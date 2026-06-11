Kauhavan keskustaa kunnostetaan Kauppatiellä
12.6.2026 08:00:00 EEST | Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Elinvoimakeskus, Kauhavan kaupunki ja Asfalttikallio Oy toteuttavat Kauppatiellä mittavan hankkeen, jossa kunnostetaan ajorataa sekä jalankulku- ja pyöräilyväyliä noin kolmen kilometrin matkalla Kosolantien ja Tanelintien välillä.
Päätoimenpiteinä ovat ajoradan sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien uudelleenasfaltointi, reunakivilinjojen ja kiveyksien uusiminen sekä kuivatuksen parantaminen.
Hankkeen rahoittajina ovat elinvoimakeskus ja Kauhavan kaupunki. Hankkeen rakentamisen kokonaiskustannusarvio on noin miljoona euroa.
Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa viikolla 29 maanrakennustöillä.
Työt tulevat aiheuttamaan häiriötä Kauppatien (maantie 17766) ajoneuvo-, jalankulku- ja pyöräliikenteelle. Ajoittain toinen ajokaista sekä toisen puolen jalankulku- ja pyöräilyväylä joudutaan sulkemaan työnsuorituksen ajaksi. Töitä joudutaan tekemään myös syksyllä koulujen alettua, joten toivommekin, että lapsia informoidaan kulkemaan työmaan ohitse erityistä varovaisuutta noudattaen.
Urakka on valmis lokakuun 2026 loppuun mennessä.
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Yhteyshenkilöt
Tilaajat:
Elinvoimakeskus, Projektipäällikkö Teppo Leppäaho, p. 050 350 9897 teppo.leppaaho@elinvoimakeskus.fi
Kauhavan kaupunki, Tiemestari Jukka Arvola, p. 040 353 1578. jukka.arvola@kauhava.fi
Urakoitsija:
Asfalttikallio Oy
Työpäällikkö Markku Salo, p. 040 751 5096 markku.salo@asfalttikallio.fi
Vastaava työnjohtaja Aleksi Mäntyharju, p. 050 396 9877, aleksi.mantyharju@asfalttikallio.fi
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Tietoja julkaisijasta
Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus hoitaa Etelä-Pohjanmaalla elinkeinoihin, työllisyyteen, maaseutuun ja maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä. Ympäristötehtäviä sekä maanteiden pidon tehtäviä eli tienpidon hankkeiden ja kunnossapidon suunnittelua hoidamme Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
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