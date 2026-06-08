Espoon kaupunki on päättänyt olla maksamatta hyvitystä Suvivirsi-asiassa
9.6.2026 15:50:18 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kaupunki on päättänyt hylätä korvausvaatimukset yhdenvertaisuuslain mukaisen hyvityksen maksamisesta. Kaupunki katsoo, että hakijaa tai hänen lastaan ei ole syrjitty.
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on 15.5.2026 antanut kaksi ratkaisua, joissa lautakunta katsoo kaupungin syrjineen hakijaa ja hänen lastaan kohdistamalla heihin välitöntä vakaumukseen perustuvaa syrjintää. Lautakunta on suositellut maksamaan hyvitystä.
Kaupunki on päättänyt hylätä korvausvaatimukset yhdenvertaisuuslain mukaisen hyvityksen maksamisesta, koska perustetta hyvityksen maksamiselle ei ole.
Kaupungin päätöksissä viitataan perustuslakivaliokunnan mietintöön, jonka mukaisesti koulun juhlassa ei ole kyse uskonnollisesta tilaisuudesta, vaikka niissä laulettaisiin suomalaiseen juhlatraditioon kuuluva yksittäinen virsi.
Kaupunginhallitukseen 15.6.2026 viedään mahdollisesti päätettäväksi valittaako Espoon kaupunki hallinto-oikeuteen saamastaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätöksestä, jossa Espoolle asetettiin uhkasakko.
Päätökset asiassa on tehty kahtena erillisenä viranhaltijapäätöksenä kasvun ja oppimisen toimialajohtajan ja perusopetuksen johtajan toimesta. Perusopetuksen johtaja päättää alle 2000 euron hyvityksistä ja toimialajohtaja yli 2000 euron hyvityksistä. Päätökset julkistetaan Espoon kaupungin verkkosivuilla.
Yhteyshenkilöt
Juha Nurmiperusopetuksen johtajaEspoon kaupunki / Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikköPuh:+358 50 372 5852juha.nurmi@espoo.fi
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