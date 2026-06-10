Vaasan uimarannat täyttivät laatuvaatimukset kesän ensimmäisessä näytteenotossa
10.6.2026 11:05:59 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan uimarannoilta on otettu kesäkauden ensimmäiset vesinäytteet. Kaikkien tutkittujen uimarantojen vedet täyttivät laatuvaatimukset. Uimavesien lämpötilat olivat 16–17 astetta.
Uimavesinäytteet on otettu 2.6.2026 Hietasaaren, Mansikkasaaren, Strömsön, Ahvensaaren ja Kustaanlinnan uimarannoilta.
Näytteet otetaan ennen varsinaisen uimakauden alkamista viideltä uimarannalta. Nämä ovat niin sanottuja EU-uimarantoja, joissa odotetaan käyvän huomattava määrä uimareita. EU-uimarantojen uimaveden laatu raportoidaan EU:lle.
Kaikkien tutkittujen uimarantojen vedet täyttivät laatuvaatimukset eikä rannoilla ole havaittu sinilevää. Uimavesien lämpötilat vaihtelivat 16–17 asteen välillä.
Uimaveden laatua seurataan koko kesän ajan
Vaasassa ja Laihialla seurataan uimarantojen (11 kpl) vedenlaatua uimakaudella 15.6.–31.8.2026. Seuraavat näytteenottopäivät ovat 22.6.,13.7. ja 3.8.
Uimarantaluettelosta on poistettu keväällä 2026 kaksi pientä yleistä uimarantaa: Paratiisisaari (Eteläinen kaupunginselkä) ja Merikaarto pohjoinen (Kyrönjoki). Kyseisiä uimarantoja ei enää ylläpidetä tai valvota, eikä niiden uimavesien laatua tarkkailla. Uimarannat poistettiin luettelosta niiden vähäisen käytön vuoksi.
Uimavesien laadusta voi tehdä ilmoituksen ympäristöterveydenhuollon sähköisen ilmoituspalvelun kautta. Voit:
- ilmoittaa sairastumisesta tai muusta reaktiosta, jonka epäilet aiheutuneen uimavedestä.
- ilmoittaa haitasta, jonka olet havainnut uimavedessä.
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Yhteyshenkilöt
Lisätietoja: terveysvalvonta@vaasa.fi
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