Lohjan kasvihuonekaasupäästöt ovat puolittuneet vuodesta 2007
10.6.2026 13:39:48 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote
Suomen ympäristökeskuksen 10.6.2026 julkaisemien tietojen mukaan Lohjan kasvihuonekaasupäästöt pienenivät 3% vuonna 2024 edellisvuoteen verrattuna. Lohja on nyt vähentänyt päästöjään 50% vertailuvuoteen 2007 verrattuna.
Suomen ympäristökeskus (SYKE) julkaisi 10.6. kuntakohtaiset kasvihuonekaasupäästöt vuodelta 2024. Lohjan kokonaispäästöt vähenivät vuonna 2024 kolme prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna Lohjan päästökehitys on ollut merkittävää. Vuoteen 2007 verrattuna kaupungin kokonaispäästöt ovat vähentyneet 50 prosenttia ja asukaskohtaiset päästöt 49 prosenttia.
Lohjan päästökehitys on ollut koko maan keskiarvoa (-45 %) myönteisempää. Vuonna 2024 lohjalaisten asukaskohtaiset päästöt olivat 4,2 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia asukasta kohden, mikä on alle koko maan keskiarvon (4,8 tCO₂e/asukas).
– Päästöjen puolittuminen vuoden 2007 tasosta kertoo pitkäjänteisen ilmastotyön vaikutuksista. Samalla tiedämme, että työtä on jatkettava entistä kunnianhimoisemmin, erityisesti liikenteen ja rakentamisen päästöjen vähentämiseksi, sanoo Lohjan kaupungin vastuullisuus- ja ilmastoasiantuntija Meeri Hartonen.
Vuonna 2024 Lohjan kolme suurinta päästösektoria olivat tieliikenne, maatalous ja työkoneet. Tieliikenne muodostaa edelleen merkittävimmän yksittäisen päästölähteen kaupungissa.
Lohja kuuluu Hinku-verkostoon ja jatkaa määrätietoista työtä kohti vähähiilisempää tulevaisuutta. Kaupunki edistää ilmastotavoitteitaan muun muassa energiatehokkuuden, kestävän liikkumisen ja uusiutuvan energian ratkaisuilla.
Lisätietoja:
Meeri Hartonen
Vastuullisuus- ja ilmastoasiantuntija
meeri.hartonen@lohja.fi
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Yhteyshenkilöt
Meeri HartonenVastuullisuus- ja ilmastoasiantuntijaLohjan kaupunki
Aiheet: vastuullisuus, energiatehokkuus, ilmastotyö
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