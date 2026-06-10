Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2025 tilinpäätöksen

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tilikauden 2025 ylijäämä 127 934 203,12 euroa päätettiin siirtää edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Osavuosikatsaus

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi 1.1.-31.3.2026 osavuosikatsauksen. Ensimmäisen kvartaalin tulos oli 30,8 miljoonaa euroa eli 13,8 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Koko vuoden tulokseksi ennustetaan 90,1 miljoonaa euroa, joka olisi 30,4 miljoonaa euroa talousarviota parempi.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2025

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen mukaan valtuuston asettamia tavoitteita ovat olleet palvelujen yhdenvertaisuus, talouden tasapaino, asukkaiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden vahvistaminen sekä palvelujen saatavuuden parantaminen. Talouden tasapainottaminen onnistui ja vuoteen 2025 mennessä hyvinvointialueen tulos oli ylijäämäinen. Palvelujen saavutettavuutta ja uudistamista edistettiin. Digitaalisia ratkaisuja otettiin käyttöön, palveluja kehitettiin yhteistyössä muun muassa HUS-yhtymän ja kuntien kanssa. Tarkastuslautakunta kuitenkin huomioi, että kaikilla osa-alueilla tavoitteet eivät ole vielä toteutuneet riittävän yhtenäisesti. Käytännön toimeenpanon tasolla muutokset eivät ole aina olleet riittävän selkeitä tai vaikuttavia asukkaiden arjessa.

— Toiminnan tuloksellisuutta seuraamalla pystymme kehittämään palveluja suunnitelmallisesti ja vahvistamaan niiden vaikuttavuutta, sanoo Länsi‑Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja Mervi Katainen.

Aluevaltuusto käsitteli kokouksessaan useita vastauksia aloitteisiin, jotka koskivat keskeisiä hyvinvointialueen toimintaan, riskien hallintaan, lasten ja nuorten palveluihin, kustannuksiin ja asiakasmaksuihin liittyviä kysymyksiä.

Aluevaltuusto hyväksyi päätösehdotukset ja merkitsi aloitteiden vastaukset tiedoksi:

- automaattisesti ja asiakkaan puolesta toteutettava terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukaton seuranta

- erityistä tukea tarvitsevien lasten loma-ajan sekä aamu- ja iltapäivähoidon järjestäminen

- puheterapian rooli oppilashuollossa ja kielellinen tasa-arvo

- FGMn ja ihmiskaupan riskien ehkäisy Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella

- lasten ja nuorten hammashoito

- Kelan korvaamien taksimatkojen kustannukset

- ankkuritoiminnan nykytila ja tuloksellisuus sekä

- nuorten työllistymispolut, opiskelijoiden harjoittelupaikat ja tulevaisuuden työvoiman turvaaminen.