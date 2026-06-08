EU:n saaria ja rannikkoyhteisöjä koskevat strategiat ovat ensimmäiset laatuaan
10.6.2026 14:09:50 EEST | Euroopan komission Suomen-edustusto | Tiedote
Euroopan komissio esitteli tänään kaksi strategiaa, joista toinen koskee EU:n saaria ja toinen EU:n rannikkoyhteisöjä. Niissä esitetään ensimmäistä kertaa, miten näitä aluetyyppejä voidaan tukea koordinoidusti EU:n tasolla ja niiden kehitystä edistää pitkällä aikavälillä.
EU:ssa on noin 4 000 asuttua saarta, joissa asuu yhteensä 17 miljoonaa ihmistä 16 EU-maan alueella. EU:n rantaviiva on puolestaan 70 000 kilometriä pitkä, ja rannikkoalueilla asuu 95 miljoonaa ihmistä 22 EU-maan alueella.
Strategioissa käsitellään taloutta, yhteyksiä, energiaa, ympäristöä, väestörakennetta ja turvallisuutta yhtenä kokonaisuutena. Tavoitteena on muuttaa saaria ja rannikkoalueita kuormittavat haasteet mahdollisuuksiksi ja pysyviksi vahvuuksiksi.
Useimmilla EU:n saarilla on samoja haasteita, jotka vaikuttavat niiden taloudelliseen kestävyyteen ja elämänlaatuun. Näitä ovat esimerkiksi maantieteellinen eristyneisyys, rajalliset yhteydet, korkeat kuljetuskustannukset, pitkät matkustusajat, pienet ja hajanaiset markkinat, liiallinen riippuvuus matkailusta ja fossiilisista polttoaineista, ilmaston haavoittuvuus, väestön väheneminen, veden niukkuus, palvelujen saatavuuden heikkeneminen sekä saarisijainnista aiheutuvat muut lisäkustannukset.
Euroopan rannikkoyhteisöt ovat ympäristöltään, kulttuuriltaan ja merelliseltä perinnöltään runsaita. Niillä on hyvät mahdollisuudet edistää kestävää sinistä taloutta. Toisaalta ilmastonmuutoksen, merten ja rannikoiden biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen sekä merten pilaantumisen vaikutukset näkyvät näillä alueilla ensimmäisenä. Tämä vaikuttaa niiden talouskasvuun ja selviytymiskykyyn pitkällä aikavälillä. Rannikkoalueisiin voi kohdistua myös lisäpaineita, kuten epätasapainoisesti jakautunut matkailu, kohtuuhintaisten asuntojen puute, taloudellisen toiminnan kausiluonteisuus ja rajalliset työllistymismahdollisuudet. Nämä ajavat nuoria muuttamaan muualle ja aiheuttavat taloudellista epävakautta.
EU tunnustaa nämä toisiinsa liittyvät haasteet. EU:n kaksi toisiaan täydentävää strategiaa muodostavat yhtenäisen kehyksen, joilla voidaan vahvistaa alueiden taloudellisia mahdollisuuksia, elämänlaatua ja selviytymiskykyä hyödyntäen nykyisiä toimintapolitiikkoja ja rahoitusta.
Tulevaisuuden tarpeita vastaava Euroopan saaristrategia
Strategian tavoitteena on, että saarten tarpeet ja haasteet huomioidaan EU:n laajemmissa politiikkatoimissa, jotka mukautetaan saarten erityistarpeisiin. Strategiassa on neljä keskeistä osa-aluetta:
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Talouskehitys, yhteydet, kilpailukyky ja innovointi: edistetään yrittäjyyttä, monipuolisia paikallistalouksia, kestävää matkailua ja digitalisaatiota sekä korjataan puutteita yhteyksissä.
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Energiavarmuus, ympäristönsuojelu ja ilmastokestävyys: vauhditetaan hiilestä irtautumista, uusiutuvaa energiaa, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja biologisen monimuotoisuuden suojelua.
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Yhteisöt ja väestö: vahvistetaan julkisia palveluja, terveydenhuoltoa, asumista, koulutusta ja sosiaalista osallisuutta.
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Turvallisuus ja varautuminen: parannetaan kykyä selviytyä ilmastokriisiin liittyvistä luonnonkatastrofeista, meriympäristöön liittyvistä riskeistä ja muista uusista uhkista.
Strategialla edistetään säännöllistä vuoropuhelua EU:n toimielinten ja saarten etuja ajavien sidosryhmien välillä sekä tuetaan esimerkiksi valmiuksien kehittämistä ja hyvien käytäntöjen vaihtoa. Jäsenmaita kehotetaan sisällyttämään saarten kehittämistoimenpiteitä tuleviin kansallisiin ja alueellisiin kumppanuussuunnitelmiinsa. Niitä kehotetaan myös kehittämään alueellisia investointivälineitä, joilla edistetään saaria koskevia strategioita.
Rannikkoyhteisöjen hyvinvointia edistävä strategia
Rannikkoyhteisöjä koskevalla strategialla on kolme tärkeintä tavoitetta:
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Edistää dynaamista, kilpailukykyistä ja monipuolista sinistä taloutta, mikä edesauttaa innovointia ja uusien liiketoimintamallien syntyä. Tällaisia ovat esimerkiksi kalastusmatkailu, biotalous ja merellä tuotettava uusiutuva energia.
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Parantaa kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen sekä laajempiin ympäristöön, talouteen, yhteiskuntaan ja turvallisuuteen liittyviin haasteisiin.
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Edistää elinvoimaisia, osallistavia ja houkuttelevia rannikkokohteita, joiden asukkaat voivat hyvin.
Strategiassa painotetaan räätälöityjä, paikallislähtöisiä ratkaisuja, joissa otetaan huomioon rannikkoyhteisöjen erilaiset tarpeet. Strategialla lisätään rannikkoyhteisöjen vaikutusmahdollisuuksia merten aluesuunnittelussa, edistetään valtamerten luonnonpääoman kestävää käyttöä, tuetaan ilmastonmuutokseen sopeutumista ja luodaan mahdollisuuksia kestävälle kasvulle. Lisäksi sillä parannetaan ilmastokestävyyttä parantamalla riskienarviointeja, kartoittamalla investointeja ja tukemalla rannikkoalueiden valmiuksien kehittämistä.
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_1318
Yhteyshenkilöt
Ismo UlvilaTiedotuspäällikköPuh:050 541 1122ismo.ulvila@ec.europa.eu
Nina HottiTiedottajaPuh:050 384 7857nina.hotti@ec.europa.eu
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