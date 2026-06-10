Paraisten vierasvenesatamaa kehitetään vaiheittain

Alueen kehittäminen etenee vaiheittain. Talven aikana entinen vierasvenesatamarakennus purettiin, ja nyt työt jatkuvat laitureiden ja rantarakenteiden uudistamisella. Kaupunki jatkaa samalla alueen pitkäjänteistä kehittämistä. Lisätietoa tulevista suunnitelmista annetaan työn edetessä.

Kevään aikana kaupunki teetti satama-alueella teknisiä tutkimuksia ja syvyysmittauksia. Tutkimukset osoittavat, että useat nykyiset laiturit ja satamarakenteet alkavat olla ikääntyneitä ja tarvitsevat uudistamista. Tuloksia käytetään nyt alueen jatkokehittämisen pohjana. Nykyiset laiturit korvataan siksi kahdella uudella kelluvalla laiturilla, jotka vastaavat paremmin nykyisiä tarpeita.

Laiturireunojen kunnostustyöt aloitetaan kesäkauden 2026 jälkeen. Syksyn aikana puretaan myös nykyiset laiturit. Uusien kelluvien laitureiden on tarkoitus olla käytössä keväällä 2027. Hankkeen valmistelut ovat käynnissä ja urakan kilpailutus aloitetaan lähiaikoina.

Vierasvenesatama palvelee normaalisti kesällä 2026

Paraisten kaupunki on solminut Café Kajutan Oy Ab:n kanssa sopimuksen vierasvenesatamatoiminnan hoitamisesta Paraisten vierasvenesatamassa kaudella 2026.

Vierasvenesatama on käytössä normaalisti kesän aikana. Satamayrittäjä vastaa sataman päivittäisestä toiminnasta ja tiedottaa veneilijöitä kiinnittymisestä ja satamapaikkojen käytöstä. Sataman nykyiset olosuhteet on huomioitu kauden toiminnan suunnittelussa.