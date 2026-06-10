Lohjan kaupunki

Lohjan kasvihuonekaasupäästöt ovat puolittuneet vuodesta 2007

10.6.2026 13:39:48 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote

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Suomen ympäristökeskuksen 10.6.2026 julkaisemien tietojen mukaan Lohjan kasvihuonekaasupäästöt pienenivät 3% vuonna 2024 edellisvuoteen verrattuna. Lohja on nyt vähentänyt päästöjään 50% vertailuvuoteen 2007 verrattuna.

Ilmakuva Aurlahdesta
Lohjan kaupungin päästöt ovat puolittuneet vuodesta 2007 Lohjan kaupunki

Suomen ympäristökeskus (SYKE) julkaisi 10.6. kuntakohtaiset kasvihuonekaasupäästöt vuodelta 2024. Lohjan kokonaispäästöt vähenivät vuonna 2024 kolme prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna Lohjan päästökehitys on ollut merkittävää. Vuoteen 2007 verrattuna kaupungin kokonaispäästöt ovat vähentyneet 50 prosenttia ja asukaskohtaiset päästöt 49 prosenttia.

Lohjan päästökehitys on ollut koko maan keskiarvoa (-45 %) myönteisempää. Vuonna 2024 lohjalaisten asukaskohtaiset päästöt olivat 4,2 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia asukasta kohden, mikä on alle koko maan keskiarvon (4,8 tCO₂e/asukas).

– Päästöjen puolittuminen vuoden 2007 tasosta kertoo pitkäjänteisen ilmastotyön vaikutuksista. Samalla tiedämme, että työtä on jatkettava entistä kunnianhimoisemmin,  erityisesti liikenteen ja rakentamisen päästöjen vähentämiseksi, sanoo Lohjan kaupungin vastuullisuus- ja ilmastoasiantuntija Meeri Hartonen.

Vuonna 2024 Lohjan kolme suurinta päästösektoria olivat tieliikenne, maatalous ja työkoneet. Tieliikenne muodostaa edelleen merkittävimmän yksittäisen päästölähteen kaupungissa.

Lohja kuuluu Hinku-verkostoon ja jatkaa määrätietoista työtä kohti vähähiilisempää tulevaisuutta. Kaupunki edistää ilmastotavoitteitaan muun muassa energiatehokkuuden, kestävän liikkumisen ja uusiutuvan energian ratkaisuilla.

Lisätietoja:
Meeri Hartonen 
Vastuullisuus- ja ilmastoasiantuntija
meeri.hartonen@lohja.fi

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Kuvat

Lohjan kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sektoreittain 1990-2024
Lohjan kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sektoreittain
Suomen ympäristökeskus
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