan, mikä vastuu järjestöillä, yrityksillä ja poliittisilla päättäjillä on siinä, että terveellinen ruoka olisi aidosti kaikkien saavutettavissa.

Aihe on ajankohtainen, sillä ruoan hinta, toimeentulon paineet ja terveyserot puhuttavat laajasti yhteiskunnassamme.

Aika ja paikka: tiistai 23.6.2026 klo 11.00–11.45, Kaupungintalon pihan lava, SuomiAreena, Pori.

Keskustelua voi seurata paikan päällä SuomiAreenassa tai verkossa MTV:n livelähetyksen kautta.

Panelistit:

Emmi Lukkarila , kotitalouden asiantuntija, Lounais-Suomen Martat

, kotitalouden asiantuntija, Lounais-Suomen Martat Aino Sarkia , kehittämispäällikkö, Pelastakaa Lapset ry

, kehittämispäällikkö, Pelastakaa Lapset ry Peter Polsa , hallituksen puheenjohtaja, Elämän Leipä Sinulle ry

, hallituksen puheenjohtaja, Elämän Leipä Sinulle ry Jelena Meinilä , dosentti, Helsingin yliopisto

, dosentti, Helsingin yliopisto Nina Elomaa, vastuullisuusjohtaja, S-ryhmä



Juontajana toimii Marttaliiton hallituksen puheenjohtaja Roosa Grönberg.