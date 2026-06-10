Lohjan kasvihuonekaasupäästöt ovat puolittuneet vuodesta 2007

Vuoden Yritysneuvoja 2026 on lohjalainen Terja Patama 4.6.2026 19:15:00 EEST | Tiedote

Suomen Uusyrityskeskukset ry myöntää yhdessä Fennian kanssa Vuoden Yritysneuvoja -palkinnon, joka jaetaan tänä vuonna toista kertaa. Palkinnon tavoitteena on nostaa esiin yritysneuvojien asiantuntemusta ja työn merkitystä suomalaisen yrittäjyyden tukena. Vuoden 2026 yritysneuvojaksi on valittu Terja Patama, joka työskentelee Lohjan Uusyrityskeskuksessa aloittavien yrittäjien neuvonnan parissa.