Sähköpotkulaudoille uudet pysäköintikäytännöt
10.6.2026 12:23:59 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Sähköpotkulautoja saa pysäköidä 15.6.2026 alkaen vain erikseen merkityille pysäköintipaikoille. Uusi pysäköintisääntö on voimassa keskustan, Palosaaren, Vöyrinkaupungin ja Hietalahden alueilla.
Sähköpotkulaudoille merkityt pysäköintipaikat tunnistaa niille maalatuista ruuduista ja liikennemerkeistä. Näiden lisäksi sähköpotkulautoja voi myös pysäköidä lataustelineisiin. Latausasemien käyttöä suositellaan, sillä huoltoliikenne vähenee, kun operaattoreiden ei tarvitse käydä vaihtamassa akkuja.
Keskustan, Palosaaren, Vöyrinkaupungin ja Hietalahden ulkopuolella sähköpotkulaudat pysäköidään kadun reunaan ja sen suuntaisesti.
Pysäköintiä valvotaan
Kaupunki valvoo sähköpotkulautojen pysäköintiä. Merkittyjen pysäköintipaikkojen ulkopuolelle pysäköidystä sähköpotkulaudasta voidaan kirjata 30 euron maksu operaattorille, joka voi siirtää maksun potkulaudan käyttäjälle.
Määrättyjen pysäköintipaikkojen käyttöönoton tarkoituksena on parantaa liikkumisen turvallisuutta, esteettömyyttä ja kaupunkitilan siisteyttä.
Pysäköintipaikkoja kehitetään ja lisätään tarpeen mukaan
Sähköpotkulautojen pysäköintipaikat on sijoitettu operaattorien datan mukaan sellaisiin paikkoihin, missä pysäköintiä on tavallisesti paljon. Yhteensä pysäköintipaikkoja on noin 350 kappaletta. Tilannetta seurataan ja tarvittaessa alueille voidaan lisätä pysäköintipaikkoja tai vähentää niitä.
Isojen tapahtumien ajaksi tapahtuma-alueiden läheisyyteen tehdään väliaikaisia pysäköintialueita, jotta kaikki sähköpotkulaudat mahtuvat parkkiin.
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Yhteyshenkilöt
Siri GröndahlKuntatekniikka / Yksikön päällikköPuh:+358405636635siri.grondahl@vaasa.fi
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