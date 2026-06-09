Suurperheiden äitien työllisyysaste on muita matalampi
10.6.2026 08:02:21 EEST | Tilastokeskus | Tiedote
Vuonna 2025 useampilapsisten perheiden äitien työllisyysaste oli matala verrattuna yksi- ja kaksilapsisiin perheisiin. Myös äidin syntyperä vaikuttaa työmarkkina-asemaan: suomalaistaustaisten äitien työllisyysaste on korkeampi kuin ulkomaalaistaustaisten äitien.
Lasten lukumäärä näkyy erityisesti äitien työllisyystilanteessa. Vuonna 2025 yhden tai kahden lapsen äideistä noin 83 % oli työllisiä, kun taas useampilapsisten perheiden äideistä työllisiä oli ainoastaan 65 %. Suurperheiden äitien työllisyysaste on laskenut vuodesta 2022, jolloin se oli 74 %. Suurperheeksi tässä tarkastelussa luokitellaan perhe, jossa on vähintään kolme lasta. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen.
“Suurperheiden äideillä oli yhden ja kahden lapsen äitejä harvemmin työpaikka, johon palata vanhempainvapaan jälkeen. He olivatkin useammin hoitamassa omaa kotitaloutta tai työttöminä”, toteaa yliaktuaari Tarja Baumgartner.
Isien työllisyysaste pysyi puolestaan korkeana perhemuodosta riippumatta. Kolmen tai useampilapsisten isien työllisyysaste oli 87 % vuonna 2025.
“Vaikka työmarkkinat vetivät yleisesti ottaen aiempaa huonommin vuonna 2025, työllisyysasteen lasku kohdistui voimakkaammin suurperheiden äiteihin kuin 1–2 lapsen äiteihin tai isiin. Yksi selitys voi olla suurperheiden äitien keskimäärin matalampi koulutustaso, mikä aiheuttaa helposti vaikeuksia työllistymiseen työmarkkinoiden heikentyessä ”, sanoo Baumgartner.
Myös syntyperä on yhteydessä äitien työmarkkina-asemaan. Ulkomaalaistaustaisten äitien työllisyysaste oli peräti 30 prosenttiyksikköä matalampi kuin suomalaistaustaisten äitien työllisyysaste, joka oli viime vuonna 86 %.
“Ulkomaalaistaustaisten äitien matalampaa työllisyysastetta suomalaistaustaisiin äiteihin verrattuna selittää muun muassa äitien ja lasten ikä sekä työllistymisen vaikeus. Ulkomaalaistaustaiset naiset ovat keskimäärin nuorempia ja heillä on useammin alle kouluikäisiä lapsia”, Baumgartner kertoo.
“Työttömyyden kasvaessa työmarkkinoille pääsyn vaikeutuminen näkyy niin pienten lasten äideillä ylipäätään kuin ulkomaalaistaustaisillakin. Vuonna 2025 ulkomaalaistaustaiset äidit olivatkin suomalaistaustaisia äitejä useammin työttöminä, opiskelemassa tai hoitovapaalla”, Baumgartner jatkaa.
Työllisyysasteita tulkittaessa on huomioitava, että ansiosidonnaisella vanhempainvapaalla olevat lasketaan työvoimatutkimuksessa työllisiksi, vaikka he eivät olisikaan tosiasiallisesti töissä.
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Yhteyshenkilöt
Tarja BaumgartnerYliaktuaariPuh:029 551 3561tarja.baumgartner@stat.fi
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