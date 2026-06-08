Päijät-Hämeen kulttuuriaarteet on nyt yhdessä paikassa – yli 100 kohdetta sähköisellä kartalla

Kulttuuri on merkittävä syy kotimaanmatkailulle. Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksen mukaan noin 40 prosentille suomalaisista kulttuuri on ensisijainen matkailun motivaattori ja lisäksi 36 prosentille merkittävä, muttei ensisijainen syy lähteä matkalle.

Kulttuuri on keskeinen vetovoimatekijä, ja sen merkitys korostuu matkailussa sekä alueen veto- ja pitovoimassa. Haluamme Aarrekartan avulla nostaa Päijät-Hämeen kulttuurin entistä vahvemmin esiin ja tukea samalla alueen elinvoimaa, kuvailee maakuntajohtaja Ulla-Kirsikka Vainio.

Yli 100 kohdetta eri puolilta Päijät-Hämettä

Kartan kohteet on koottu päijäthämäläisten omien ehdotusten pohjalta. Mukana on monipuolisesti erilaisia kohteita, kuten museoita, kesäteattereita, kirkkoja, julkista taidetta sekä luontoperintöä.

Karttaa voi selata kunnittain tai eri kategorioiden kautta, mikä helpottaa retkien suunnittelua.

Sähköisenä palveluna kartta täydentää olemassa olevia matkailualustoja eikä se pyri kilpailemaan niiden kanssa. Kartta kokoaa alueen kulttuuritarjontaa yhteen ja muodostaa siitä helposti hahmotettavan kokonaisuuden,

Kartta päivitetään ensi keväänä

Aarrekartta on rakennettu erityisesti kesäsesonkia silmällä pitäen, ja kohteet on valittu sen mukaan, että ne ovat aktiivisia juuri nyt kesällä.

Kartta ei kuitenkaan katoa kesän jälkeen. Se jää käyttöön ja sitä päivitetään seuraavan kerran laajemmin ensi vuoden keväällä, kertoo hankkeen projektipäällikkö Joonas Pokkinen Päijät-Hämeen liitosta.

Yhteistyössä koottu kokonaisuus

Aarrekartta on syntynyt laajassa yhteistyössä kuntien, kuntalaisten ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Se tuo näkyvyyttä kohteille ja vahvistaa koko Päijät-Hämeen kulttuurin asemaa ja saavutettavuutta.

Kartta tekee kulttuurista entistä helpommin saavutettavaa ja nostaa esiin myös vähemmän tunnettuja vierailukohteita.

Hankkeen toteuttamiseen on saatu Euroopan unionin maaseuturahoitusta Päijänne-Leaderilta.