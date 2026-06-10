Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Henriksson avainroolissa ratkaisevissa puolustusneuvotteluissa: ”Nyt vahvistamme Euroopan puolustusteollisuutta”

10.6.2026 13:37:55 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

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– Euroopan parlamentin, ministerineuvoston ja komission välisissä ratkaisevissa neuvotteluissa puolustusalan yksinkertaistamispaketista, niin kutsutusta Defence Omnibus -paketista, saavutimme tänään vihdoin tuloksen. Nyt vahvistamme Euroopan puolustusvalmiutta, parannamme puolustusteollisuuden kilpailukykyä sekä tehostamme puolustustuotteiden sisämarkkinoita. Olen iloinen siitä, että työni pääneuvottelijana on kantanut hedelmää, sanoo europarlamentaarikko, Renew Europe -ryhmän varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (RKP).

Henriksson on yhdessä Pekka Toverin (kok., EPP) kanssa toiminut Euroopan parlamentin pääneuvottelijana lakiesityksestä, jonka tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa puolustushankintoja sekä puolustustuotteiden sisäisiä siirtoja. Tammikuusta lähtien Henriksson ja Toveri ovat edustaneet parlamenttia neuvotteluissa ministerineuvoston ja komission kanssa. Vaativien neuvottelujen jälkeen, joissa parlamentti oli jäsenmaita kunnianhimoisempi, saavutettiin keskiviikkona lopulta sopu. Suomen näkökulmasta on poikkeuksellista, että parlamenttia edusti kaksi suomalaista, kumpikin eri valiokunnasta.

– Elämme maailmassa, jossa emme voi enää pitää asioita itsestäänselvyyksinä, vaan meidän on ymmärrettävä, että vahva Eurooppa, joka perustuu demokratiaan, ihmisarvon kunnioittamiseen ja oikeusvaltioon, tarvitsee myös enemmän voimaa puolustuksen ja turvallisuuden alalla. Siksi sääntelyä on yksinkertaistettava, jotta voimme nopeuttaa lupaprosesseja, vahvistaa maiden välistä yhteistyötä ja luoda edellytykset vahvalle eurooppalaiselle puolustusteollisuudelle, jota nyt tarvitaan, Henriksson sanoo.

Henriksson toteaa, että neuvottelutulos on myönteinen myös suomalaisen puolustusteollisuuden kannalta. Lisäksi byrokratiaa vähennetään puolustustuotteiden siirroissa EU-maiden välillä.

– EU:n on nyt luotava vahvempi eurooppalainen puolustusteollisuus ja siten pitkällä aikavälillä myös vähennettävä riippuvuuttaan kolmansista maista. Esimerkiksi nelinkertaistamme nyt hankintojen kynnysarvon kahteen miljoonaan euroon sekä luomme useita uusia yleisiä siirtolupia, jotka säästävät kuukausien verran aikaa, kun yritykset haluavat siirtää puolustustuotteita EU:n sisämarkkinoilla maasta toiseen. Näin vähennämme merkittävästi byrokratiaa myös suomalaisen puolustusteollisuuden, mukaan lukien pienten ja keskisuurten yritysten, osalta, Henriksson sanoo.

– Tätä yksinkertaistamispakettia on pidettävä ensimmäisenä askeleena. Toivon nyt jäsenmailta enemmän sitoutumista, jotta voimme seuraavaksi luoda entistä integroidummat ja vahvemmat puolustuksen sisämarkkinat, joihin myös Ukraina kuuluu, Henriksson päättää.

Neuvottelutulos on vielä virallisesti hyväksyttävä sekä Euroopan parlamentissa että ministerineuvostossa.

Yhteyshenkilöt

Alexander Junellspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anna-Maja Henriksson)

Puh:+358 40 019 2744

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