Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2025 tilinpäätöksen
10.6.2026 12:03:58 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2025 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden. Lisäksi aluevaltuusto merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2025 sekä osavuosikatsauksen 1.1.2026 - 31.3.2026.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tilikauden 2025 ylijäämä 127 934 203,12 euroa päätettiin siirtää edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.
Osavuosikatsaus
Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi 1.1.-31.3.2026 osavuosikatsauksen. Ensimmäisen kvartaalin tulos oli 30,8 miljoonaa euroa eli 13,8 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Koko vuoden tulokseksi ennustetaan 90,1 miljoonaa euroa, joka olisi 30,4 miljoonaa euroa talousarviota parempi.
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2025
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen mukaan valtuuston asettamia tavoitteita ovat olleet palvelujen yhdenvertaisuus, talouden tasapaino, asukkaiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden vahvistaminen sekä palvelujen saatavuuden parantaminen. Talouden tasapainottaminen onnistui ja vuoteen 2025 mennessä hyvinvointialueen tulos oli ylijäämäinen. Palvelujen saavutettavuutta ja uudistamista edistettiin. Digitaalisia ratkaisuja otettiin käyttöön, palveluja kehitettiin yhteistyössä muun muassa HUS-yhtymän ja kuntien kanssa. Tarkastuslautakunta kuitenkin huomioi, että kaikilla osa-alueilla tavoitteet eivät ole vielä toteutuneet riittävän yhtenäisesti. Käytännön toimeenpanon tasolla muutokset eivät ole aina olleet riittävän selkeitä tai vaikuttavia asukkaiden arjessa.
— Toiminnan tuloksellisuutta seuraamalla pystymme kehittämään palveluja suunnitelmallisesti ja vahvistamaan niiden vaikuttavuutta, sanoo Länsi‑Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja Mervi Katainen.
Aluevaltuusto käsitteli kokouksessaan useita vastauksia aloitteisiin, jotka koskivat keskeisiä hyvinvointialueen toimintaan, riskien hallintaan, lasten ja nuorten palveluihin, kustannuksiin ja asiakasmaksuihin liittyviä kysymyksiä.
Aluevaltuusto hyväksyi päätösehdotukset ja merkitsi aloitteiden vastaukset tiedoksi:
- automaattisesti ja asiakkaan puolesta toteutettava terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukaton seuranta
- erityistä tukea tarvitsevien lasten loma-ajan sekä aamu- ja iltapäivähoidon järjestäminen
- puheterapian rooli oppilashuollossa ja kielellinen tasa-arvo
- FGMn ja ihmiskaupan riskien ehkäisy Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella
- lasten ja nuorten hammashoito
- Kelan korvaamien taksimatkojen kustannukset
- ankkuritoiminnan nykytila ja tuloksellisuus sekä
- nuorten työllistymispolut, opiskelijoiden harjoittelupaikat ja tulevaisuuden työvoiman turvaaminen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mervi KatainenLänsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja / Ordförande för Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktigePuh:041 319 6988mervi.katainen@lh.luvn.fi
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
X: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue, @LansiUudenmaanPelastuslaitos
LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Verkkosivut: www.luvn.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
Välfärdsområdesfullmäktige godkände bokslutet för 202510.6.2026 12:07:55 EEST | Tiedote
Välfärdsområdesfullmäktige godkände bokslutet för 2025 och beviljade de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet. Välfärdsområdesfullmäktige antecknade också revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2025 samt delårsrapporten för perioden 1.1–31.3.2026 för kännedom.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu 9.6.20264.6.2026 11:48:36 EEST | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous järjestetään 9.6.2026 Hangossa, klo 17.30 alkaen, Hankoniemen yläaste ja lukio, Bromarvinkatu 36.
Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder den 9 juni 20264.6.2026 11:44:12 EEST | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder den 9 juni 2026 kl. 17.30 i Hangö, Hankoniemen yläaste ja lukio, Bromarvsgatan 36.
Västra Nylands välfärdsområde valde AI-lösning för klient- och patientdokumentation27.5.2026 14:55:58 EEST | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområde har valt Tandem Health AB som leverantör av en AI-assisterad lösning för dokumentation av klient- och patientuppgifter. Målet med lösningen är att påskynda dokumentationen och ge yrkespersonerna mer tid för kundarbete.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue valitsi tekoälyratkaisun asiakas- ja potilaskirjauksiin27.5.2026 14:55:19 EEST | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on valinnut Tandem Health AB:n toimittamaan tekoälyavusteisen ratkaisun asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen. Ratkaisun tavoitteena on nopeuttaa kirjaamista ja vapauttaa ammattilaisten aikaa asiakastyöhön.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme