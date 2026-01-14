Helsinki uudistaa työllisyyspalveluja kaupunginosissa: Naapurustoallianssi käynnistyy

”Lähdemme rohkeasti kokeilemaan uudenlaista tapaa tehdä työllisyyspalveluja. Kyse ei ole perinteisestä tilaaja–tuottaja -mallista, vaan aidosta kumppanuudesta, jossa toimimme yhtenä kokonaisuutena ja jaamme sekä riskit että hyödyt”, kertoo yksikön johtaja Miika Keijonen Helsingin työllisyyspalveluista.

Pilotti toteutetaan Itäkeskus–Vuosaari–Mellunmäki-, Kontula–Vesala–Jakomäki-, ja Malminkartano–Kannelmäki–Konala-alueilla. Kumppaneita allianssissa ovat Helsingin kaupunki, Diakonissalaitos, S-Pankki Vaikuttavuussijoitukset Oy, Live-säätiö sr, Startup Refugees (Phoenix ry), Arffman Finland Oy ja Kuntoutussäätiö.

Tavoitteena on vahvistaa vaikuttavuutta

Helsingin tavoitteena on tarjota Suomen vaikuttavimmat työllisyyspalvelut. Kaupunki toimii edelläkävijänä tuodessaan allianssimallin osaksi työllisyyspalveluiden tuottamista ja kehittämistä.

Naapurustoallianssissa palveluntuottajien palkkio ei perustu pelkästään tehtyyn työhön, vaan saavutettuihin tuloksiin. Onnistuessaan allianssimallin vaikutukset näkyvät myös kaupungin taloudessa. Työttömyyden väheneminen pienentää työttömyysturvan kuntaosuuksia ja toimeentulotukimenoja, ja työllistyminen lisää verotuloja.

”Allianssin toimintaa ohjaa vaikuttavuus ja data. Seuraamme tuloksia, kuten työllisyyttä, toimeentulotuen ja työttömyysturvan kustannuksia sekä verotulojen kehitystä. Työmme perustuu jatkuvaan oppimiseen: jos jokin ei toimi, muutamme suuntaa nopeasti”, Keijonen jatkaa.

Kokeilu käyntiin kolmella asuinalueella

Naapurustoallianssi käynnistyy syksyllä 2026 kolmella alueella Itä-, Koillis- ja Länsi-Helsingissä.

Pilottialueiden valitut painopisteet ovat:

Itäkeskus–Vuosaari–Mellunmäki: vieraskielisten työllistymisen vahvistaminen.

Kontula–Vesala–Jakomäki: nuorten aikuisten koulutus- ja osaamispolut.

Malminkartano–Kannelmäki–Konala: työttömyyden pitkittymisen ehkäisy ja varhainen tuki.

Tällä hetkellä kohderyhmiin kuuluvia asukkaita on kokeilualueilla 18 900. Naapurustoallianssit näkyvät alueiden asukkaille aiempaa henkilökohtaisempana ja helpommin saavutettavana tukena. Työtä tai koulutusta etsiviä helsinkiläisiä tavoitetaan aktiivisesti siellä, missä he liikkuvat ja asioivat. Tukea tarjotaan yksilöllisesti kunkin tilanteen mukaan, ja asiakkaan rinnalla kuljetaan myös palvelusta toiseen siirtymisissä.

Laajaa yhteistyötä yhteisten tavoitteiden eteen

Helsingin työllisyyspalveluiden johtokunta hyväksyi palveluntuottajat huhtikuussa ja toiminnan kehitysvaihe käynnistyi toukokuussa.

Koordinaatiokumppaniksi valittiin Diakonissalaitoksen säätiön ryhmittymä, johon kuuluvat S-Pankki Vaikuttavuussijoitukset Oy ja Live-säätiö sr. Koordinaatiokumppani toimii kokonaisuuden ohjaajana ja vastaa allianssityön suunnittelusta, koordinoinnista sekä tukee tiedolla johtamista. Alueelliset palveluntuottajat tuovat asiakaspalveluun resursseja sekä kytkevät alueelliset palvelut mukaan toimintaan.

”Naapurustoallianssissa emme lähde liikkeelle yksittäisistä palveluista, vaan ilmiöistä ja niiden ratkaisemisesta kokonaisuutena. Kyse on pitkäjänteisestä muutoksesta, jossa järjestelmä alkaa itse vahvistaa onnistumisia”, kiteyttää Vesa Sarmia Diakonissalaitokselta.

Alueellisina palveluntuottajina toimivat:

Startup Refugees/Phoenix ry (Itäkeskus–Vuosaari–Mellunmäki)

Arffman Finland Oy (Kontula–Vesala–Jakomäki)

Kuntoutussäätiö (Malminkartano–Kannelmäki–Konala)

Naapurustoallianssi käynnistyy pilottina, mutta tavoitteena on kehittää toimintamalli, joka voidaan myöhemmin vakiinnuttaa osaksi Helsingin työllisyyspalveluja. Työ asettuu osaksi valtakunnallista kehittämistyötä, jossa suuret kaupungit etsivät uusia keinoja vähentää nuorisotyöttömyyttä.