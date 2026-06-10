Vaasan kaupunki - Vasa stad

Sähköpotkulaudoille uudet pysäköintikäytännöt

10.6.2026 12:23:59 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Sähköpotkulautoja saa pysäköidä 15.6.2026 alkaen vain erikseen merkityille pysäköintipaikoille. Uusi pysäköintisääntö on voimassa keskustan, Palosaaren, Vöyrinkaupungin ja Hietalahden alueilla.

Kuva: Vaasan kaupunki / Emmi Rantala
Kuva: Vaasan kaupunki / Emmi Rantala

Sähköpotkulaudoille merkityt pysäköintipaikat tunnistaa niille maalatuista ruuduista ja liikennemerkeistä. Näiden lisäksi sähköpotkulautoja voi myös pysäköidä lataustelineisiin. Latausasemien käyttöä suositellaan, sillä huoltoliikenne vähenee, kun operaattoreiden ei tarvitse käydä vaihtamassa akkuja. 

Keskustan, Palosaaren, Vöyrinkaupungin ja Hietalahden ulkopuolella sähköpotkulaudat pysäköidään kadun reunaan ja sen suuntaisesti. 

Pysäköintiä valvotaan

Kaupunki valvoo sähköpotkulautojen pysäköintiä. Merkittyjen pysäköintipaikkojen ulkopuolelle pysäköidystä sähköpotkulaudasta voidaan kirjata 30 euron maksu operaattorille, joka voi siirtää maksun potkulaudan käyttäjälle. 

Määrättyjen pysäköintipaikkojen käyttöönoton tarkoituksena on parantaa liikkumisen turvallisuutta, esteettömyyttä ja kaupunkitilan siisteyttä. 

Pysäköintipaikkoja kehitetään ja lisätään tarpeen mukaan

Sähköpotkulautojen pysäköintipaikat on sijoitettu operaattorien datan mukaan sellaisiin paikkoihin, missä pysäköintiä on tavallisesti paljon. Yhteensä pysäköintipaikkoja on noin 350 kappaletta. Tilannetta seurataan ja tarvittaessa alueille voidaan lisätä pysäköintipaikkoja tai vähentää niitä.

Isojen tapahtumien ajaksi tapahtuma-alueiden läheisyyteen tehdään väliaikaisia pysäköintialueita, jotta kaikki sähköpotkulaudat mahtuvat parkkiin.

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Kuvat

Kuva: Vaasan kaupunki / Emmi Rantala
Kuva: Vaasan kaupunki / Emmi Rantala
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Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

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