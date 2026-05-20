Suomalaisen teknologiayhtiö Tuxeran uusi VP EMEA Sales on Tommi Huovinen – yhtiö tavoittelee 100 MEUR liikevaihtoa
11.6.2026 09:48:00 EEST | Vetter Communications Oy | Tiedote
Globaalisti toimiva suomalaisyhtiö Tuxera on nimittänyt VP EMEA Sales -rooliin kokeneen liiketoimintakehittäjä ja kasvuyrittäjä Tommi Huovisen. Huovinen on työskennellyt aiemmin muun muassa Qt Groupilla, Wunderdogilla ja iZettlellä sekä perustanut kaksi teknologia-alan kasvuyritystä.
Suomalaisyhtiö Tuxera tähtää rohkeisiin tavoitteisiin: 100 miljoonan euron liikevaihtoon tämän vuosikymmenen aikana, laajentumiseen globaaleilla markkinoilla sekä markkinajohtajuuteen tekoälyä ja robotiikkaa yhdistävällä Physical AI -toimialalla.
Kesäkuussa 2026 työnsä Tuxeralla aloittanut Tommi Huovinen tuo yhtiöön pitkäaikaista kasvuyrityskokemusta sekä syvällistä osaamista toimintakriittisilta toimialoilta, kuten autonvalmistuksesta, terveysteknologiasta ja teollisuudesta. Hänen vastuualueenaan on myynti Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan markkinoilla.
Huovinen on toiminut liiketoiminnan kehitystehtävissä aiemmin muun muassa Qt Groupilla, Wunderdogilla ja iZettlellä sekä perustanut kaksi teknologia-alan kasvuyritystä.
”Punaisena lankana urallani ovat olleet teknologiset murrokset ja tarttuminen niiden mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin. Tuxera on jo saavuttanut satojen miljoonien laitteiden kokoluokan, vakaan kasvut ja kannattavuuden, mutta yhtiö on silti aidosti uuden äärellä. On kiinnostavaa hypätä mukaan junaan tässä vaiheessa ja olla mukana rakentamassa suomalaisyhtiöstä uusi kansainvälinen menestystarina”, Huovinen toteaa.
Tuxeran liiketoimintatavoitteiden saavuttamisessa Huovinen näkee tärkeäksi etenkin kyvyn viestiä selkeästi kompleksisista teknologioista sekä Tuxeran aseman vahvistamisen asiakkaiden strategisena kumppanina. Tavoitteena on olla mukana asiakkaan päätöksissä jo arkkitehtuurivaiheessa.
”Tarjoamme asiakkaille luotettavan datakerroksen fyysisen tekoälyn hyödyntämiseen –lyhyesti Physical AI data layer. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi täysin itseohjautuvia tehdasrobotteja tai ajoneuvoja. Yksittäisten komponenttien toimittamisen sijaan olemme asiakkaille strateginen, liiketoimintakriittinen kumppani”, Huovinen toteaa.
Tuxeran VP, Global Sales & Strategy Aleksina Shemeikka kertoo määrätietoisen rekrytoinnin olevan tärkeä elementti yhtiön liiketoimintatavoitteiden saavuttamisessa ja nousussa alansa globaaliksi markkinajohtajaksi.
”Kokeneiden ja näkemyksellisten avainhenkilöiden rekrytointi on meille kriittisen tärkeää. Tommin liittyminen tiimiin on meille merkittävä askel eteenpäin, sillä hänessä yhdistyvät kasvuyrityskokemus ja syvä ymmärrys meille keskeisistä toimialoista. Hänen avullaan viemme EMEA-myyntiämme kohti strategisia kumppanuuksia ja vahvistamme asemaamme erittäin ajankohtaisessa ja ultranopeasti kasvavassa Physical AI -markkinassa”, Shemeikka kommentoi.
Datan rooli on keskeinen ja yhä vahvistuva
Suomalaisyhtiö Tuxeran teknologiaa käytetään yli 500 miljoonan laitteen ytimessä ympäri maailman: kuluttajalaitteissa, ajoneuvoissa, teollisuudessa, datakeskuksissa ja pilvipalveluissa, hätäpalveluissa ja lääketieteellisessä tutkimuksessa sekä kansainvälisillä avaruusasemilla.
Datalla on keskeinen rooli yhä useammalla toimialalla. Tuxera auttaa asiakasyrityksiään varmistamaan turvallisuuden kriittisissäkin ympäristöissä. Yhtiön asiakkaisiin lukeutuvat muun muassa IBM, LG, Suunto, NASA, Rockwell ja Siemens.
Keväällä 2025 Tuxera nimitti uudeksi toimitusjohtajakseen kokeneen kasvu- ja muutosjohtaja Steffan Schumacherin. Hän on aiemmin toiminut johtotehtävissä alan globaaleissa jättiläisissä, kuten Microsoftilla, Qt Groupissa, Citrixillä ja Efectellä.
Loppuvuonna 2025 Tuxera nimitti johtoryhmään kolme uutta henkilöä: VP, Global Sales & Strategy Aleksina Shemeikka, VP, Marketing Merja Sinkkonen ja VP, People and Culture Karoliina Reuna.
Lyhyesti Tuxerasta
Suomalainen teknologiayhtiö Tuxera kehittää vaativaan käyttöön tarkoitettua, luotettavaa datakerrosta fyysisen tekoälyn hyödyntämiseen – Physical AI data layer. Yhtiön ohjelmistoratkaisuilla varmistetaan datan eheys ja suorituskyky järjestelmissä, joissa tekoäly toimii fyysisessä maailmassa.
Tuxeran ohjelmistoratkaisuja käytetään yli 500 miljoonassa laitteessa useilla toimintakriittisillä toimialoilla muun muassa reuna-alueiden sulautetuissa tallennus- ja verkkojärjestelmissä sekä datakeskusten laajamittaisessa tiedostojaossa.
Tuxeran pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiöllä on lähes 20 vuoden kokemus ohjelmistokehityksestä. Liikevaihto vuonna 2025 oli 23,1 MEUR, ja asiakkaita on yli 30 maassa ympäri maailman – kaikilla mantereilla pois lukien Etelämanner. Työntekijöitä Tuxeralla on 14 eri maassa.
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Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Jutta Vetter / Vetter Communications Oy
press@vetter.fi
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Tietoja julkaisijasta
Vetter Communications Oy on tamperelainen viestintätoimisto, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia palveluja yritysmaailman viestintä- ja mediatiedotustarpeisiin suomeksi, englanniksi, ruotsiksi, saksaksi, espanjaksi, ranskaksi ja italiaksi.
Yhtiö osallistuu monipuolisesti myös operatiiviseen toimintaan asiakkaidensa kansainvälisissä suhteissa, ja viestintää hoidetaan luonnollisena osana asiakkaiden myyntiprosessia.
Asiakkaina on liike-elämän toimijoita monelta eri sektorilta, muun muassa kotimaisia ja kansainvälisiä IT-taloja, tekniikan ja teollisuuden toimijoita, asianajotoimistoja, ilmailualan edustajia sekä kulttuurialan toimijoita.
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