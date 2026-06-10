Suomen tulee pyrkiä hakemaan joustoa EU-sääntelyyn

Finanssipoliittisen työryhmän yhteisymmärryspöytäkirjassa viitataan viime lokakuun parlamentaariseen sopimukseen julkisen talouden hoitamisesta, jossa vasemmistoliitto ei ole mukana. Vasemmistoliitto ei edelleenkään näe tarpeellisena tai tarkoituksenmukaisena rajata tulevan hallituksen finanssipoliittista liikkumatilaa ennen vaaleja.

– Vasemmistoliitto ei halua, että jo ennen vaaleja rajataan tulevan hallituksen talouspoliittista liikkumatilaa tiukalla tulkinnalla EU-sääntelystä. Julkista taloutta on vahvistettava, mutta se ei saa tarkoittaa sitä, että kasvuun, tuottavuuteen ja vihreään siirtymään liittyvät investoinnit jätetään tekemättä, finanssipoliittisen työryhmän jäsen Hanna Sarkkinen sanoo.

EU:n finanssipoliittiset säännöt vaikeuttavat jäsenmaiden mahdollisuuksia käyttää omaisuustuloja investointeihin ja on ongelmallista, ettei EU-säännöissä huomioida juuri Suomen suurta nettovarallisuutta. Vasemmistoliiton mukaan tulevan hallituksen talouspoliittista liikkumatilaa ei pidä kaventaa etukäteen sitoutumalla tiukkaan tulkintaan EU- säännöistä. Puolue katsoo, että Suomen on aktiivisesti haettava EU-tasolla ratkaisuja, joilla tarpeelliset investoinnit voidaan mahdollistaa, tarvittaessa myös omaisuustuloja hyödyntäen.

Sarkkinen muistuttaa, että EU:n finanssipoliittiset säännöt eivät ole muuttumaton tekninen automaatti, vaan niiden tulkinnassa ja toimeenpanossa on poliittista harkintaa. Komissio tulkitsee sääntöjä ajassa ja poikkeukselliset tilanteet ovat aiemminkin johtaneet joustoihin, ja siksi Suomen tulisi aktiivisesti hakea tarkoituksenmukaisia joustoja sääntöihin.

– Suomen ei pidä itse lukita itseään kaikkein tiukimpaan tulkintaan EU-säännöistä. Suomen kannattaa vaikuttaa, neuvotella ja hakea liikkumatilaa, ei luopua siitä ennakkoon. Viimeksi viime viikolla komissio kertoi uusista joustoista sääntöihin Iranin sodan vaikutusten vuoksi. Uusia joustoja ja tulkintoja tulee varmasti jatkossakin, Sarkkinen sanoo.

Vasemmistoliitto esittää edelleen EU:n finanssipoliittisiin sääntöihin niin sanottua kultaista sääntöä, jonka mukaan tuottavat vihreät investoinnit voitaisiin rajata sääntöjen ulkopuolelle. Puolueen mukaan tämä olisi tärkeää, jotta jäsenmaat voivat vastata ilmastokriisiin, vahvistaa teollisuuden uudistumista ja parantaa tuottavuutta.

– Suomen velkaantumiskehitys on vakava asia, ja velkasuhteen kasvu on taitettava. Mutta juuri siksi ei pidä tehdä politiikkaa, joka heikentää talouden kasvun edellytyksiä. Julkista taloutta ei saada kestävälle pohjalle pelkillä leikkauksilla, vaan Suomi tarvitsee myös investointeja, jotka vahvistavat ja uudistavat taloutta pitkällä aikavälillä, Sarkkinen sanoo.

Vasemmistoliitto on valmis huomattaviin sopeutuksiin velka-asteen taittamiseksi. Julkisen talouden vahvistaminen edellyttää sekä talouskasvua edistäviä toimia, kuten tuottavuutta parantavia investointeja, että sopeutustoimia. Vasemmistoliiton politiikassa painottuvat kasvua edistävät toimet ja tulojen vahvistaminen verotoimilla.