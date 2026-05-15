Snellman Petfood vahvistaa vaikutustaan Euroopassa – Greg Van Praagh valittiin FEDIAFin puheenjohtajaksi
10.6.2026 14:30:00 EEST | MUSH | Uutinen
Euroopan lemmikkieläinruokateollisuuden kattojärjestö FEDIAF (European Pet Food Industry Federation) on valinnut uudeksi puheenjohtajakseen Snellman Petfoodiin kuuluvan Benyfit Naturalin toimitusjohtajan ja UK Petfoodin edustajan Greg Van Praaghin. Valinta tehtiin 10. kesäkuuta järjestetyssä FEDIAFin yleiskokouksessa Brysselissä. Puheenjohtajakausi on kaksivuotinen ja sitä voidaan jatkaa enintään kahdella vuodella.
FEDIAF on Euroopan lemmikkieläinruoka-alan keskeinen toimialajärjestö. Se toimii tärkeänä yhteistyökumppanina EU:n toimielimille ja sääntelyviranomaisille. Järjestöllä on merkittävä rooli alan ravitsemukseen, turvallisuuteen ja viestintään liittyvien standardien kehittämisessä Euroopassa. Se edustaa 16 kansallista lemmikkieläinruoka-alan yhdistystä 19 Euroopan maassa sekä viittä Euroopassa toimivaa lemmikkieläinruokavalmistajaa.
Tämän arvostetun toimialaliiton puheenjohtajana Greg Van Praagh tuo tehtävään laajaa kokemusta lemmikkieläinruoan valmistuksen, toimialajärjestöjohtamisen ja eurooppalaisen sääntely-yhteistyön rajapinnasta. Van Praaghin valinta tehtävään kuvastaa myös raakaruokinnan kasvavaa tunnustusta alalla sekä laajempaa muutosta toimialassa, jossa kuluttajien kysyntä luonnollisille ja mahdollisimman vähän prosessoiduille lemmikkieläinruokaratkaisuille kasvaa jatkuvasti. Van Praagh on ensimmäinen puheenjohtaja, joka tulee lemmikkien raakaruokaa valmistavasta yrityksestä.
– Tämä on meille ja erityisesti Ison-Britannian tiimillemme ylpeyden hetki. Se osoittaa, että raakaruokinnan parissa tekemämme työ on huomioitu. Luonnollinen lemmikkien ravinto saa nyt tunnustusta Euroopan korkeimmalla tasolla, sanoo Greg Van Praagh.
Snellman Petfoodille tämä on jälleen yksi tärkeä virstanpylväs. Benyfit Natural -yrityksen oston ja Ison-Britannian markkinan kehityksen myötä yhtiöllä on nyt suora edustus Euroopan toimialarakenteen korkeimmalla tasolla UK Petfoodin ja FEDIAFin kautta.
– Olemme erittäin iloisia siitä, että Gregin valinta antaa meille mahdollisuuden olla edustettuna tällä tasolla Euroopassa. Se vahvistaa asemaamme ja tukee pitkän aikavälin tavoitettamme vakiinnuttaa raakaruokinnasta yhä merkittävämpi ja tunnustetumpi osa Euroopan lemmikkieläinruokateollisuutta, sanoo Magnus Pettersson, Snellman Petfoodin toimitusjohtaja.
FEDIAFin uuden johdon odotetaan jatkavan keskeisessä roolissa alan tulevaisuuden suunnan määrittämisessä tilanteessa, jossa innovaatiot, kestävyys ja kuluttajien muuttuvat odotukset ohjaavat markkinoiden kehitystä.
Lisätietoja:
Greg van Praagh, toimitusjohtaja, Benyfit Natural, puh. +44 7710 824079, sposti: greg.vanpraagh@benyfitnatural.co.uk
Magnus Pettersson, toimitusjohtaja, Snellman Petfood, puh. +358 44 5386389, sposti: magnus.pettersson@snellmanpetfood.com
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Yhteyshenkilöt
Greg Van PraaghtoimitusjohtajaBenyfit NaturalPuh:+44 7710 824079greg.vanpraagh@benyfitnatural.co.uk
Magnus PetterssontoimitusjohtajaSnellman PetfoodPuh:+358 44 538 6389magnus.pettersson@snellmanpetfood.com
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Snellman Petfood:
Snellman Petfood on vuodesta 2011 tuonut luonnollisen ravinnon iloa lemmikkien ruokailuun tarjoamalla ravitsevaa ja tasapainoista raakaruokaa koirille ja kissoille. Valmistamme MUSH, Fodax, Benyfit Natural ja Raw for Paw -tuotemerkeillä pakastettua raakaruokaa, herkkuja sekä pakastekuivattuja tuotteita. Tuotteitamme myydään Pohjoismaiden ja Iso-Britannian lisäksi useissa eri maissa. Liikevaihtomme oli vuonna 2025 noin 28,5 miljoonaa euroa, ja meillä on yli 90 omistautunutta työntekijää, jotka edistävät päivittäin lemmikkien hyvinvointia. Snellman Petfood on osa Snellman-konsernia, suomalaista ruokataloa, joka tarjoaa parhaita makuelämyksiä markkinoiden luotetuimmilla brändeillä.
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