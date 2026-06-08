Espoon kaupunki on päättänyt olla maksamatta hyvitystä Suvivirsi-asiassa

Elämysten syyskausi Sellosalissa 4.6.2026 10:33:00 EEST | Tiedote

Sellosalin syyskauden 2026 ohjelmisto on nyt julki. Huikean monipuolisessa konserttitarjonnassa loistavat musiikkitaivaan kiintotähdet Saimaa-yhtyeestä Mariskaan ja Arja Saijonmaasta A.W. Yrjänään. Syksyn pimeyteen tuovat hauskuutta stand up- ja lavakomiikkaillat. Tuttuun tapaan myös lapsille ja perheille on tarjolla värikäs kattaus.