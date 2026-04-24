Maija Vilkkumaan esikoisromaani Nainen katolla on nyt saatavilla ääni- ja e-kirjana
10.6.2026 12:02:00 EEST | Kustannusyhtiö Kosmos | Tiedote
Maija Vilkkumaan esikoisromaani Nainen katolla julkaistaan ääni- ja e-kirjana keskiviikkona 10. Kesäkuuta. Äänikirjan lukee Maija Vilkkumaa itse.
Maija Vilkkumaa (s. 1973) on yksi sukupolvensa merkittävimmistä laulaja-lauluntekijöistä. Nainen katolla on hänen esikoisromaaninsa, ja se ilmestyi alun perin vuonna 2013. Vilkkumaan sanoituksista tuttu terävä havainnointikyky ja tarkka kertojan ote tekevät romaanista nautinnollista luettavaa.
Kosmoksen kustantaja Mikko Aarne kommentoi äänikirjan tuomista markkinoille vuonna 2026 seuraavasti:
"Yksi digikirjojen hyvistä puolista on se, että niiden myötä kirjojen elinkaari on pidentynyt ja yhä enemmän vanhoja helmiä on lukijoiden saatavilla. Maija Vilkkumaa on lauluntekijänä mestari kirjoittamaan tarinoita erilaisten ihmisten näkökulmasta, ja se näkyy riemastuttavasti myös hänen romaanissaan. Olen hyvin iloinen, että Nainen katolla on pitkästä aikaa luettavissa ja kuunneltavissa!"
Romaanissa itseään etsii viisi erilaisissa maailmoissa elävää hahmoa, jotka kohtalo kietoo yhteen.
Linda on undergroundlehti Parsaan gonzoa kirjoittava stand up -koomikko, juorutoimittaja Leila on löytänyt internetin, kotiäiti Silja yrittää kirjoittaa esseetä mutta päätyy suoltamaan tarinoita sivupersoonastaan Gwendolynistä, hänen miehensä Harri valloittaa maailmaa pelifirmallaan, ja äidinkielenopettaja Ville pohtii maahanmuuttoa. Heidän elämänsä kietoutuvat toisiinsa ja käynnistävät tapahtumien ketjun, josta muodostuu anarkistinen, yllättävä ja hykerryttävän osuva kertomus 2010-luvun Suomesta.
Nainen katolla on nyt saatavilla ääni- ja e-kirjana kirjakaupoista, kirjastoista ja lukuaikapalveluista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Liisa LehkonenBrand ManagerKosmos
Arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt
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