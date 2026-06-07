Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Pohjanmaalla on maan kaksikielisin hoitohenkilöstö

8.6.2026 17:17:37 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

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Kysymys siitä, saako Pohjanmaan hyvinvointialueella hoitoa omalla äidinkielellään, on ollut esillä suomenkielisessä mediassa. Julkisuudessa on nostettu esiin myös tapauksia, joissa suomenkieliset potilaat ovat kohdanneet ruotsinkielistä hoitohenkilöstöä. Aiheesta keskusteltiin vilkkaasti myös hyvinvointialueen valtuuston kokouksessa.

”Meillä on koko maan kaksikielisin henkilöstö. Se on asia, joka meidän tulee muistaa ja josta voimme olla ylpeitä”, sanoo RKP ryhmäpuheenjohtaja Kim Yli-Pelkola valtuustosalissa pitämässään puheenvuorossa. ”Saamme vain vähän kieleen liittyviä valituksia. Niistä ilmoituksista, joita saamme, molemmat kielet ovat esillä melko tasaisesti”, toteaa Yli-Pelkola, joka toimii myös kansalliskielilautakunnan jäsenenä.

Johanna Holmäng (RKP) haluaa myös kiittää henkilöstöä alueella vallitsevasta hyvästä asenteesta kielikysymyksiä kohtaan. ”Koen, että potilaan äidinkieli asetetaan aidosti etusijalle. Henkilöstö vaihtaa kieltä heti potilaan ollessa läsnä, vaikka keskustelu ei olisi suoraan potilaan kanssa vaan henkilökunnan kesken”, sanoo Holmäng, jolla on kätilön työnsä kautta kokemusta useista sairaaloista.

Holmäng jatkaa: ”Se, että henkilöstö käyttää joustavasti molempia kieliä myös kahvihuoneessa, helpottaa uusien työntekijöiden tervetulleeksi tuntemista riippumatta heidän äidinkielestään.”

Hyvinvointialuejohtaja Marina Kinnunen näkee digitalisaation mahdollisuutena parantaa tiedon ja hoidon saatavuutta omalla äidinkielellä. Yhdessä pilottihankkeessa käytetään tekoälyä tulkkina, ja toisessa hankkeessa on kehitetty ammattilaisille suunnattu alusta (hoitokieli.fi), jonka avulla voi harjoitella ammattisanastoa sekä ruotsiksi että suomeksi.

”RKP:lle oikeus saada hoitoa omalla äidinkielellä on täysin perustavanlaatuinen kysymys. Toivomme kuitenkin, ettei kielikysymystä käytetä vastakkainasettelun luomiseen, vaan että kaksikielisyys nähdään rikkautena”, Yli-Pelkola päättää.



Lisää tietoa

Kim Yli-Pelkola, puh. 050 559 7794

Johanna Holmäng, puh. 050 3377 093

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