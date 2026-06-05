Käsien pesusta tuli vertauskuva vastuun pakoilusta – Eternal Erection julkaisi uuden singlen Wash Your Hands
12.6.2026 08:43:02 EEST | Kulttuuritoimisto Palovaara & Ruusila Oy | Tiedote
Tänään perjantaina 12. kesäkuuta julkaistu Eternal Erectionin uusi single Wash Your Hands tarkastelee arkista rutiinia, käsien pesemistä, ja sen muuttuvia merkityksiä eri yhteyksissä. Sanoitus on saanut innoituksensa Pontius Pilatuksen kuuluisasta eleestä, mutta voidaan myös nähdä viittauksena pandemian käsidesihysteriaan, tai poliitiikan häilyvään moraaliin. Vahva groove ja gospel-vaikutteiset lauluharmoniat yhdistyvät popahtavaksi bileanthemiksi. Käsien peseminen ei tässä yhteydessä tarkoita vain hygieniasta huolehtimista, vaan myös moraalista puhdistautumista, yritystä vapautua syyllisyydestä.
– Kappaleessa käsien pesu saa useita merkityksiä. Se viittaa Pontius Pilatuksen symboliseen eleeseen Jeesuksen ristiinnaulitsemisen yhteydessä, pandemia-ajan pakkomielteiseen hygieniaan sekä siihen, kuinka ihmiset ja instituutiot yrittävät pestä kätensä vastuusta. Samalla laulussa kulkee henkilökohtaisempi taso: muistot lapsuudesta, poissaolevasta isästä ja ylisuojelevasta äidistä, jotka tuovat universaaliin teemaan inhimillistä kosketusta, kertoo Eternal Erectionin kitaristi Ray Slick.
Musiikillisesti Wash Your Hands rakentuu vahvan rytmiikan ja gospel-vaikutteisten lauluharmonioiden varaan, sekä solistin ja kuoron väliseen vuorovaikutukseen. Kappale antaa runsaasti tilaa solisti Rick Loverin karismaattiselle laululle, jossa herkkyys ja voima kulkevat saumattomasti rinnakkain.
Wash Your Hands on toinen ennakkonäyte Eternal Erectionin loppuvuodesta 2026 ilmestyvältä albumilta, jonka tuottaa Mamba Assefa. Yhtye on yksi suomalaisen funkin pitkäikäisimmistä ja persoonallisimmista kokoonpanoista ja se tunnetaan etenkin vastustamattomista livekeikoistaan. Eternal Erection on uransa aikana kiertänyt useissa maissa, lämmitellyt George Clintonin P-Funk All Starsia sekä julkaissut kuusi albumia. Vuonna 2014 ilmestyneen It’s Easy -albumin jälkeen yhtye palasi alkuperäiskokoonpanolla uuden materiaalin pariin ja on parhaillaan The Return Of The Funk -kiertueella ympäri Suomen.
Wash Your Hands -single on nyt kuunneltavissa ja ladattavissa kaikilla suurimmilla digitaalisilla alustoilla.
Eternal Erection kesäkeikoilla seuraavasti:
04.07.2026 Puistoblues, Järvenpää
https://www.tiketti.fi/puistoblues-2026-vanhankylanniemi-jarvenpaa-lippuja/110523
04.07.2026 KLO 22:00 BumBum, Järvenpää
https://biletti.fi/e/eternal-erection-jarvenpaa
06.08.2026 Teatterikesä, Tampere
https://www.lippu.fi/artist/teatterikesa/tampereen-teatterikesae-telttalab-eternal-erection-4150912/
13.08.2026 Krapin Puutarhajuhlat, Tuusula
https://kauppa.krapinpaja.fi/category/puutarhajuhlat
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Milla PalovaaraPuh:0405967973milla@kulttuuritoimisto.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kulttuuritoimisto Palovaara & Ruusila Oy
PopPaavali julkisti esiintyjänsä – mukana Raakasaga & Yökylä, Aino & Hajonneet, Rebekka Holi, Rami Helin Presents, God Given Ass ja Kauko Röyhkä & Röyhkeät5.6.2026 12:08:33 EEST | Tiedote
Paavalin seurakunnan tarjoama, Helsingin Vallilan loppukesän kohokohdaksi muodostunut ilmaisfestivaali PopPaavali järjestetään tänä vuonna sunnuntaina 30. elokuuta. Luvassa on tuttuun tapaan monipuolinen kattaus kotimaisia, ajankohtaisia yhtyeitä ja DJ-musaa – kaikille avoin piknik-henkinen päivä Paavalinkirkon sisäpihalla.
Raakasagan uusi single Mitä me sovittiin soi kadonneen ystävän muistolle30.4.2026 12:52:06 EEST | Tiedote
Raakasaga jatkaa helmikuussa 2026 paha maine -kappaleella alkanutta singlejulkaisusarjaansa vappupäivänä 1. toukokuuta julkaistavalla biisillä Mitä me sovittiin. Singlen taustalla on karu ja koskettava tarina lapsuudenystävän päihteiden viemästä elämästä ja katoamisesta.
Konneveden Naisten viikon 2026 koko ohjelma nyt julki29.4.2026 11:39:22 EEST | Tiedote
Konneveden Naisten viikko järjestetään tänä vuonna 18.-20. heinäkuuta, kattoteemanaan Henkeä, taidetta ja tulevaisuutta. Maksulliset ohjelmat ovat nyt myynnissä Tiketissä, lisäksi luvassa on tuttuun tapaan taide-elämyksiä, pop-up-konsertteja ja luentoja ympäri Konneveden keskustaa. Festivaalin kaiken lävistävä ja yhteen kietova punainen lanka on tänä vuonna runous ja sanataide, joista nautitaan keskustelutilaisuuksien ja musiikkiesitysten kautta. Taiteennälkäiset Naisten viikon vieraat pääsevät tutustumaan Suomen ensimmäiseen K-Market Galleriaan, sekä konnevetisten yritysten tiloissa järjestettävään 500 metriä pitkään Galleria Kauppatiehen.
Henkeä, taidetta ja tulevaisuutta – Konneveden Naisten viikko 2026 julkisti ohjelmansa9.4.2026 10:49:42 EEST | Tiedote
Konneveden Naisten viikko järjestetään tänä vuonna 18.-20. heinäkuuta. Luvassa on jälleen taianomaisia päiviä ja öitä keski-Suomen sydämessä konserttien, runouden ja sanataiteen, luentojen, taidenäyttelyjen, kulinarististen elämysten ja yllättävien kohtaamisten parissa. Konneveden keskustan eri tapahtumapaikkoihin sijoittuva tapahtuma tuo yhteen hengen, taiteen ja tulevaisuuden tulkitsijoita ja asiantuntijoita arkkitehtuurista filosofiaan. Liput maksullisiin tapahtumiin ovat nyt myynnissä Tiketissä. Maksullisten tapahtumien lisäksi Naisten viikko tarjoaa kävijöilleen runsaasti maksutonta pop-up-ohjelmaa ja yllätyksiä.
Musiikkitalon Urkujen syksyn 2026 ohjelma julki – luvassa klassikoita, tähtivieraita sekä odotettu toiveuusinta7.4.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Musiikkitalon Urkujen kolmas syksy tuo Helsingin Musiikkitalon konserttisaliin kansainvälisiä huippuvieraita, nuoren tähtilupauksen sekä poikkeuksellisia ohjelmakokonaisuuksia klassikoista kantaesitettävään urkusatuun ja elektroakustisiin kokeiluihin. Syyskauden kohokohtiin kuuluvat muun muassa Olivier Latryn ja Shin-Young Leen nelikätinen duokonsertti, Kimmo Pohjosen Hallowed Lungs – Pyhät keuhkot -teoksen odotettu paluu sekä koko perheen urkusatu. Marraskuussa kuullaan myös Wayne Marshallin ja Lahden Gospelkuoron yhteiskonsertti, ja kausi huipentuu Bachin musiikin ympärille rakentuvaan joulukonserttiin. Liput Musiikkitalon Urut ry:n konsertteihin ovat nyt myynnissä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme