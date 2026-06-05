Uusi YAMK-koulutus: KAMK ja VAMK kouluttavat energialiiketoiminnan johtamisen osaajia
10.6.2026 07:03:00 EEST | Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK | Tiedote
Kajaanin ja Vaasan ammattikorkeakoulut toteuttavat yhteistyössä aivan uuden Energialiiketoiminnan johtamisen YAMK-tutkintokoulutuksen. Opinnot toteutetaan kokonaan verkossa, joten ne voi suorittaa joustavasti paikasta riippumatta. Koulutuksen ensimmäinen toteutus alkaa tammikuussa 2027.
Energia-ala muuttuu nopeasti ja energiamurros, uudet markkinamallit, digitalisaatio sekä vastuullisuustavoitteet vaikuttavat siihen, miten energia-alan liiketoimintaa kehitetään ja johdetaan. Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Vaasan ammattikorkeakoulu vastaavat yhdessä muutoksen synnyttämään osaajatarpeeseen aloittamalla uuden yhteisen maisteritasoisen Energialiiketoiminnan johtaminen -YAMK-koulutuksen. Koulutus antaa valmiuksia ymmärtää energiamarkkinoita, hyödyntää tietoa päätöksenteossa ja kehittää vastuullista liiketoimintaa muuttuvassa toimintaympäristössä.
”Energia-ala tarvitsee nyt osaajia, jotka ymmärtävät sekä liiketoimintaa että alan nopeaa muutosta. Tuomme koulutukseen käytännönläheisen liiketoiminta- ja johtamisnäkökulman sekä vahvan yhteyden Vaasan energiaklusteriin. Opiskelijoille tämä tarkoittaa osaamista, jolla he voivat kehittää energia-alan liiketoimintaa, tehdä parempia päätöksiä ja johtaa vastuullista muutosta muuttuvilla markkinoilla”, kertoo liiketalouden yliopettaja Daniel Sahebi Vaasan ammattikorkeakoulusta.
”Energia-alan johtaminen on kasvava koulutusala KAMKissa. Tässä uudessa koulutuksessa tarjoamme energia-alan johtamisesta ja kehittämisestä kiinnostuneille opiskelijoille mahdollisuuden kehittyä alan asiantuntijaksi tarjoten koulutusta mm. tiedolla johtamisessa ja strategisessa johtamisessa, jotka ovat keskeisiä osaamisia muuttuvilla energiamarkkinoilla”, kertoo yliopettaja Risto Oikari, Kajaanin ammattikorkeakoulusta.
Käytännönläheistä osaamista energia-alan liiketoimintaan
Kokonaan verkossa suoritettavassa koulutuksessa opiskelijoille avautuu kokonaiskuva energia-alan muutoksesta ja sen vaikutuksista markkinoihin, liiketoimintaan ja johtamiseen. Opinnoissa tarkastellaan energiamarkkinoita osana laajempaa yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä.
Opinnot Energialiiketoiminnan johtaminen -tutkinto-ohjelmassa ovat käytännönläheisiä ja työelämälähtöisiä. Opinnot eivät vaadi teknistä- tai insinööritaustaa, sillä koulutuksen näkökulma on liiketoiminnallinen ja johtamiseen liittyvä.
Opintojen aikana perehdytään sähköenergialiiketoimintaan, energiajärjestelmiin, energiakaupan strategioihin ja hankekehityksen keskeisiin vaiheisiin. Opiskelijat oppivat myös hyödyntämään markkinadataa ja strategisia ohjauskeinoja päätöksenteossa.
”Vahvistamme opiskelijan osaamista energia-alan hankkeiden suunnittelussa ja johtamisessa. Opintojen aikana opiskelija oppii arvioimaan hankkeiden taloudellisia, teknisiä ja juridisia reunaehtoja sekä kehittämään liiketoimintaa vastuullisesti muuttuvassa toimintaympäristössä”, selventää Sahebi.
”Opinnäytetyö ja oppimistehtävät voidaan kytkeä opiskelijan omaan työhön tai organisaation kehittämistarpeisiin. Näin opinnot tukevat käytännönläheistä kehittämistä jo opiskelun aikana”, sanoo Oikari.
Haku auki syksyn yhteishaussa
Energialiiketalouden johtamisen opinnot sopivat liiketalouden, tietojenkäsittelyn tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinnon suorittaneille asiantuntijoille.
Haku koulutukseen on syksyn yhteishaussa 31.8.-10.9.2026 ja opinnot alkavat tammikuussa 2027.
Energialiiketoiminnan johtaminen -YAMK-koulutukseen voi tutustua Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Vaasan ammattikorkeakoulun verkkosivuilla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maria Miettinen-Battistiniasiantuntija, viestintä ja markkinointiVAMK Vaasan ammattikorkeakouluPuh:+358 40 586 6444maria.miettinen-battistini@vamk.fi
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Vaasan ammattikorkeakoulu painottaa koulutuksessaan ja tutkimuksessaan energiatehokasta tekniikkaa, vientiteollisuuden liiketoimintaosaamista ja moderneja sosiaali- ja terveyspalveluja. VAMK tekee tiivistä yhteistyötä alueen korkeakoulujen sekä seudun energiateknologian keskittymän kanssa, joka on Pohjoismaiden merkittävin.
VAMKista valmistuu kansainvälisiä ja asiantuntevia insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja sosionomeja. Työelämälähtöiset opinnot ja elinvoimainen Vaasan seutu varmistavat opiskelijoille erinomaiset työllistymisen mahdollisuudet.
Opiskelijoita VAMKissa on noin 4 000 ja henkilöstöä 200.
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