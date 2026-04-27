Terveystuotetukut ry:n hallitus valittu uudelle kolmivuotiskaudelle – Jarmo Hörkkö jatkaa puheenjohtajana
10.6.2026 07:50:00 EEST | Terveystuotetukut ry | Tiedote
Terveystuotetukut ry on valinnut hallituksensa uudelle kolmivuotiskaudelle. Hallitus jatkaa työtään ennaltaehkäisevän terveydenhoidon, terveystuotealan toimintaedellytysten ja edunvalvonnan vahvistamiseksi Suomessa ja EU:ssa.
Terveystuotetukut ry:n sääntömääräinen kokous pidettiin 3.6.2026 Helsingissä. Kokouksessa valittiin yhdistyksen hallitus seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Hallituksen puheenjohtajana valittiin jatkamaan Jarmo Hörkkö (Almado Oy) ja varapuheenjohtajana Katja Saarikoski (Hankintatukku Oy).
Hallituksen jäseninä jatkavat:
- Mika Cederberg, Adesso Nutraceuticals Oy
- Tiina Isoniemelä, Prime Partners Oy
- Aki Karihtala, Nordic Genex Oy
- Heikki Kiheri, KÄÄPÄ Biotech Oy
- Mia Nygård-Peltola, Ravintorengas Oy
- Eeva-Maria Varpio, Oy Pharma Nord Ab
Hallitus jatkaa työtään ennaltaehkäisevän terveydenhoidon, terveystuotealan toimintaedellytysten, vastuullisen sääntelyn sekä alan edunvalvonnan vahvistamiseksi Suomessa ja EU:ssa.
”Terveystuotetukut ry:n hallitus työskentelee määrätietoisesti sen eteen, että alan toimintaedellytykset ovat kunnossa ja että suomalaisilla on pääsy laadukkaisiin terveystuotteisiin. Jatkamme myös niin kansallista kuin EU-tason vaikuttamista, jotta sääntely tukee vastuullista ja innovatiivista alaa”, sanoo Terveystuotetukut ry:n hallituksen puheenjohtaja Jarmo Hörkkö.
Katja Saarikoski jatkaa ETU Terveysalat -ryhmässä
Varapuheenjohtaja Katja Saarikoski jatkaa myös ETU Terveysalat -yhteistyöryhmässä.
ETU Terveysalat on Erikoiskaupan liitto ETU ry:n terveysaloilla toimivien jäsenyhdistysten yhteistyöryhmä, joka edistää terveydenhuollon palveluita, terveysteknologiaa ja lääketieteen innovaatioita sekä alan investointeja.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marja KoivistoToimitusjohtajaTerveystuotetukut ryPuh:+358 40 761 7642marja.koivisto@terveystuotetukut.fiwww.terveystuotetukut.fi
Jarmo Hörkköhallituksen puheenjohtajaTerveystuotetukut ryPuh:+358 40 082 2317almado@netti.fi
Tietoja julkaisijasta
Terveystuotetukut ry edistää laadukkaiden ja luotettavien terveystuotteiden valmistusta, maahantuontia ja markkinointia. www.terveystuotetukut.fi
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