Gofore kahdesti SuomiAreenan lavoilla: Teemoina digiarjen turvallisuus ja tekoäly johtajana
10.6.2026 11:59:41 EEST | Gofore Oyj | Tiedote
Digitaalisen muutoksen konsulttiyhtiö Gofore osallistuu tänäkin vuonna Porin SuomiAreenan keskusteluihin ajankohtaisten yhteiskunnallisten kysymysten äärellä. Panelisteina kahdella eri lavalla nähdään Goforen toimitusjohtaja Mikael Nylund sekä Goforen viime aikoina kasvaneen puolustus- ja turvallisuusliiketoiminnan johtaja Markus Asikainen. SuomiAreenan tämän vuoden pääteemana on luottamus.
Mikael Nylund osallistuu Terveysteknologia ry:n toimitusjohtaja Saara Hassisen johtamaan paneelikeskusteluun tekoälystä johtajana. Haaga-Helian tuoreen tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista johtajista uskoo, että tekoäly voi olla ihmistä tasa-arvoisempi esihenkilö. Keskustelussa tuodaan esiin tutkimuksen tuloksia sekä tarkastellaan, mitä mahdollisuuksia tekoäly tuo johtamiseen, missä ihminen on edelleen korvaamaton ja miten luottamusta ja hyvinvointia voidaan rakentaa algoritmien ohjaamassa arjessa. Muihin panelisteihin lukeutuvat mm. Sitran yliasiamies Atte Jääskeläinen.
Tekoäly johtajana – miten rakennetaan luottamusta ja hyvinvointia?
25.6.2026 klo 16.00—16.45
Kirkkolava
Suora linkki tapahtumaan:
https://www.suomiareena.fi/event/tekoaly-johtajana-miten-rakennetaan-luottamusta-ja-hyvinvointia/
Markus Asikainen nähdään toimittaja Katri Makkosen johtamassa paneelikeskustelussa digitaalisesta turvallisuudesta ja informaatiovaikuttamisen merkityksestä osana digitaalisten yhteiskuntien ennakoivaa kriisinsietoisuutta. Digitaalinen turvallisuus ei ole vain järjestelmien, palomuurien ja alustojen kysymys, vaan myös ihmisten havaintokyvyn, luottamuksen ja jaksamisen kysymys. Keskustelu kysyy, kuka kantaa vastuun mielen, median ja digitaalisen arjen kriisinkestävyydestä. Muut panelistit ovat Maanpuolustuskorkeakoulun kyberopettaja, everstiluutnantti Maria Keinonen sekä Jyväskylän yliopiston, mm. Viranomaisviestinnän haavoittuvuuksien ja resilienssin rakentumisen tutkija Miriam Hautala.
Digitaalinen rintama kulkee korvien välissä – kuka huolehtii sen kestävyydestä?
23.6.2026 klo 11.00—11.45
Raatihuoneenpuiston lava
Suora linkki tapahtumaan:
https://www.suomiareena.fi/event/digitaalinen-rintama-kulkee-korvien-valissa-kuka-huolehtii-sen-kestavyydesta/
Yhteyshenkilöt
Elina MattilaPuh:+358503039564elina.mattila@gofore.com
Kuvat
Gofore Oyj
Gofore on eurooppalainen konsultointi-, teknologia- ja ratkaisutalo. Olemme alan pioneeri, joka yhdistää niin käsin kosketeltavan ja digitaalisen maailman kuin teknologiset mahdollisuudet ja ihmisten toiminnan muutokset. Asiantuntijamme auttavat asiakkaitamme katsomaan rohkeasti tämän päivän ilmitarpeita pidemmälle. Rakennamme turvallista ja vastuullista yhteiskuntaa sekä teollisuutta tuotteineen ja palveluineen. Osaajajoukkomme koostuu liiketoiminnan, tekoälyn hyödyntämisen, muutoksen sekä tuotteiden ja digitaalisten palveluiden suunnittelun ja kehityksen edelläkävijöistä. Meitä on lähes 1 900 asiantuntijaa, ja toimimme 26 kaupungissa Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Liechtensteinissa, Tšekissä, Virossa ja Espanjassa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Liikevaihto vuonna 2025 oli 191,4 miljoonaa euroa.
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