Henriksson avainroolissa ratkaisevissa puolustusneuvotteluissa: ”Nyt vahvistamme Euroopan puolustusteollisuutta”

Henriksson on yhdessä Pekka Toverin (kok., EPP) kanssa toiminut Euroopan parlamentin pääneuvottelijana lakiesityksestä, jonka tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa puolustushankintoja sekä puolustustuotteiden sisäisiä siirtoja. Tammikuusta lähtien Henriksson ja Toveri ovat edustaneet parlamenttia neuvotteluissa ministerineuvoston ja komission kanssa. Vaativien neuvottelujen jälkeen, joissa parlamentti oli jäsenmaita kunnianhimoisempi, saavutettiin keskiviikkona lopulta sopu. Suomen näkökulmasta on poikkeuksellista, että parlamenttia edusti kaksi suomalaista, kumpikin eri valiokunnasta.

– Elämme maailmassa, jossa emme voi enää pitää asioita itsestäänselvyyksinä, vaan meidän on ymmärrettävä, että vahva Eurooppa, joka perustuu demokratiaan, ihmisarvon kunnioittamiseen ja oikeusvaltioon, tarvitsee myös enemmän voimaa puolustuksen ja turvallisuuden alalla. Siksi sääntelyä on yksinkertaistettava, jotta voimme nopeuttaa lupaprosesseja, vahvistaa maiden välistä yhteistyötä ja luoda edellytykset vahvalle eurooppalaiselle puolustusteollisuudelle, jota nyt tarvitaan, Henriksson sanoo.

Henriksson toteaa, että neuvottelutulos on myönteinen myös suomalaisen puolustusteollisuuden kannalta. Lisäksi byrokratiaa vähennetään puolustustuotteiden siirroissa EU-maiden välillä.

– EU:n on nyt luotava vahvempi eurooppalainen puolustusteollisuus ja siten pitkällä aikavälillä myös vähennettävä riippuvuuttaan kolmansista maista. Esimerkiksi nelinkertaistamme nyt hankintojen kynnysarvon kahteen miljoonaan euroon sekä luomme useita uusia yleisiä siirtolupia, jotka säästävät kuukausien verran aikaa, kun yritykset haluavat siirtää puolustustuotteita EU:n sisämarkkinoilla maasta toiseen. Näin vähennämme merkittävästi byrokratiaa myös suomalaisen puolustusteollisuuden, mukaan lukien pienten ja keskisuurten yritysten, osalta, Henriksson sanoo.

– Tätä yksinkertaistamispakettia on pidettävä ensimmäisenä askeleena. Toivon nyt jäsenmailta enemmän sitoutumista, jotta voimme seuraavaksi luoda entistä integroidummat ja vahvemmat puolustuksen sisämarkkinat, joihin myös Ukraina kuuluu, Henriksson päättää.

Neuvottelutulos on vielä virallisesti hyväksyttävä sekä Euroopan parlamentissa että ministerineuvostossa.