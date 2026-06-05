Pohde käynnistää yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainottamiseksi

Valtion rahoituksen kasvu ei kata menojen nousua

Pohteen valtiolta saama rahoitus kasvaa vuonna 2027 arviolta 1,6 prosenttia. Kasvu on selvästi matalampi kuin esimerkiksi palkkojen ja ostopalvelujen kustannusten nousu. Lisäksi kansalliset lakimuutokset vähentävät hyvinvointialueiden rahoitusta.

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka myötä hyvinvointialueilla on mahdollisuus kattaa kertyneet alijäämät aiempaa pidemmässä määräajassa.

Ministeriöiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella näyttää todennäköiseltä, että Pohde voi saada enintään yhden vuoden lisäajan. Tällöin alijäämien tulisi olla katettuina viimeistään vuoden 2027 loppuun mennessä.

− Olemme tähän asti välttyneet laajoilta yhteistoimintamenettelyiltä ja onnistuneet tasapainottamaan taloutta muilla keinoin. Nyt valtion rahoituksen ja kustannusten kasvun välinen ero on niin suuri, että tämä viimesijainen keino on otettava käyttöön. Toivomme neuvottelujen aikana löytyvän muita säästökohteita, jotta henkilöstöön kohdistuvat vaikutukset jäisivät mahdollisimman vähäisiksi, toteaa hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma.

Yhteistoimintaneuvottelut koskevat koko henkilöstöä

Yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena on vähentää hyvinvointialueen henkilöstökuluja arviolta noin 30 miljoonalla eurolla vuonna 2027. Talouden tasapainottamiseksi tarvitaan myös muita sopeutustoimia.

Neuvottelujen piirissä on koko hyvinvointialueen henkilöstö eli noin 18 000 henkilöä. Alustavan arvion mukaan vähennystarve on arviolta 500 henkilötyövuotta. Henkilöstöä pyritään vähentämään esimerkiksi eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisen kautta. Myös lomautukset, osa-aikaistamiset ja irtisanomiset ovat mahdollisia.

Neuvottelujen seurauksena voi tulla muutoksia myös henkilöstön tehtävänkuviin, työntekopaikkaan, työaikamuotoon ja palkkaukseen. Toiminnan uudelleenjärjestelyt ja ulkoistamiset ovat mahdollisia.

Yhteistoimintamenettelyn aikana pyritään löytämään vaihtoehtoja henkilöstövähennyksille. Lopullinen määrä täsmentyy neuvottelujen aikana.

Toimenpiteet kohdistuvat pääosin johto-, hallinto- ja asiantuntijatehtäviin

Alustavan arvion mukaan vähennykset kohdistuvat pääasiallisesti henkilöstöön, joka toimii johtaja- ja esihenkilötehtävissä, asiantuntijatehtävissä sekä hallinnon ja tukipalvelujen tehtävissä.

Tavoitteena on, että vähennykset kohdistuvat mahdollisimman vähän sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen perustehtäviin eli asiakas- ja potilastyötä tekevään henkilöstöön. Näissä tehtävissä henkilöstövaikutuksia voi syntyä esimerkiksi silloin, kun henkilöstömitoitus ylittää valtakunnalliset suositukset tai toiminnallisen tarpeen, toiminnan uudelleenjärjestelyt vähentävät tehtäviä tai palveluverkon muutokset vaikuttavat henkilöstötarpeeseen.

Henkilöstövaikutukset arvioidaan tapauskohtaisesti siten, että palvelujen saatavuus, laatu sekä potilas- ja asiakasturvallisuus turvataan mahdollisimman hyvin. Muutosten kohdentuminen tarkentuu neuvottelujen aikana.

Yhteistoimintalain mukaisen neuvotteluesityksen antamisesta päättää aluehallitus

Aluehallitus päätti aloittaa yhteistoimintaneuvottelut työvoiman käytön vähentämiseksi työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain 7 §:n mukaisesti.

Hyvinvointialuejohtaja ja henkilöstöjohtaja antavat kirjallisen neuvotteluesityksen yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi. Neuvottelut alkavat 22.6.2026.

Neuvottelujen tulos tuodaan aluehallitukselle tiedoksi niiden päätyttyä.

Taloutta on sopeutettava jo kuluvan vuoden aikana

Ennusteet vuoden 2026 tuloksesta osoittavat, että erityisesti henkilöstökuluissa ja asiakaspalvelujen ostoissa on yritysriskiä. Riskin minimoiseksi on tärkeää käynnistää sopeuttamistoimet välittömästi, jotta vaikutukset ehtivät näkyä kuluvan vuoden aikana.

Aluehallitus hyväksyi toimenpiteet vuoden 2026 toimintamenojen sopeuttamiseksi. Sopeutustoimet kohdistuvat erityisesti henkilöstö- ja toimintamenojen hallintaan. Keskeisiä keinoja ovat tehtävien täyttökielto, sijaisten käytön rajoittaminen, ylityö- ja työaikakustannusten vähentäminen, koulutus- ja matkakulujen karsiminen sekä hankintojen ja ostopalvelujen vähentäminen.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman käsittely siirtyy syksyyn

Aluehallitus päätti palauttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnoksen tulevaisuuslautakunnan valmisteluun.

Syynä palautukselle on Pohteen talouden tasapainottamisen tarve, joka kohdistuu myös järjestämissuunnitelmaan. Nykymuodossaan suunnitelmaluonnos ei huomioi talouden reunaehtoja riittävällä tavalla. Lisäksi järjestämissuunnitelman päätöksentekoon on liittynyt esteellisyyskysymyksiä, jotka selvitetään ennen päätöksenteon etenemistä.

Aluehallitus totesi, että järjestämissuunnitelman säästöpotentiaali 4–5 miljoonaa euroa on muuttuneessa taloustilanteessa riittämätön. Tämänhetkisen arvion mukaan muiden talouden tasapainottamisen toimenpiteiden lisäksi järjestämissuunnitelman säästöpotentiaalin tulee olla vuositasolla noin 15–20 miljoonaa euroa.

− Tulevaisuuslautakunta on tehnyt perusteellista työtä ja on tärkeää, että laaja taustatyö hyödynnetään. Talouden tilanne vain on muuttunut ja näyttää hyvin erilaiselta kuin suunnitelman työstämisen alkaessa. Pohteen valtion rahoitus vuodelle 2027 on 56 miljoonaa euroa pienempi kuin aiemmissa laskelmissa. Meidän pitää löytää yhteistyössä ratkaisu, joka sopii talouden reunaehtoihin ja tukee myös valitsemiamme painopisteitä. Huomioitavaa on, että kyse ei ole vain Oulaskankaan sairaalasta vaan laajemmasta palvelujen kokonaisuudesta. Suunnitelman täytyy kytkeytyä vuoden 2027 talousarviovalmisteluun ja käynnistyviin yhteistoimintaneuvotteluihin, toteaa aluehallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman käsittely tulevaisuuslautakunnassa jatkuu kesän jälkeen. Palaute- ja lausuntokierros siirtyy syksyyn. Uuden aikataulun mukaan aluevaltuusto päättää järjestämissuunnitelmasta 16.11.2026.

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 16.6.2026.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.