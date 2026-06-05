Käsien pesusta tuli vertauskuva vastuun pakoilusta – Eternal Erection julkaisi uuden singlen Wash Your Hands

– Kappaleessa käsien pesu saa useita merkityksiä. Se viittaa Pontius Pilatuksen symboliseen eleeseen Jeesuksen ristiinnaulitsemisen yhteydessä, pandemia-ajan pakkomielteiseen hygieniaan sekä siihen, kuinka ihmiset ja instituutiot yrittävät pestä kätensä vastuusta. Samalla laulussa kulkee henkilökohtaisempi taso: muistot lapsuudesta, poissaolevasta isästä ja ylisuojelevasta äidistä, jotka tuovat universaaliin teemaan inhimillistä kosketusta, kertoo Eternal Erectionin kitaristi Ray Slick.

Musiikillisesti Wash Your Hands rakentuu vahvan rytmiikan ja gospel-vaikutteisten lauluharmonioiden varaan, sekä solistin ja kuoron väliseen vuorovaikutukseen. Kappale antaa runsaasti tilaa solisti Rick Loverin karismaattiselle laululle, jossa herkkyys ja voima kulkevat saumattomasti rinnakkain.

Wash Your Hands on toinen ennakkonäyte Eternal Erectionin loppuvuodesta 2026 ilmestyvältä albumilta, jonka tuottaa Mamba Assefa. Yhtye on yksi suomalaisen funkin pitkäikäisimmistä ja persoonallisimmista kokoonpanoista ja se tunnetaan etenkin vastustamattomista livekeikoistaan. Eternal Erection on uransa aikana kiertänyt useissa maissa, lämmitellyt George Clintonin P-Funk All Starsia sekä julkaissut kuusi albumia. Vuonna 2014 ilmestyneen It’s Easy -albumin jälkeen yhtye palasi alkuperäiskokoonpanolla uuden materiaalin pariin ja on parhaillaan The Return Of The Funk -kiertueella ympäri Suomen.

Wash Your Hands -single on nyt kuunneltavissa ja ladattavissa kaikilla suurimmilla digitaalisilla alustoilla.

Eternal Erection kesäkeikoilla seuraavasti:

04.07.2026 Puistoblues, Järvenpää

https://www.tiketti.fi/puistoblues-2026-vanhankylanniemi-jarvenpaa-lippuja/110523



04.07.2026 KLO 22:00 BumBum, Järvenpää

https://biletti.fi/e/eternal-erection-jarvenpaa

06.08.2026 Teatterikesä, Tampere

https://www.lippu.fi/artist/teatterikesa/tampereen-teatterikesae-telttalab-eternal-erection-4150912/

13.08.2026 Krapin Puutarhajuhlat, Tuusula

https://kauppa.krapinpaja.fi/category/puutarhajuhlat

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