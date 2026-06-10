Välfärdsområdesfullmäktige godkände bokslutet för 2025

Västra Nylands välfärdsområdes överskott på 127 934 203,12 euro för räkenskapsperioden 2025 överförs till över- /underskottskontot för tidigare räkenskapsperioder.

Delårsrapporten

Välfärdsområdesfullmäktige antecknade delårsrapporten 1.1–31.3.2026 för kännedom. Resultatet för det första kvartalet var 30,8 miljoner euro, det vill säga 13,8 miljoner euro bättre än budgeterat. Resultatet för hela året beräknas uppgå till 90,1 miljoner euro, vilket skulle vara 30,4 miljoner euro bättre än budgeterat.

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2025

Enligt utvärderingsberättelsen av Västra Nylands välfärdsområdes revisionsnämnd har de mål som fullmäktige ställt upp gällt jämlikheten i tjänsterna, balansen i ekonomin, stärkt välfärd och trygghet för invånarna samt bättre tillgång till tjänster. Arbetet med att balansera ekonomin lyckades, och välfärdsområdets resultat för 2025 visade ett överskott. Tillgången till tjänster och förnyelsen av tjänsterna främjades. Digitala lösningar infördes och tjänsterna utvecklades i samarbete med bland annat HUS-sammanslutningen och kommunerna. Revisionsnämnden konstaterar dock att målen ännu inte har uppnåtts tillräckligt enhetligt inom alla delområden. När det gäller det praktiska genomförandet har förändringarna inte alltid varit tillräckligt tydliga eller haft tillräckligt stor effekt i invånarnas vardag.

— Genom att följa upp verksamhetens resultat kan vi utveckla tjänsterna systematiskt och stärka deras verkningsfullhet, säger Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktiges ordförande Mervi Katainen.

Under sammanträdet behandlade välfärdsområdesfullmäktige flera svar på motioner som gällde centrala frågor med anknytning till välfärdsområdets verksamhet, riskhantering, kostnader, klientavgifter samt motioner som gällde tjänster för barn och unga.

Välfärdsområdesfullmäktige godkände beslutsförslagen och antecknade svaren på motionerna för kännedom:

- automatisk uppföljning av avgiftstaket för hälso- och sjukvårdens klientavgifter på klientens vägnar



- ordnande av vård under skollov samt morgon- och eftermiddagsvård för barn som behöver särskilt stöd



- talterapins roll inom elevvården och språklig jämlikhet



- förebyggande av risker för FGM och människohandel i Västra Nylands välfärdsområde



- mun- och tandvård för barn och unga



- kostnaderna för taxiresor som ersätts av FPA



- ankarverksamhetens nuläge och resultat samt



- ungas väg till arbetslivet, praktikplatser för studerande och tryggande av den framtida arbetskraften.



