Päijät-Hämeen kulttuuriaarteet on nyt yhdessä paikassa – yli 100 kohdetta sähköisellä kartalla
11.6.2026 13:58:00 EEST | Päijät-Hämeen liitto | Tiedote
Päijät-Hämeen kulttuuriaarteet on koottu yhteen helppokäyttöiselle sähköiselle kartalle. Uusi Päijät-Hämeen aarrekartta auttaa löytämään kiinnostavia kulttuuri-, taide- ja historiakohteita eri puolilta maakuntaa. Mukana on jo yli 100 kohdetta, muun muassa museoita, kesäteattereita, julkista taidetta, kirkkoja sekä luontoperintöä. Suomenkielinen aarrekartta on maksuton ja palvelee niin paikallisia asukkaita kuin Päijät-Hämeessä matkaileviakin.
Kulttuuri on merkittävä syy kotimaanmatkailulle. Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksen mukaan noin 40 prosentille suomalaisista kulttuuri on ensisijainen matkailun motivaattori ja lisäksi 36 prosentille merkittävä, muttei ensisijainen syy lähteä matkalle.
Kulttuuri on keskeinen vetovoimatekijä, ja sen merkitys korostuu matkailussa sekä alueen veto- ja pitovoimassa. Haluamme Aarrekartan avulla nostaa Päijät-Hämeen kulttuurin entistä vahvemmin esiin ja tukea samalla alueen elinvoimaa, kuvailee maakuntajohtaja Ulla-Kirsikka Vainio.
Yli 100 kohdetta eri puolilta Päijät-Hämettä
Kartan kohteet on koottu päijäthämäläisten omien ehdotusten pohjalta. Mukana on monipuolisesti erilaisia kohteita, kuten museoita, kesäteattereita, kirkkoja, julkista taidetta sekä luontoperintöä.
Karttaa voi selata kunnittain tai eri kategorioiden kautta, mikä helpottaa retkien suunnittelua.
Sähköisenä palveluna kartta täydentää olemassa olevia matkailualustoja eikä se pyri kilpailemaan niiden kanssa. Kartta kokoaa alueen kulttuuritarjontaa yhteen ja muodostaa siitä helposti hahmotettavan kokonaisuuden,
Kartta päivitetään ensi keväänä
Aarrekartta on rakennettu erityisesti kesäsesonkia silmällä pitäen, ja kohteet on valittu sen mukaan, että ne ovat aktiivisia juuri nyt kesällä.
Kartta ei kuitenkaan katoa kesän jälkeen. Se jää käyttöön ja sitä päivitetään seuraavan kerran laajemmin ensi vuoden keväällä, kertoo hankkeen projektipäällikkö Joonas Pokkinen Päijät-Hämeen liitosta.
Yhteistyössä koottu kokonaisuus
Aarrekartta on syntynyt laajassa yhteistyössä kuntien, kuntalaisten ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Se tuo näkyvyyttä kohteille ja vahvistaa koko Päijät-Hämeen kulttuurin asemaa ja saavutettavuutta.
Kartta tekee kulttuurista entistä helpommin saavutettavaa ja nostaa esiin myös vähemmän tunnettuja vierailukohteita.
Hankkeen toteuttamiseen on saatu Euroopan unionin maaseuturahoitusta Päijänne-Leaderilta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Joonas PokkinenProjektipäällikköPäijät-Hämeen liitto, kulttuuri
Päijät-Hämeen kulttuuriverkko, kuntien kulttuuritoiminnan alueellinen kehittämistehtävä
PROSPERO –projekti (Interreg Europe)
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Päijät-Hämeen liitto on maakunnan edunvalvoja, strateginen suunnittelija ja yhteistyön koordinoija
Päijät-Hämeen liitto on yksi Suomen maakuntien liitoista. Lakisääteiseen kuntayhtymään kuuluvat kaikki Päijät-Hämeen 10 kuntaa (Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä). Tärkeimmät tehtävämme ovat aluekehitystehtävät, maakuntakaavoitus ja alueen edunvalvonta.
Päijät-Hämeen liitto on maakunnan strateginen suunnittelija, aluekehitystoiminnan yhteensovittaja, alueiden käytön suunnittelija ja edunvalvoja.
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