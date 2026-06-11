Hyvä alku kasvukaudelle Etelä-Pohjanmaalla

Etelä-Pohjanmaalla toukokuu ja kesäkuun alku on ollut säätilaltaan pitkän ajan keskiarvon mukainen ja sadetta on saatu sopivasti kylvötöiden päälle. Paikalliset erot ovat jälleen suuria ja paikoin vettä on tullut keskiarvoon nähden vähän.

Kylvötyöt ovat lähes päättyneet alueellamme, mutta vielä hieman rypsiä ja monimuotoisuuspeltoja sekä kuminaa tullaan kylvämään. Orastuminen on ollut tasaista ja kasvukauden osalta sää on ollut sopiva viljan kasvun kannalta. Kasvustot näyttävät tällä hetkellä hyvältä lähes koko maakunnan alueella, mutta alueilla, missä kuivuutta on ollut, orastuminen on heikompaa.

Kasvinsuojelu on alkanut

Viljoilla kasvinsuojelutoimet ovat alkaneet ja paikoin rikkoja on ollut paljon. Erityisesti keväällä muokatuilla pelloilla ja missä sadetta on saatu eniten, rikkapaine on kova. Kasvustot ovat reheviä, joten kasvunsääteiden käyttö on nyt suotavaa kaikilla viljoilla.

Tarkkaile rapsikuoriaisia

Öljykasvit ovat nopeassa kasvussa ja ovat vaihtelevia. Rapsikuoriaisten tarkkailua kannattaa tehostaa. Lisäksi öljykasvipelloilta on havaittu paljon kaalikoita, mikä tulee aiheuttamaan harmaita hiuksia. Sen torjunta on ajankohtaista hyvin samoihin aikoihin kuin rapsikuoriaisilla.

Kuminakoin toukkiaKumina on kasvanut hyvin ja kuminakoin toukkia on havaittu paikoin. Paikoin toukkia on ollut runsaasti ja niitä on jouduttu torjumaan. Herne ja härkäpapu ovat hyvässä kasvussa ja niiden rikkakasvitoimissa kannattaa nyt olla viimeistään asialla, että ne eivät pääse kasvamaan liian pitkäksi. Säätila näyttää epävakaiselta, mutta viljan kasvun kannalta hyvältä, että saadaan sopivasti lämpöä ja aurinkoa sekä väliin sopivia sateita. Rikkaruiskutusten osalta sateinen sää aiheuttaa haasteita.

Syysviljat reheviä

Syysruis ja syysruisvehnä ovat kasvaneet hyvin ja ovat reheviä. Ruis on tähkällä ja syysvehnä hieman jäljessä, mutta tavanomaisessa kasvussa. Siellä, missä talvehtiminen on onnistunut, ovat sato-odotukset hyvällä tasolla. Syysöljykasvit kukkivat komeasti siellä, missä ne ovat selvinneet talvesta. Noin 20-30 prosenttia syysvehnistä jouduttiin joko rikkomaan tai paikkaamaan kevätviljalla.

Nurmet hyvässä kasvussa

Säilörehun korjuu on aloitettu kesäkuun alussa tiloilla, jotka tekevät neljä säilörehusatoa. Alkaneella viikolla rehunteko on alkanut myös kolmen korjuun taktiikkaa käyttävillä tiloilla. Tosin sulavuus on vielä korkea, samoin raakavalkuainen ja NDF-kuitu alhainen. Tätä joudutaan sitten ruokinnassa paikkaamaan esimerkiksi kokoviljasäilörehulla tai myöhemmin korjatulla säilörehulla. Kasvustot ovat hyvin lehteviä ja varsinkin nuoret nurmet ovat myös jonkin verran lakoontuneet. Pääosiltaan säilörehun korjuun ennustetaan alkavan loppuviikosta jatkuen juhannuksen tietämille. Sadosta on tulossa keskimääräinen, johtuen vähäisistä sateista.

Sateet ovat olleet hyvin paikallisia, joten nurmikasvustot voivat olla naapurikunnissa hyvinkin erilaisia. Säilörehun korjuuta haastaa nyt paikalliset, hyvin kovatkin vesisateet, mitkä ovat keskeyttäneet rehunteon jopa päiväksi. Versomista tapahtuu edelleen ja se voi nostaa sekä satoa että sulavuutta myös reilun viikon päästä korjattavilla kasvustoilla. Korjuuaikanäytteiden ottaminen helpottaa korjuun ajoittamista. Korjuun aikana otettavat raaka-ainenäytteet helpottavat ruokinnan suunnittelua. Raaka-ainenäytteistä on hyvä analysoida myös kivennäiset. Nurmien toisen sadon lannoitus kannattaa tehdä heti korjuun jälkeen. Voikukkaa on ollut runsaasti, joten sen ruiskuttamista voi taas yrittää korjuun jälkeen, kun kasvustot taas lähtevät kasvuun.

Perunan istutukset

Ensimmäiset istutukset ovat jo taimettumassa kovaa vauhtia ja rikkaruiskutukset on alkaneet. Rikat vaikuttavat kasvattavan juuristoa kuivuuden vuoksi ja nyt vesisateen jälkeen varmasti lähtevät nopeasti kasvamaan.

LISÄTIETOJA:

Koko tiedote Juha-Matti Toppari 043 8252 806

Nurmet Sari Vallinhovi 0400 764217

Peruna Saija Ohriluoma 041 731 0507