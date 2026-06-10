Paraisten vierasvenesatamaa kehitetään vaiheittain
10.6.2026 14:00:00 EEST | Paraisten kaupunki | Uutinen
Paraisten kaupunki jatkaa Paraisten vierasvenesataman alueen kehittämistä. Työ on osa kaupungin strategista kasvuhanketta Mereltä merelle, joka keskittyy keskustan kehittämiseen sekä Paraisten vetovoiman ja elinvoiman vahvistamiseen niin asukkaille kuin vierailijoillekin.
Alueen kehittäminen etenee vaiheittain. Talven aikana entinen vierasvenesatamarakennus purettiin, ja nyt työt jatkuvat laitureiden ja rantarakenteiden uudistamisella. Kaupunki jatkaa samalla alueen pitkäjänteistä kehittämistä. Lisätietoa tulevista suunnitelmista annetaan työn edetessä.
Kevään aikana kaupunki teetti satama-alueella teknisiä tutkimuksia ja syvyysmittauksia. Tutkimukset osoittavat, että useat nykyiset laiturit ja satamarakenteet alkavat olla ikääntyneitä ja tarvitsevat uudistamista. Tuloksia käytetään nyt alueen jatkokehittämisen pohjana. Nykyiset laiturit korvataan siksi kahdella uudella kelluvalla laiturilla, jotka vastaavat paremmin nykyisiä tarpeita.
Laiturireunojen kunnostustyöt aloitetaan kesäkauden 2026 jälkeen. Syksyn aikana puretaan myös nykyiset laiturit. Uusien kelluvien laitureiden on tarkoitus olla käytössä keväällä 2027. Hankkeen valmistelut ovat käynnissä ja urakan kilpailutus aloitetaan lähiaikoina.
Vierasvenesatama palvelee normaalisti kesällä 2026
Paraisten kaupunki on solminut Café Kajutan Oy Ab:n kanssa sopimuksen vierasvenesatamatoiminnan hoitamisesta Paraisten vierasvenesatamassa kaudella 2026.
Vierasvenesatama on käytössä normaalisti kesän aikana. Satamayrittäjä vastaa sataman päivittäisestä toiminnasta ja tiedottaa veneilijöitä kiinnittymisestä ja satamapaikkojen käytöstä. Sataman nykyiset olosuhteet on huomioitu kauden toiminnan suunnittelussa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
John ForsmanStadsutvecklarePuh:+358404886075John.Forsman@pargas.fi
Stefan IllmanKunnossapitoinsinööri, UnderhållsingenjörPuh:+358 40 620 1405stefan.illman@pargas.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Paraisten kaupunki
Blanka-biblioteken ansluter sig till det nationella E-biblioteket 202710.6.2026 10:30:30 EEST | Pressmeddelande
Blanka-biblioteken (Kimitoön och Pargas) ansluter sig till det nationella E-biblioteket från och med den 1 januari 2027. I samband med detta upphör Blanka-bibliotekens nuvarande avtal för e-bokstjänsterna Biblio och Ellibs vid utgången av 2026.
Blanka-kirjastot siirtyvät valtakunnalliseen E-kirjastoon vuonna 202710.6.2026 10:30:30 EEST | Tiedote
Blanka-kirjastot (Kemiönsaari ja Parainen) liittyvät valtakunnalliseen E-kirjastoon 1.1.2027 alkaen. Samalla Blanka-kirjastojen nykyiset e-kirjapalvelusopimukset, Biblio ja Ellibs, päättyvät vuoden 2026 lopussa.
Pargas centrum förnyas – från hav till hav3.6.2026 10:45:37 EEST | Artikel
Pargas stads strategi, Tillväxt som syns och känns, innehåller fem tillväxtprojekt. Ett av dem är Från hav till hav, som fokuserar på att levandegöra centrum och stärka boendemöjligheterna. Enligt projektledaren för Från hav till hav, planläggningschef Pasi Hyvärilä, är målet att utveckla området längs Kyrksundet (lokalt kallat Sundet) med nya bostäder och affärslokaler. Att bygga 500 nya bostäder är enligt Hyvärilä inte alls någon utopi i en miljö med stor potential.
Paraisten keskusta laitetaan uuteen uskoon – mereltä merelle.3.6.2026 10:45:37 EEST | Artikkeli
Paraisten kaupungin strategia, Kasvua joka näkyy ja tuntuu, pitää sisällään viisi kasvuprojektia. Niistä yksi on keskustan elävöittämiseen ja asumismahdollisuuksiin keskittyvä Mereltä merelle. Mereltä merelle projektin johtajan, Paraisten kaavoituspäällikkö Pasi Hyvärilän, mukaan tavoitteena on Kirkkosalmen varren (paikallisittain Suntin) alueen elävöittäminen uusilla asunnoilla ja liiketiloilla. 500 uutta asuntoa ei ole Hyvärilän mukaan lainkaan utopistinen suunnitelma huiman potentiaalin omaavassa ympäristössä.
Pargas visar vägen inom digitalisering29.5.2026 10:08:41 EEST | Artikel
Digitalisering och teknologisk utveckling tar stora kliv både inom den privata och offentliga sektorn. I takt med att användningen av artificiell intelligens ökar blir förståelsen och kompetensen kring digitala lösningar en värdefull valuta, något som man i Pargas uppmuntrar redan från ung ålder.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme