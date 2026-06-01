MobilePaysta oma versio suomalaisille nuorille
11.6.2026 09:08:25 EEST | MobilePay | Tiedote
Suomalaiset 7–14-vuotiaat nuoret voivat tänään huoltajiensa luvalla alkaa opetella digitaalisia rahataitoja MobilePaylla. Sovelluksesta julkaistaan tänään yksinkertainen versio nuorille helpottamaan perheiden arjen raha-asioita turvallisesti.
Nuorten MobilePay tulee kaikkien suomalaisten 7–14-vuotiaiden saataville tänään. Käyttöön tarvitsee oman pankkitilin, soveltuvan puhelimen, MobilePay-sovelluksen ja huoltajien luvan. Samanlainen versio sovelluksesta on ollut käytössä MobilePayn norjalaisessa versiossa Vippsissä jo useamman vuoden ja vastaanotto on ollut erittäin hyvä.
”Haluamme tuoda suomalaisille helpon ja turvallisen koko perheen sovelluksen. Nuorille voi nyt lähettää rahaa yhtä helposti kuin muillekin perheenjäsenille. Nuoret taas saavat enemmän vastuuta ja vapautta omien taskurahojen käyttöön ja taloustaitojen opetteluun”, Perttu Kröger, Vipps MobilePayn Suomen maajohtaja kertoo.
Sovellus toimii sähkörahalla, siihen ei siis tarvitse maksukorttia. Sähkörahatilille voi lähettää nuoren viikkorahan tai tarvittavan taskurahan. Nuori taas pystyy sähkörahatililtään, eli MobilePay-saldoltaan lähettämään rahaa toisille käyttäjille, maksamaan ostoksia kivijalkakaupoissa, myyjäisissä ja kahviloissa, kaikkialla, mistä löytyy kauppiaan MobilePay-lyhytnumero tai QR-koodi. Myös matkalippusovelluksissa voi ostaa lipun MobilePaylla. Huoltajat voivat aktivoida ja estää kaikki eri toiminnallisuudet ja näkevät kaikki nuoren tapahtumat.
”MobilePay on turvallisempi kuin käteinen tai maksukortti, jotka tapaavat nuorimmilta hukkua ja voivat joutua vääriin käsiin. MobilePay vaatii aina pin-koodin tai biometrisen tunnistautumisen ja huoltajat voivat valvoa ja hallinnoida nuoren rahankäyttöä oman sovelluksensa kautta. Sovellus on myös saatavilla molemmilla kotimaisilla kielillä, kuten asiakaspalvelukin”, Kröger kertoo.
”Digitaalisen rahan käyttäminen on varmasti jännittävää, mutta ehdottoman tärkeä taito näille nuorille, jotka todennäköisesti ovat viimeinen käteistä käyttävä sukupolvemme.”
Pelastakaa Lapset ry työskentelee lasten digiturvataitojen ja turvallisempien digiympäristöjen puolesta.
“Lapsen on hyvä opetella digitaalisen rahan käsittelyä yhdessä luotettavan aikuisen kanssa. Yhdessä oppiminen lisää ymmärrystä vastuullisesta rahankäytöstä, auttaa lasta rakentamaan tarpeellisia taloustaitoja sekä parhaimmillaan helpottaa koko perheen arkea”, sanoo Pelastakaa Lasten kehittämispäällikkö Heidi Näppi.
MobilePay ja HJK yhteistyöhön
Suomen yksi suurimmista jalkapalloseuroista HJK näkee nuorten MobilePayn ratkaisuna helppoon maksamiseen tapahtumissaan, jossa nuoret ovat mukana itsenäisesti tai perheensä kanssa.
”Meillä käy joka matsissa satoja lapsia ja nuoria, jotka voivat nyt maksaa ostoksensa MobilePayn sovelluksella. Bolt Arenan Junnupääty onkin ollut yksi areenan ainoista paikoista, jossa on voinut vielä maksaa käteisellä. MobilePayn lapsille ja nuorille tehty sovellus tekee käteisen kantamisen turhaksi ja eväsrahat matsiin voi laittaa jatkossa MobilePayn kautta. Nyt kolikot eivät katoa taskusta ja toisaalta vanhemmilla on myös parempi näkymä lastensa rahankäyttöön”, kertoo HJK:n tapahtuma- ja ravintolatoimenpäällikkö Samppa Marttinen.
Näin se toimii:
- Nuori lataa sovelluskaupasta MobilePay-sovelluksen ja valitsee: ”Olen alle 15-vuotias”
- Huoltaja lisää nuoren omaan sovellukseensa, vahvistettu tieto huoltajasuhteesta saadaan DVV:stä
- Huoltaja saa aktivointikoodin, joka näppäillään nuoren sovellukseen
- Nuoren toinen huoltaja saa ilmoituksen luodusta MobilePaysta. Myös hän näkee huollettavan tapahtumat sovelluksessa.
- Molemmat huoltajat saavat samat hallintaoikeudet
Mitä nuorten sovellusversiolla voi tehdä:
- Rahansiirtoja henkilöille ja vastaanottaa rahaa
- Siirtää rahaa MobilePay-saldolta omalle pankkitilille
- Maksaa MobilePay-lyhytnumeroihin, myös QR-koodien kautta, kassoilla
- Maksaa matkalippuja julkisen liikenteen sovelluksissa
- Maksaa MobilePay-lippaisiin
- Luoda ja jakaa toivomuslistoja
Huoltajat valitsevat ja aktivoivat, mitkä yllä olevista toiminnoista nuorella on käytössä. Toiminnallisuuksia voi ottaa pois nuoren käytöstä milloin vain.
Pelastakaa Lasten vinkit vanhemmille:
1. Aloita rahataitojen opettaminen ajoissa – arjesta käsin
- Keskustele lapsen kanssa rahan arvosta: mistä raha tulee ja mihin sitä kuluu.
- Hyödynnä maksusovelluksia oppimisen välineinä, ei vain maksamisen tapoina.
- Anna lapselle mahdollisuus tehdä pieniä, ohjattuja ostopäätöksiä.
2. Käytä sovelluksia lapsen itsenäisyyden tukena
- Harjoitelkaa yhdessä maksamista esimerkiksi harrastuksiin tai pieniin ostoksiin.
- Sopikaa selkeät pelisäännöt: mihin rahaa saa käyttää ja mihin ei.
- Anna lapselle sopivasti vastuuta iän ja taitojen mukaan.
3. Ole mukana ja ole kiinnostunut
- Tunnista, että lapsi tarvitsee aikuisen tukea ja valvontaa digitaalisessa maksamisessa.
- Kysy lapselta, miltä sovelluksen käyttö tuntuu ja mitä hän on oppinut.
- Käy läpi turvallisuuteen liittyviä asioita, kuten salasanat, pin-koodit ja riski tulla huijatuksi.
4. Valitse lapselle sopivat ja turvalliset palvelut
- Tutustu maksusovellusten lapsi- ja perheominaisuuksiin ennen käyttöönottoa.
- Hyödynnä sovellusten tarjoamat ominaisuudet, kuten käyttörajat, seuranta ja hyväksyntä- ja blokkaustoiminnot.
- Varmista, että sovellus on ikätasolle sopiva ja helposti ymmärrettävä.
5. Opettele yhdessä lapsen kanssa
- Suhtaudu avoimesti monenlaisiin maksutapoihin, vaikka ne olisivat sinulle uusia.
- Myönnä rohkeasti, jos jokin toiminto on sinullekin epäselvä – oppiminen voi olla yhteistä.
- Näytä esimerkkiä vastuullisesta digitaalisesta rahankäytöstä.
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt
Nuorten MobilePay: https://mobilepay.fi/nuorten-mobilepay
Usein kysytyt kysymykset: https://help.vippsmobilepay.com/fi-FI/categories/kids-profile
Lisätiedot Vipps MobilePay:
Laura Tötterman
Viestintäpäällikkö
Vipps MobilePay
+ 358 44 7119550
laura.totterman@vippsmobilepay.com
Lisätiedot HJK:
Juho Hirvonen
Viestintä- ja markkinointijohtaja
HJK Helsinki
Tel +358 40 3558967
juho.hirvonen@hjk.fi
Lisätiedot Pelastakaa Lapset ry:
Heidi Näppi
Kehittämispäällikkö
Pelastakaa Lapset ry
+358 50 472 4831
heidi.nappi@pelastakaalapset.fi
Yhteyshenkilöt
Laura TöttermanViestintäpäällikköPuh:+358447119550laura.totterman@vippsmobilepay.com
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Linkit
Lyhyesti Vipps MobilePaysta
Vipps MobilePay aloitti toimintansa 1.11.2022, kun kaksi brändiä, norjalainen Vipps ja tanskalainen MobilePay yhdistyivät. Molemmat brändit ovat yltäneet YouGovin listauksessa top 3 -sijoille Tanskassa ja Norjassa. Suomessa MobilePay on finanssialan toimijoista 2. arvostetuin brändi. Luottamus&Maine-tutkimuksessa Vipps ja MobilePay ovat finanssialan sijalla 1. Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Vipps MobilePaylla on noin 12,5 miljoonaa käyttäjää, yli 400 000 maksupistettä ja 650 työntekijää. MobilePaylla on Suomessa 2,8 miljoonaa käyttäjää.
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