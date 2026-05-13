Luottamus Y-Säätiöön ja M2-Koteihin säilyi vahvana
10.6.2026 14:05:54 EEST | Y-Säätiö | Tiedote
Tuoreen Luottamus & Maine 2026 -tutkimuksen mukaan Y-Säätiö ja M2-Kodit nauttivat edelleen vahvaa luottamusta ja sidosryhmien tukea. Vaikka kokonaismaineessa nähtiin hienoista laskua, luottamus organisaatioiden toimintaan säilyi vakaalla tasolla.
Tutkimuksessa Y-Säätiön kokonaismaineeksi muodostui 3,28 asteikolla 1–5, kun vuotta aiemmin vastaava tulos oli 3,39. Vahvimmaksi osa-alueeksi nousi vastuullisuus, jossa Y-Säätiö sai arvosanan 3,42.
Tutkimuksen mukaan Y-Säätiö tunnetaan erityisesti yhteiskunnallisesti vaikuttavana ja vastuullisena toimijana. Maineen hienoisesta laskusta huolimatta sidosryhmien tuki säilyi vahvana. Y-Säätiön sidosryhmätuen tulos oli 3,03, mikä on lähes samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.
Vuosi 2026 oli Y-Säätiölle merkittävä merkkipaalu, sillä säätiö vietti 40-vuotisjuhlavuottaan teemalla "Neljä seinää voi muuttaa elämän, neljäkymmentä vuotta yhteiskuntaa". Neljän vuosikymmenen aikana Y-Säätiö on kasvanut Suomen suurimmaksi valtakunnalliseksi yleishyödylliseksi vuokranantajaksi sekä asunnottomuustyön suunnannäyttäjäksi.
Luottamus kantaa maineen muutoksista huolimatta
Myös M2-Kotien tulokset kertovat vahvana säilyneestä luottamuksesta. Kokonaismaine oli 3,30, mikä oli 0,14 pistettä vähemmän kuin edellisvuonna. Sidosryhmätuen tulos säilyi vahvana tasolla 3,0.
“Vaikka maineessa näkyy pieniä muutoksia, ilahduttavaa on se, että luottamus toimintaamme kohtaan ja sidosryhmien tuki ovat pysyneet vahvoina. Tutkimus kertoo, että ihmiset tunnistavat edelleen Y-Säätiön ja M2-Kotien yhteiskunnallisen tehtävän sekä pitkäjänteisen työn kohtuuhintaisen asumisen ja asunnottomuuden vähentämisen eteen”, sanoo Y-Säätiön viestintä- ja markkinointijohtaja Minna Pääkkönen.
Pääkkösen mukaan tutkimus tarjoaa arvokasta tietoa myös toiminnan kehittämiseen.
“Maine rakentuu jokaisessa kohtaamisessa, palvelutilanteessa ja viestissä. Tulokset auttavat meitä ymmärtämään, missä olemme onnistuneet ja missä voimme edelleen parantaa. Erityisen tärkeää on jatkaa avointa vuorovaikutusta asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja yhteiskunnan kanssa”, hän jatkaa.
Luottamus & Maine 2026 -tutkimus toteutettiin 13.–28.4.2026 sähköisenä kyselynä. Tutkimuksessa arvioitiin Y-Säätiön ja M2-Kotien lisäksi SATOa ja Lumoa. Kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset eri puolilta Suomea.
Yhteyshenkilöt
Minna PääkkönenViestintä- ja markkinointijohtajaPuh:020 7020 300minna.paakkonen@ysaatio.fi
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