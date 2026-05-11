Gofore kahdesti SuomiAreenan lavoilla: Teemoina digiarjen turvallisuus ja tekoäly johtajana

Mikael Nylund osallistuu Terveysteknologia ry:n toimitusjohtaja Saara Hassisen johtamaan paneelikeskusteluun tekoälystä johtajana. Haaga-Helian tuoreen tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista johtajista uskoo, että tekoäly voi olla ihmistä tasa-arvoisempi esihenkilö. Keskustelussa tuodaan esiin tutkimuksen tuloksia sekä tarkastellaan, mitä mahdollisuuksia tekoäly tuo johtamiseen, missä ihminen on edelleen korvaamaton ja miten luottamusta ja hyvinvointia voidaan rakentaa algoritmien ohjaamassa arjessa. Muihin panelisteihin lukeutuvat mm. Sitran yliasiamies Atte Jääskeläinen.

Tekoäly johtajana – miten rakennetaan luottamusta ja hyvinvointia?



25.6.2026 klo 16.00—16.45

Kirkkolava

Suora linkki tapahtumaan:

https://www.suomiareena.fi/event/tekoaly-johtajana-miten-rakennetaan-luottamusta-ja-hyvinvointia/

Markus Asikainen nähdään toimittaja Katri Makkosen johtamassa paneelikeskustelussa digitaalisesta turvallisuudesta ja informaatiovaikuttamisen merkityksestä osana digitaalisten yhteiskuntien ennakoivaa kriisinsietoisuutta. Digitaalinen turvallisuus ei ole vain järjestelmien, palomuurien ja alustojen kysymys, vaan myös ihmisten havaintokyvyn, luottamuksen ja jaksamisen kysymys. Keskustelu kysyy, kuka kantaa vastuun mielen, median ja digitaalisen arjen kriisinkestävyydestä. Muut panelistit ovat Maanpuolustuskorkeakoulun kyberopettaja, everstiluutnantti Maria Keinonen sekä Jyväskylän yliopiston, mm. Viranomaisviestinnän haavoittuvuuksien ja resilienssin rakentumisen tutkija Miriam Hautala.

Digitaalinen rintama kulkee korvien välissä – kuka huolehtii sen kestävyydestä?



23.6.2026 klo 11.00—11.45

Raatihuoneenpuiston lava

Suora linkki tapahtumaan:

https://www.suomiareena.fi/event/digitaalinen-rintama-kulkee-korvien-valissa-kuka-huolehtii-sen-kestavyydesta/