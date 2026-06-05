Konserni- ja tilajaoston päätöksiä 8.6.2026
8.6.2026 17:54:07 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Jaosto käsitteli konserniyhteisöjen toiminnan ja talouden tavoitteita. Lisäksi käsittelyssä olivat Kastevuoren ja Tuohimäen päiväkotien sekä Saarnilaakson ja Lähderannan koulujen korjaukset.
Kastevuoren ja Tuohimäen päiväkotien elinkaarta jatkavat korjaukset
Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto hyväksyi Kastevuoren päiväkodin sekä Tuohimäen päiväkodin elinkaarta jatkavien korjausten hankesuunnitelmat. Korjauksilla tavoitellaan kohteille vähintään 15–20 vuoden jatkoaikaa ennen mahdollisesti tarvittavia peruskorjauksia.
Soukassa sijaitseva Kastevuoren päiväkoti on rakennettu vuonna 1986. Päiväkodissa on neljä erikokoista lapsiryhmää. Urakka on suunniteltu alkavaksi syksyllä 2026. Urakka-ajan karkea arvio on noin vuosi.
Pohjois-Tapiolassa sijaitseva Tuohimäen päiväkoti on rakennettu vuonna 1990. Päiväkodissa on viisi erikokoista lapsiryhmää. Urakan alkamisaika varmistuu myöhemmin. Urakka-aika on arviolta noin vuoden verran.
Saarnilaakson ja Lähderannan koulujen hankesuunnitelmat
Konserni- ja tilajaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy Saarnilaakson koulun ja nuorisotilan hankesuunnitelman. Vuonna 1994 valmistunut yläkoulu tullaan purkamaan ja korvaamaan uudella yläkoulurakennuksella, johon sijoittuu 27 perusopetusryhmää ja 6 erityis- tai valmistavan opetuksen ryhmää luokka-asteille 7–9.
Saarnilaakson koulun peruskorjaukselle ja laajennukselle on talousarviossa varattu 37,9 miljoonaa euroa vuosille 2025–2029. Hankesuunnitelman mukaisesti purkaminen ja rakentaminen ajoittuvat vuosille 2029–2031.
Jaosto hyväksyi Lähderannan koulun hankesuunnitelman. Vuonna 1987 valmistunut alakoulu peruskorjataan ja laajennetaan voimassa olevan asemakaavan rakennusoikeuden puitteissa. Hankkeen tavoitehinta on 12,3 miljoonaa euroa. Hankesuunnitelman mukainen valmistumisaika on vuonna 2030.
Konserniyhtiöiden tulostavoitteiden asettaminen vuodelle 2027
Konserni- ja tilajaosto käsitteli konserniyhteisöiden toiminnan ja talouden tavoitteita. Tavoitteet johdetaan valtuuston hyväksymästä Espoo-tarinasta, omistajapolitiikasta ja muista toimintaa ohjaavista päätöksistä. Jaosto esittää kaupunginhallitukselle, että valtuusto asettaa tulostavoitteet konserniyhteisöille vuoden 2027 talousarvion ja -suunnitelman käsittelyn yhteydessä.
Länsimetro Oy:n tulostavoitteiden asettaminen vuodelle 2027 palautettiin uuteen valmisteluun siten, että mittareita ja tavoitteita tarkistetaan ja avataan jaostolle paremmin.
Pöydälle jätettiin seuraavat asiat:
- Asia 9: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian tulostavoitteiden asettaminen vuodelle 2027
- Asia 10: Espoo Catering Oy:n tulostavoitteiden asettaminen vuodelle 2027
- Asia 13: Tilapalvelut-liikelaitoksen selvitys vuoden 2025 arviointikertomuksen havaintoihin
- Asia 15: Lahnuksen koulun korjausselvitys
Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.
Konserni- ja tilajaoston ylimääräinen kokous pidetään 10.8.2026.
Yhteyshenkilöt
Henna Partanenkonserni- ja tilajaoston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajaPuh:+358 40 761 9024henna.partanen@vihreat.fi
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