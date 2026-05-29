MEDIAKUTSU: Kansainvälinen työterveyden ja työhyvinvoinnin konferenssi EAOHP2026 15.–17.6.2026 Helsingissä
9.6.2026 16:17:39 EEST | Työterveyslaitos | Kutsu
EAOHP2026 konferenssin teemana on mielenterveyden edistäminen työssä ja se pidetään Helsingin yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33. Ohjelmassa on satoja tutkijoiden esityksiä ja mielenkiintoisia keskusteluja. Tervetuloa mukaan!
EAOHP2026 konferenssin järjestää the European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP) yhteistyössä Työterveyslaitoksen, Helsingin yliopiston, sosiaali- ja terveysministeriön ja Helsingin kaupungin kanssa. Osallistujia on noin 850.
Valtiovallan tervehdyksen konferenssin avajaisiin 15.6. klo 9.00 tuo sosiaaliturvaministerin valtiosihteeri Laura Rissanen. Avajaisia seuraa pyöreän pöydän politiikkakeskustelu, jossa puidaan mielenterveyteen ja työelämään liittyviä kysymyksiä ja tulevaisuuden linjauksia niin globaalisti kuin kansallisella tasollakin.
Konferenssin pääpuhujia ovat professorit Jari Hakanen Työterveyslaitoksesta ja Sabine Sonnentag Mannheimin yliopistosta Saksasta.
Jari Hakasen esityksen aiheena 16.6. klo 11.45–12.30 on: “Employee Well-being, Threats, and Solutions – Research and Practical Tools” (Työntekijän hyvinvointi, uhat ja ratkaisut – tutkimusta ja käytännön työkaluja) Online-linkki
Sabine Sonnentag puhuu puolestaan 17.6. klo 11.45–12.30 aiheesta ”Capturing Work Life in Real Time: Innovations in Intensive Longitudinal Methods for Occupational Health Psychology” (Työelämän tutkiminen reaaliaikaisesti: uusia lähestymistapoja intensiivisiin pitkittäistutkimuksiin työterveyspsykologiassa) Online-linkki
EAOHP2026 OHJELMAAN voi tutustua konferenssin sivuilla. Avaus ja osa esityksistä on katsottavissa myös verkon kautta ja linkit löytyvät täältä.
Konferenssiin osallistuu 850 tutkijaa, psykologia, työterveyden ammattilaisia ja muita aiheesta kiinnostuneita 42 eri maasta. Suullisia ja posteriesityksiä on luvassa n. 400. Vapaaehtoisia konferenssiavustajia on noin 30.
Ilmoittautuminen
Toimittajat ovat tervetulleita seuraamaan konferenssin kaikkia esityksiä ja haastattelemaan asiantuntijoita. Työterveyslaitos julkaisee konferenssin aiheeseen liittyvän tutkimustiedotteen 15.6.2026.
Ilmoittautuminen sähköpostilla paivi.lehtomurto@ttl.fi ja rekisteröintitiskillä, josta saa konferenssin materiaalin ja nimilapun.
Lisätiedot
Kevin Teoh, Executive Officer EAOHP, +447923376812, Kevin.Teoh@eaohp.org
Salla Toppinen-Tanner, johtaja, Työkyky ja työurat, Työterveyslaitos, puh. 046 851 2517, salla.toppinen-tanner@ttl.fi
Asiantuntijoiden haastattelupyynnöt:
Kristiina Kulha, vanhempi asiantuntija, puh. 040 548 6914, kristiina.kulha@ttl.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kristiina Kulhavanhempi asiantuntijaTyöterveyslaitos | Finnish Institute of Occupational Health | ArbetshälsoinstitutetPuh:+358405486914kristiina.kulha@ttl.fi
Päivi LehtomurtoviestintäpäällikköTyöterveyslaitos | Finnish Institute of Occupational Health | ArbetshälsoinstitutetPuh:+358504156309paivi.lehtomurto@ttl.fi
Linkit
Työterveyslaitos on Suomen johtava työelämäasiantuntija. Tutkimme monitieteisesti työn ja terveyden suhdetta, ja tuomme tutkimustiedon käytännön ratkaisuina avuksi työn arkeen. Teemme suomalaisesta työelämästä maailman parasta.
Työmme koskettaa Suomen jokaista työikäistä tavalla tai toisella. Tuomme riippumattoman ja ajantasaisen tutkimustiedon pohjaksi yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Yhdessä sidosryhmiemme kanssa kehitämme työyhteisöjä, työympäristöjä ja työkykyä, jotta työn tuottavuus kasvaisi kestävästi.
Me 500 työtisläistä rakennamme terveellistä ja turvallista työelämää, jotta jokainen voi saada hyvinvointia työstä.
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