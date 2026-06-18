Elena Mîndrun albumi on elämänkokemuksen ja uusien näkökulmien rikastama matka jazzstandardeihin

Siba Recordsin digitaalisesti julkaisema albumi sisältää yhdeksän jazzstandardia, jotka saavat uuden elämän tuoreiden sovitusten, rohkean improvisaation ja henkilökohtaisen tulkinnan kautta. Albumilla Mîndrua säestävät pianisti Artturi Rönkä, kontrabasisti Oskari Siirtola ja rumpali Anssi Tirkkonen.

Mukana ovat muun muassa jazzklassikot After You've Gone, Mean to Me, Three Little Words, I Cried For You ja A Song for You. Sovitukset liikkuvat luontevasti swingin, latinalaisvaikutteiden, erikoisten tahtilajien, puhelaulun, loopattujen laulurakenteiden ja modernien harmonioiden välillä säilyttäen samalla vahvan yhteyden jazzperinteeseen.

Eletty elämä syventää klassikoiden tulkintaa

Vaikka jazzstandardit ovat kuuluneet Mîndrun ohjelmistoon koko hänen uransa ajan, Second Time Around on hänen ensimmäinen kokonainen levytysprojektinsa tämän ohjelmiston parissa. Albumi tarjosi mahdollisuuden syventyä sävellyksiin, jotka ovat inspiroineet laulajia sukupolvien ajan ja samalla löytää uusia ulottuvuuksia omasta taiteellisesta ilmaisusta.

Second Time Around kertoo pohjimmiltaan siitä, mitä tapahtuu, kun elämä tarjoaa toisen mahdollisuuden nähdä tutut tarinat uudesta näkökulmasta, rakentaa luottamusta ja löytää itsensä uudestaan.

Miten sama tarina voidaan kertoa samoilla sanoilla, mutta saada se kuulostamaan uudella tavalla merkitykselliseltä? Tämä kysymys muodostui albumin taiteelliseksi lähtökohdaksi.

"Näiden laulujen sanat ovat pysyneet samoina vuosikymmenten ajan. Se, mikä on muuttunut, on laulajan äänen taakse kertynyt elämänkokemus," Mîndru kertoo.

"En koe olevani eri ihminen kuin kaksikymmentä vuotta sitten, mutta olen elänyt. Olen rakastanut, perustanut perheen, rakentanut kansainvälistä uraa, tehnyt vaikeita valintoja, kokenut onnistumisia ja pettymyksiä, kyseenalaistanut itseäni, oppinut pitämään puoliani ja löytänyt itsestäni voimaa, jonka olemassaolosta en aiemmin tiennyt. Kaikki nämä kokemukset elävät mukana näissä lauluissa."

Toinen chorus kasvun vertauskuvana

Albumin taustalla vaikuttaa myös Mîndrun Sibelius-Akatemiassa valmistelema tohtorintutkinto. Se käsittelee jazzlaulun toista chorusta (second chorus) – perinnettä, jossa laulaja esittää saman laulutekstin uudelleen, mutta muuntelee melodiaa improvisaation ja variaation keinoin. Tutkimuksen edetessä aihe alkoi kuitenkin saada myös laajemman, inhimillisen merkityksen.

"Mitä enemmän perehdyin toiseen chorukseen, sitä enemmän aloin nähdä siinä heijastuksen elämästä itsestään. Palaamme jatkuvasti samoihin kysymyksiin - ihmissuhteisiin, toiveisiin ja pettymyksiin - mutta emme koskaan täysin samasta lähtökohdasta. Toinen chorus alkoi näyttäytyä minulle kasvun, sitkeyden ja uuden alun vertauskuvana."

Second Time Around





SRDG-1035 / EAN: 6430037170454

Julkaisupäivämäärä: 3.7.2026

EM Records vastaa fyysisestä julkaisusta. CD-levyjä voi tiedustella osoitteesta contact.emrecords@gmail.com

Artistit: Elena Mîndru (laulu, sovitukset), Artturi Rönkä (piano, sovitukset), Oskari Siirtola (kontrabasso), Anssi Tirkkonen (rummut)

Äänitetty 22.–23.8.2026 Sibelius-Akatemian äänitysstudiossa Helsingin Musiikkitalossa.

Äänitys ja miksaus: Joonas Saikkonen

Masterointi: Jaakko Viitalähde / Virtalähde Mastering

Kansikuvat: Teemu Mattsson

Graafinen suunnittelu: Andrei Budescu

Levynjulkaisukonsertit

14.7.2026, Pori Jazz Festival, Pori

28.10.2026, Juttutupa / Rytmihäiriöklubi, Helsinki

20.11.2026, April Jazz Club, Espoo

Elena Mîndru esiintyy myös UMO Helsinki Jazz Orchestran kanssa 10.9.2026 Echoes of Broadway -konsertissa Musiikkitalon Sonore-salissa. Konsertti on Taideyliopiston ja UMO Jazz Orchestran yhteistuotantoa.

Albumista sanottua

"Elena Mîndru syventyy tohtorintyössään jazzlaulun tulkinnan kiehtoviin kysymyksiin. Hänen tutkimuksensa ytimessä on perinne, jossa laulaja muuntelee melodiaa esittäessään saman laulutekstin uudelleen. Elena avaa American Songbookin klassikoista uusia näkökulmia ja löytää niiden sisältä uusia merkityksiä sekä kollegoille että tutkijoille. Hienosti tehty työ." - Jukkis Uotila, professori, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

"Elena Mîndru ja hänen yhtyeensä ovat toteuttaneet erittäin kiinnostavan projektin. Hänen laulunsa ja sovituksensa yhdistävät vahvoja rytmisiä grooveja, yllättäviä harmonisia ratkaisuja sekä omaperäistä ilmaisua tavalla, joka tuo jazzstandardeihin tuoretta näkökulmaa." Jazzlaulaja, pedagogi Judy Niemack

"Arvostin erityisesti sitä, kuinka Elena onnistuu tekemään tutuista standardeista omannäköisiään. Hänen laulussaan kuuluu pelottomuus ja halu ottaa taiteellisia riskejä." - Trumpetisti ja laulaja Benny Benack III

"Tämä projekti on mielestäni merkityksellinen ja inspiroiva." - Jazzlaulaja ja säveltäjä Sinne Eeg

"Kokonaisuus osoittaa vahvaa muusikkoutta ja tyylillistä ymmärrystä." - Rumpali, muusikko ja pedagogi Markus Ketola

Ääniteraidat

I Cried For You After You’ve Gone Mean to Me At Sundown A Song for You Three Little Words You’re Crying What a Little Moonlight Can Do The Second Time Around





Julkaisija

SibaRecords on Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa vuodesta 2009 lähtien toiminut levymerkki, jonka tavoitteena on tehdä näkyväksi ja kuuluvaksi yhteisömme monimuotoinen musiikillinen viisaus. Äänessä ovat opiskelijat, opettajat ja tutkijat, jotka ovat syventyneet mitä kirjavampien kysymysten äärelle. Lue lisää SibaRecordsista