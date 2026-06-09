Kokoomuksen Kilpi: Lapsen ei pidä joutua katsomaan väkivaltaa kotonaan – Suomeen säädettävä lapsirauharikos
10.6.2026 07:02:00 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomus haluaa vahvistaa lasten suojaa väkivallalta säätämällä Suomeen lapsirauharikoksen, joka kriminalisoisi lapsen altistamisen lähisuhdeväkivallalle tai seksuaalirikokselle. Tilastokeskuksen mukaan viranomaisten tietoon tuli viime vuonna 3 400 alaikäistä pari- ja lähisuhdeväkivallan uhria, ja vanhempien lapsiinsa kohdistama väkivalta kasvoi yli yhdeksän prosenttia. Kokoomuksen mukaan luvut kertovat vakavasta ilmiöstä, jonka vaikutukset ulottuvat myös niihin lapsiin, jotka joutuvat kotonaan todistamaan väkivaltaa.
Kokoomuksen poliisikansanedustaja Marko Kilven mukaan yksikään lapsi ei saa jäädä näkymättömäksi väkivallan uhriksi vain siksi, ettei häneen ole kohdistettu suoraa fyysistä väkivaltaa.
– Liian moni lapsi joutuu elämään kodissa, jossa väkivalta on osa arkea. Lapsi näkee, kuulee ja kantaa seuraukset mukanaan pitkälle aikuisuuteen. Väkivallan todistaminen on lapselle itsessään vakava haitta, jolla voi olla kauaskantoisia seurauksia pitkälle aikuisuuteen, Kilpi sanoo.
Kokoomus esittää tuoreessa tavoiteohjelmassaan lapsirauharikoksen säätämistä, jota puolue on aiemminkin esittänyt osana lastensuojelun kehittämistä
Tavoitteena on tunnistaa nykyistä paremmin myös ne lapset väkivallan uhreiksi, jotka joutuvat todistamaan lähisuhdeväkivaltaa tai seksuaalirikoksia ja kriminalisoida lapsen altistaminen lähisuhdeväkivallan tai seksuaalirikoksen todistajaksi.
– Lainsäädäntö ei tällä hetkellä tunnista riittävän vahvasti sitä vahinkoa, jonka väkivallan näkeminen lapselle aiheuttaa. Lapsi on väkivallan uhri myös silloin, kun hän joutuu näkemään tai kuulemaan sitä. Uudistuksen myötä lapsi saisi vahvemman suojan lain edessä, ja väkivallalle altistaminen olisi nykyistä selkeämmin rikos, Kilpi sanoo.
Lapselle vanhempien välinen väkivalta voi olla äärimmäisen traumatisoiva kokemus.
– Lapsi ei väkivaltatilanteessa kykene käsittelemään asiaa samalla tavalla kuin aikuinen. Lapsi ei välttämättä ainoastaan pelkää, että väkivallan kohteena oleva vanhempi voisi kuolla, vaan hyvin usein lapsi kokee aidosti, että nyt oma vanhempi kuolee väkivallan seurauksena. Se tekee tilanteesta lapselle äärimmäisen rajun, traumatisoivan ja paljon konkreettisemman. Sen rajumpaa kokemusta on vaikea pienelle lapselle kuvitella. Siksi myös väkivallan näkeminen voi lapselle olla hyvinkin vaurioittavaa, ja se puolestaan on omiaan aiheuttamaan ongelmia ja oireita, jotka varsinkin hoitamattomina tulevat hyvin usein vaikuttamaan monellakin tapaa koko loppu elämän ajan, Kilpi sanoo.
Kilven mukaan väkivallan ehkäisyssä ratkaisevaa on myös varhainen tunnistaminen.
– Vastuuta avun hakemisesta ei mitenkään voi sysätä pienelle lapselle tai vasta kasvavalle nuorelle. Päiväkotien, koulujen, neuvoloiden ja terveydenhuollon ammattilaisilla on ratkaiseva ja tärkeä rooli väkivallan tunnistamisessa. Mitä aikaisemmin lapsi saa apua ja tilanteeseen puututaan, sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on turvalliseen lapsuuteen ja parempaan elämään, Kilpi sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Marko KilpiKansanedustaja
Savo-Karjalan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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