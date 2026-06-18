Elena Mîndrun albumi on elämänkokemuksen ja uusien näkökulmien rikastama matka jazzstandardeihin
22.6.2026 13:52:00 EEST | Taideyliopisto | Tiedote
Palkittu jazzlaulaja, säveltäjä ja tutkija Elena Mîndru julkaisee uuden albuminsa "Second Time Around" 3. heinäkuuta 2026. Albumi on hänen seitsemäs levynsä yhtyeenjohtajana ja samalla niistä ensimmäinen, joka keskittyy kokonaisuudessaan amerikkalaisen jazzin klassiseen standardiohjelmistoon eli niin sanottuun Great American Songbookiin.
Siba Recordsin digitaalisesti julkaisema albumi sisältää yhdeksän jazzstandardia, jotka saavat uuden elämän tuoreiden sovitusten, rohkean improvisaation ja henkilökohtaisen tulkinnan kautta. Albumilla Mîndrua säestävät pianisti Artturi Rönkä, kontrabasisti Oskari Siirtola ja rumpali Anssi Tirkkonen.
Mukana ovat muun muassa jazzklassikot After You've Gone, Mean to Me, Three Little Words, I Cried For You ja A Song for You. Sovitukset liikkuvat luontevasti swingin, latinalaisvaikutteiden, erikoisten tahtilajien, puhelaulun, loopattujen laulurakenteiden ja modernien harmonioiden välillä säilyttäen samalla vahvan yhteyden jazzperinteeseen.
Eletty elämä syventää klassikoiden tulkintaa
Vaikka jazzstandardit ovat kuuluneet Mîndrun ohjelmistoon koko hänen uransa ajan, Second Time Around on hänen ensimmäinen kokonainen levytysprojektinsa tämän ohjelmiston parissa. Albumi tarjosi mahdollisuuden syventyä sävellyksiin, jotka ovat inspiroineet laulajia sukupolvien ajan ja samalla löytää uusia ulottuvuuksia omasta taiteellisesta ilmaisusta.
Second Time Around kertoo pohjimmiltaan siitä, mitä tapahtuu, kun elämä tarjoaa toisen mahdollisuuden nähdä tutut tarinat uudesta näkökulmasta, rakentaa luottamusta ja löytää itsensä uudestaan.
Miten sama tarina voidaan kertoa samoilla sanoilla, mutta saada se kuulostamaan uudella tavalla merkitykselliseltä? Tämä kysymys muodostui albumin taiteelliseksi lähtökohdaksi.
"Näiden laulujen sanat ovat pysyneet samoina vuosikymmenten ajan. Se, mikä on muuttunut, on laulajan äänen taakse kertynyt elämänkokemus," Mîndru kertoo.
"En koe olevani eri ihminen kuin kaksikymmentä vuotta sitten, mutta olen elänyt. Olen rakastanut, perustanut perheen, rakentanut kansainvälistä uraa, tehnyt vaikeita valintoja, kokenut onnistumisia ja pettymyksiä, kyseenalaistanut itseäni, oppinut pitämään puoliani ja löytänyt itsestäni voimaa, jonka olemassaolosta en aiemmin tiennyt. Kaikki nämä kokemukset elävät mukana näissä lauluissa."
Toinen chorus kasvun vertauskuvana
Albumin taustalla vaikuttaa myös Mîndrun Sibelius-Akatemiassa valmistelema tohtorintutkinto. Se käsittelee jazzlaulun toista chorusta (second chorus) – perinnettä, jossa laulaja esittää saman laulutekstin uudelleen, mutta muuntelee melodiaa improvisaation ja variaation keinoin. Tutkimuksen edetessä aihe alkoi kuitenkin saada myös laajemman, inhimillisen merkityksen.
"Mitä enemmän perehdyin toiseen chorukseen, sitä enemmän aloin nähdä siinä heijastuksen elämästä itsestään. Palaamme jatkuvasti samoihin kysymyksiin - ihmissuhteisiin, toiveisiin ja pettymyksiin - mutta emme koskaan täysin samasta lähtökohdasta. Toinen chorus alkoi näyttäytyä minulle kasvun, sitkeyden ja uuden alun vertauskuvana."
Second Time Around
- SRDG-1035 / EAN: 6430037170454
- Julkaisupäivämäärä: 3.7.2026
- EM Records vastaa fyysisestä julkaisusta. CD-levyjä voi tiedustella osoitteesta contact.emrecords@gmail.com
- Artistit: Elena Mîndru (laulu, sovitukset), Artturi Rönkä (piano, sovitukset), Oskari Siirtola (kontrabasso), Anssi Tirkkonen (rummut)
- Äänitetty 22.–23.8.2026 Sibelius-Akatemian äänitysstudiossa Helsingin Musiikkitalossa.
- Äänitys ja miksaus: Joonas Saikkonen
- Masterointi: Jaakko Viitalähde / Virtalähde Mastering
- Kansikuvat: Teemu Mattsson
- Graafinen suunnittelu: Andrei Budescu
Levynjulkaisukonsertit
- 14.7.2026, Pori Jazz Festival, Pori
- 28.10.2026, Juttutupa / Rytmihäiriöklubi, Helsinki
- 20.11.2026, April Jazz Club, Espoo
- Elena Mîndru esiintyy myös UMO Helsinki Jazz Orchestran kanssa 10.9.2026 Echoes of Broadway -konsertissa Musiikkitalon Sonore-salissa. Konsertti on Taideyliopiston ja UMO Jazz Orchestran yhteistuotantoa.
Albumista sanottua
- "Elena Mîndru syventyy tohtorintyössään jazzlaulun tulkinnan kiehtoviin kysymyksiin. Hänen tutkimuksensa ytimessä on perinne, jossa laulaja muuntelee melodiaa esittäessään saman laulutekstin uudelleen. Elena avaa American Songbookin klassikoista uusia näkökulmia ja löytää niiden sisältä uusia merkityksiä sekä kollegoille että tutkijoille. Hienosti tehty työ." - Jukkis Uotila, professori, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
- "Elena Mîndru ja hänen yhtyeensä ovat toteuttaneet erittäin kiinnostavan projektin. Hänen laulunsa ja sovituksensa yhdistävät vahvoja rytmisiä grooveja, yllättäviä harmonisia ratkaisuja sekä omaperäistä ilmaisua tavalla, joka tuo jazzstandardeihin tuoretta näkökulmaa." Jazzlaulaja, pedagogi Judy Niemack
- "Arvostin erityisesti sitä, kuinka Elena onnistuu tekemään tutuista standardeista omannäköisiään. Hänen laulussaan kuuluu pelottomuus ja halu ottaa taiteellisia riskejä." - Trumpetisti ja laulaja Benny Benack III
- "Tämä projekti on mielestäni merkityksellinen ja inspiroiva." - Jazzlaulaja ja säveltäjä Sinne Eeg
- "Kokonaisuus osoittaa vahvaa muusikkoutta ja tyylillistä ymmärrystä." - Rumpali, muusikko ja pedagogi Markus Ketola
Ääniteraidat
- I Cried For You
- After You’ve Gone
- Mean to Me
- At Sundown
- A Song for You
- Three Little Words
- You’re Crying
- What a Little Moonlight Can Do
- The Second Time Around
Julkaisija
SibaRecords on Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa vuodesta 2009 lähtien toiminut levymerkki, jonka tavoitteena on tehdä näkyväksi ja kuuluvaksi yhteisömme monimuotoinen musiikillinen viisaus. Äänessä ovat opiskelijat, opettajat ja tutkijat, jotka ovat syventyneet mitä kirjavampien kysymysten äärelle. Lue lisää SibaRecordsista
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pauli Raitakari
pauli.raitakari@uniarts.fi (26.6.2026 saakka)
Elena Mîndru
0451082959
elena.mindru@uniarts.fi
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Taideyliopisto tarjoaa ylintä musiikin, kuvataiteen, esittävien taiteiden sekä kirjoittamisen koulutusta Suomessa. Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Vuonna 2013 perustetun Taideyliopiston muodostavat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu.
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