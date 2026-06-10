Sähköisen lentopolttoaineen (eSAF) tuotantolaitoksen YVA-selostuksesta perusteltu päätelmä
10.6.2026 12:24:14 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukaisen perustellun päätelmän sähköisen lentopolttoaineen (eSAF) tuotantolaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Norsk e-Fuel AS suunnittelee synteettistä nestemäistä polttoainetta tuottavaa laitosta Rauman satamaan. Laitos tuottaa uusiutuvaa synteettistä polttoainetta uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön, veden ja hiilidioksidin avulla. Laitoksella valmistetaan maksimissaan 100 000 tonnia e-raakaöljyä vuodessa. Pääasiallisena tuotteena (75 %) tuotetaan ASTM D7756-sertifioitua e-kerosiinia eli lentopetrolia, jota käytetään kestävänä lentopolttoaineena (e-SAF). Pienempi osa lopputuotteesta (25 %) koostuu e-naftasta, joka voidaan hyödyntää petrokemian teollisuuden raaka-aineena.
Perusteltu päätelmä on hankkeen YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimineen Lupa- ja valvontaviraston näkemys tehtyjen arviointien riittävyydestä sekä hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä on laadittu nähtävillä olleen arviointiselostuksen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä Lupa- ja valvontaviraston oman tarkastelun pohjalta.
Arviointiselostuksesta toimitettiin Lupa- ja valvontavirastolle kuulemisessa 8 lausuntoa ja 3 mielipidettä.
Perustellussa päätelmässään Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että arviointiselostus täyttää YVA-laissa ja YVA-asetuksessa sille säädetyt sisältövaatimukset. Selostuksen perusteella on mahdollista tunnistaa hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset.
Hankkeen merkittävät vaikutukset kohdistuvat vesistöihin
Laitoksessa syntyy huomattava määrä ylijäämäistä prosessilämpöä, jota ohjataan mereen. Yhteysviranomaisen näkemys on, että hanke voi aiheuttaa erityisesti purkualueen välittömässä läheisyydessä merkittäviä paikallisia vaikutuksia.
Hanke sijoittuu ennestään ihmistoiminnan muokkaamalle alueelle, jossa on melua aiheuttavia toimintoja. Tämän hankkeen myötä melu alueella lisääntyy. Lähialueiden liikennemäärät kasvavat, mikä voi lisätä turvallisuusriskejä ja liikenteen melua. Hanke muuttaa maisemaa etenkin mereltä ja lähietäisyydeltä katsottuna.
Arviointiselostus ja Lupa- ja valvontaviraston perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/Norsk-e-Fuel-Rauma-YVA.
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Yhteyshenkilöt
Kirsi Nieminen, ylitarkastaja, p. 0295 255 406, etunimi.sukunimi@lvv.fi
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