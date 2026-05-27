Ruokaturvattomuus näkyy yhä useamman arjessa – Martat tuo aiheen SuomiAreenan keskusteluun
10.6.2026 06:50:00 EEST | Marttaliitto ry | Tiedote
Ruokaturvattomuus ei ole vain globaali ongelma, vaan se koskettaa yhä useampia Suomessa. Martat nostaa aiheen esiin SuomiAreenassa tiistaina 23.6.2026 järjestettävässä paneelikeskustelussa, jossa tarkastellaan, miten kaikilla olisi mahdollisuus syödä terveyttä edistävää ruokaa taloudellisesti tiukkoina aikoina.
Marttojen SuomiAreenan keskustelu pureutuu siihen, mitä ruokaturvattomuus tarkoittaa suomalaisessa arjessa, keitä se koskettaa ja millaisia ratkaisuja tarvitaan kotitalouksien tueksi. Samalla pohditaan, mikä vastuu järjestöillä, yrityksillä ja poliittisilla päättäjillä on siinä, että terveellinen ruoka olisi aidosti kaikkien saavutettavissa.
Aihe on ajankohtainen, sillä ruoan hinta, toimeentulon paineet ja terveyserot puhuttavat laajasti yhteiskunnassamme.
Aika ja paikka: tiistai 23.6.2026 klo 11.00–11.45, Kaupungintalon pihan lava, SuomiAreena, Pori.
Keskustelua voi seurata paikan päällä SuomiAreenassa tai verkossa MTV:n livelähetyksen kautta.
Panelistit:
- Emmi Lukkarila, kotitalouden asiantuntija, Lounais-Suomen Martat
- Aino Sarkia, kehittämispäällikkö, Pelastakaa Lapset ry
- Peter Polsa, hallituksen puheenjohtaja, Elämän Leipä Sinulle ry
- Jelena Meinilä, dosentti, Helsingin yliopisto
- Nina Elomaa, vastuullisuusjohtaja, S-ryhmä
Juontajana toimii Marttaliiton hallituksen puheenjohtaja Roosa Grönberg.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marjo RantapusaJohtava asiantuntija, ruoka ja ravitsemusPuh:050 441 2930marjo.rantapusa@martat.fi
Niina SilanderJohtava asiantuntija, ruoka ja kodinhoitoPuh:050 435 3203niina.silander@martat.fi
Marttaliitto
Marttaliitto on kotitalousneuvontaa antava kansalaisjärjestö. Martat toimivat sen puolesta, että kaikilla ihmisillä, kaikenlaisissa kodeissa, olisi hyvä olla. Arvojamme ovat yhdessä tekemisen ilo, kestävät valinnat ja avoimuus. Hyvästä arjesta parempi maailma. www.martat.fi
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