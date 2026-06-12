Siniset silmät – veteraanin ja pikkulotan rakkaustarina kertoo sodanjälkeisen Suomen muutoksesta
12.6.2026 08:28:18 EEST | Calidris Kustannus | Tiedote
Oululaisen Eija Irene Nylundin autofiktiivinen esikoisromaani kuvaa Suomen muutosta 1940-luvulta 2020-luvulle sotaveteraanin ja pikkulotan elämäntarinan kautta.
Teoksesta
Siniset silmät kertoo Suomen sodanjälkeisen sukupolven tarinan veteraanin ja pikkulotan kohtaamisesta. Nuorten välille syttyy rakkaus, joka kantaa läpi jälleenrakennusvuosikymmenten ja johdattaa heidät maaseudulta kaupunkiin rakentamaan yhteistä tulevaisuutta.
Kirja pohjautuu kirjailijan vanhempien elämäntarinaan ja tarjoaa samalla laajemman näkökulman Suomen yhteiskunnalliseen muutokseen. Rakkaustarinan rinnalla lukija kulkee läpi nuorten seurustelukulttuurin, tanssilavojen, viinakorttien ajan, yrittäjyyden kasvun, kaupungistumisen ja vaurastumisen vuosikymmenten.
Teoksen synty sai alkunsa henkilökohtaisesta menetyksestä. Isän kuoleman jälkeen Nylund halusi tallentaa vanhempiensa tarinan jälkipolville. Kirjoitusprosessista muodostui samalla osa surutyötä ja matka suvun historiaan.
”Kun isäni kuoli 94-vuotiaana, tunsin suuren menetyksen ja surun. Hän oli elänyt äitini kanssa mielenkiintoisen ja pitkän elämän. Mielessäni pyöri lukuisia mielenkiintoisia tarinoita heidän elämästään, joita he olivat kertoneet. Aluksi heidän rakkaustarinansa kiehtoi minua. Itsekin muistin tapahtumia ja tilanteita heidän myöhemmästä elämästään. Surutyöni aikana syntyi ajatus, että haluan säilyttää heidän tarinansa jälkipolville.”
Kirjailijasta
Monipuolisen työuran muun muassa EU:n komission ohjelmajohtajana ja Helsingin EU-toimiston johtajana Brysselissä tehnyt Nylund sai teokseensa oppia Lapin yliopiston kirjoituskursseilta. Useiden kirjoitusvaiheiden, ammattilaisarvioiden ja huolellisen viimeistelyn kautta syntyi yhtenäinen ja koskettava kokonaisuus.
Kirjoittamisen ohella Nylund toimii nykyisin kuvataiteilijana ja valmistautuu parhaillaan tulevaan taidenäyttelyynsä.
Kirjan tiedot:
Nimi: Siniset silmät
Kirjailija: Eija Irene Nylund
Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
Julkaisuvuosi: 2026
Sivumäärä: 254
ISBN: 9789527603888
Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Eija Irene Nylund, tekijä
eija.nylund@gmail.com
+358503071882
Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
+35825122172
info@calidriskustannus.fi
https://www.calidriskustannus.fi/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Regina SarapuCalidris KustannusPuh:+35825122172regina@calidriskustannus.fi
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