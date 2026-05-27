Marttaliitto ry

Ruokaturvattomuus näkyy yhä useamman arjessa – Martat tuo aiheen SuomiAreenan keskusteluun

10.6.2026 06:50:00 EEST | Marttaliitto ry | Tiedote

Jaa

Ruokaturvattomuus ei ole vain globaali ongelma, vaan se koskettaa yhä useampia Suomessa. Martat nostaa aiheen esiin SuomiAreenassa tiistaina 23.6.2026 järjestettävässä paneelikeskustelussa, jossa tarkastellaan, miten kaikilla olisi mahdollisuus syödä terveyttä edistävää ruokaa taloudellisesti tiukkoina aikoina.

Panelistit: Emmi Lukkarila, Aino Sarkia, Peter Polsa, Jelena Meinilä ja Nina Elomaa. Juontajana toimii Marttaliiton hallituksen puheenjohtaja Roosa Grönberg.
Panelistit: Emmi Lukkarila, Aino Sarkia, Peter Polsa, Jelena Meinilä ja Nina Elomaa. Juontajana toimii Marttaliiton hallituksen puheenjohtaja Roosa Grönberg.

Marttojen SuomiAreenan keskustelu pureutuu siihen, mitä ruokaturvattomuus tarkoittaa suomalaisessa arjessa, keitä se koskettaa ja millaisia ratkaisuja tarvitaan kotitalouksien tueksi. Samalla pohditaan, mikä vastuu järjestöillä, yrityksillä ja poliittisilla päättäjillä on siinä, että terveellinen ruoka olisi aidosti kaikkien saavutettavissa.

Aihe on ajankohtainen, sillä ruoan hinta, toimeentulon paineet ja terveyserot puhuttavat laajasti yhteiskunnassamme.

Aika ja paikka: tiistai 23.6.2026 klo 11.00–11.45, Kaupungintalon pihan lava, SuomiAreena, Pori.

Keskustelua voi seurata paikan päällä SuomiAreenassa tai verkossa MTV:n livelähetyksen kautta.

Panelistit:

  • Emmi Lukkarila, kotitalouden asiantuntija, Lounais-Suomen Martat
  • Aino Sarkia, kehittämispäällikkö, Pelastakaa Lapset ry
  • Peter Polsa, hallituksen puheenjohtaja, Elämän Leipä Sinulle ry
  • Jelena Meinilä, dosentti, Helsingin yliopisto
  • Nina Elomaa, vastuullisuusjohtaja, S-ryhmä


Juontajana toimii Marttaliiton hallituksen puheenjohtaja Roosa Grönberg.

Avainsanat

martatsuomiareenaruokaruokaturvaravitsemus

Yhteyshenkilöt

Marttaliitto

Marttaliitto on kotitalousneuvontaa antava kansalaisjärjestö. Martat toimivat sen puolesta, että kaikilla ihmisillä, kaikenlaisissa kodeissa, olisi hyvä olla. Arvojamme ovat yhdessä tekemisen ilo, kestävät valinnat ja avoimuus. Hyvästä arjesta parempi maailma. www.martat.fi 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Marttaliitto ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye