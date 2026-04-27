Terveystuotetukut ry:n hallitus valittu uudelle kolmivuotiskaudelle – Jarmo Hörkkö jatkaa puheenjohtajana

Tutkimus: Yli 55-vuotiaat kuluttajat arvostavat terveystuotteiden laatua, turvallisuutta ja vaikutusten varmuutta 9.10.2025 08:17:00 EEST | Tiedote

Uunituoreen Erikoiskauppatutkimus 2025 -selvityksen mukaan yli 55-vuotiaat suomalaiset ovat aktiivisia ja harkitsevia terveystuotteiden käyttäjiä. Heidän ostokäyttäytymisensä painottuu vitamiineihin ja kivennäisaineisiin, ja päätöksenteossa korostuvat ennen kaikkea tuotteiden laatu, vaikutusten varmuus ja luotettavuus. Terveystuotteita hankitaan monikanavaisesti, ja tietoa etsitään sekä ammattilaisilta että digitaalisista lähteistä. Tulokset osoittavat myös tarpeen vahvistaa moniammatillista vuoropuhelua ja tunnistaa yksilölliset ravitsemustarpeet ikääntymisen myötä.