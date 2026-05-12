Kartonkitölkki vai kevyt lasipullo? Hyvän valinnan voi nyt tehdä kevein perustein

Kevyt lasipullo on pakkauksista ehkä vähiten tunnettu, sillä painoa on mahdoton todeta pelkästään ulkonäön perusteella, ja se näyttää samanlaiselta kuin perinteinen painavampi lasipullo. Alkon lasipulloihin pakatuista viineistä kuitenkin jo kolme neljästä myydään kevyessä lasipullossa.

"Hyvän ja vastuullisemman valinnan voi nyt tehdä kevein perustein ja jopa huomaamatta.

Kevyt lasipullo on tästä hyvä esimerkki, sillä pullo näyttää ja viini maistuu samalta kuin perinteiseen, painavampaan lasipulloon pakattu. Raskas lasipullo voi muodostaa jopa puolet tuotteen hiilijalanjäljestä”, kertoo vastuullisuuspäällikkö Laura Kvissberg.

”Kiinnostus vaihtoehtoisiin pakkausmateriaaleihin kasvaa erityisesti kesällä. Kartonkitölkit ja muovipullot kulkevat kevyinä pakkauksina mukana menoissa, kestävät lasipulloa paremmin kuljetusta ja ovat särkymättömiä.”

Kevyen pakkauksen löytää helposti verkkokaupasta ja myymälästä

Alkossa kevyemmän vaihtoehdon löytäminen on pyritty tekemään mahdollisimman vaivattomaksi sekä verkkokaupassa että myymälässä, eikä asiakkaan tarvitse itse perehtyä pakkausten hiilijalanjälkilukuihin.

”Alkon verkkokaupassa pakkauksia voi suodattaa pakkaustyypin mukaan. Uutena mukana on myös kevyt lasipullo -merkintä, joka auttaa löytämään kevyempään lasipulloon pakatut viinit. Myymälässämme valtaosa tuotteista on kevyissä pakkauksissa ja asiantuntevat myyjämme auttavat tarvittaessa valinnassa”, Kvissberg vinkkaa.

Alkon tuotepakkausten päästöt ovat vähentyneet kolmessa vuodessa 7 725 tCO 2 e. Tämä vastaa noin tuhannen suomalaisen keskimääräistä vuotuista hiilijalanjälkeä. Kevyiden pakkausten osuus myynnistä on kasvanut viineissä viimeisen kolmen vuoden aikana reilusta 70 prosentista 87 prosenttiin ja panimotuotteissa 77 prosentista 84 prosenttiin.

Laatu epäilyttää, mutta turhaan

Vaikka kevyemmät pakkaukset ovat yleistyneet nopeasti, moni asiakas pohtii yhä niiden vaikutusta juoman laatuun. Alkon teettämän kyselyn** mukaan suurimmat esteet kevyen pakkauksen ostamiselle ovat epäilykset laadusta (35 prosenttia vastaajista). Lähes kolmannes sanoo, ettei heillä ole estettä kevyen pakkauksen ostamiselle ja 23 prosenttia kertoo ostavansa vaihtoehtoisia pakkauksia aiempaa useammin.

Kvissbergin mukaan uudet pakkaustavat murentavat vanhoja viinikäsityksiä. Kevyt pakkaus ei tingi juoman laadusta tai mausta.

"Ymmärrän, mistä ennakkoluulot kumpuavat: lasipullo on tuttu ja turvallinen, ja siihen liittyy vahvoja mielikuvia laadusta. Todellisuudessa pakkaustyypillä ei ole vaikutusta juoman laatuun, kun viini nautitaan kohtuullisen ajan sisällä ostosta. Valtaosa viineistä ostetaankin juotavaksi pian ostamisen jälkeen.”

* Alkossa kevyiksi pakkauksiksi luokitellaan alumiinitölkit, viinipussit, kartonkitetrat, hanapakkaukset, muovipullot sekä kevyet lasipullot