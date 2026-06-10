HSL:n hallituksen päätöksiä 10.6.2026

Länsi-Helsingin linjastosuunnitelma



Hallitus hyväksyi Länsi-Helsingin linjastosuunnitelman. Muutokset tulevat voimaan vaiheittain vuosina 2029-2031.

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Työsuhde-etukumppaneiden sopimusmalli

HSL uudistaa kumppanuusmallia siten, että työsuhde-etua tarjoavan kumppanin saama komissio on sidoksissa myynnin kasvuun. Jatkossa HSL edellyttää kumppanilta myynti-, markkinointi- ja aktivointitoimia, johon uuden komissiomallin toivotaan kannustavan nykymallia paremmin. Työsuhde-etukumppanit (mm. Epassi, Edenred, Zevoy) muodostavat HSL:n yritysmyynnin suurimman myyntikanavan. Vuonna 2025 kanavan kautta kertyneet myyntitulot olivat 24,5 miljoonaa euroa.

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Lausunto uutta raitiovaunuhankintaa koskevien hankesuunnitelmien tarkistamisesta

HSL näkee elinkaarensa päässä olevien raitiovaunujen uusimisen olevan ajankohtaista Kaupunkiliikenteen selvitysten pohjalta. Kaluston uusiminen on tarkistetussa hankesuunnitelmassa ajoitettu vuosille 2032–2034. Käyttöiän päässä olevat raitiovaunut ovat 1980-luvulla hankittuja vaunuja, joihin on myöhemmin rakennettu matala väliosa. Hankinnan laajuus on 30 vaunua. Kaluston nykyaikaistaminen asiakkaiden odotusten mukaisesti tukee myös HSL:n strategisia tavoitteita.

1980-luvun kaluston korvaamista kiireisempi on uusien pikaraitiovaunujen hankinta, joka on edellytyksenä sille, että liikenne uusilla pikaraitioteillä on mahdollista käynnistää 2020–30‑lukujen vaihteessa. HSL:n lausuntoa muokattiin kokouksessa painottamalla muun muassa sitä, että hankkeen kustannusvaikutuksista tulee olla yhteinen näkemys Helsingin, Vantaan, Kaupunkiliikenneyhtiön ja HSL:n välillä ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista, ja osapuolet sitoutuvat kehittämään tulevien hankintojen ja investointien vaikutusten arviointia ja ennakkokoordinointia.

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Vastuullisuustyön painopisteet

Vastuullisuustyö kuuluu osana HSL:n strategian 2025-2029 toimeenpanoa. Sen vuoksi jokaiselle strategiselle päämäärälle on määritelty kaksi vastuullisuustyön painopistettä.



Painopisteet ovat seuraavat (strateginen päämäärä lihavoituna):

Helppoa liikkumista ihmisille Asiakaskeskeisyys ja turvallisuus

Tulevaisuuden kestäviä matkaketjuja Kestävä liikkuminen ja vastuulliset kumppanuudet

Tuottavuudella tilaa uudistumiselle Kestävä taloudenpito ja vastuullinen työnantaja

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta Liikennejärjestelmäyhteistyö ja pitkäkestoinen vaikuttaminen

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Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2025

Hallitus merkitsi tiedoksi arviointikertomuksen ja valmistelee lausunnon syysyhtymäkokoukselle jatkotoimenpiteistä arvioinnissa esille nousseista asioista.

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Kannustinjärjestelmän palkkion maksaminen vuosilta 2022–2025

Hallitus päätti maksaa kannustinpalkkion HSL:n pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän 2022–2025 kriteerien mukaisesti. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmällä tuetaan HSL:n strategisten tavoitteiden saavuttamista sekä tuloksellista toimintaa koko strategiakauden ajan ja sen yli.

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Selvitys HSL:n liikennekaluston tilaajavärityksestä ja raitiovaunujen värityksestä

Hallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi ja ohjeisti HSL:ää kehittämään joukkoliikennevälineiden väritystä ja ilmettä yhtenäisen seudullisen palvelun näkökulmasta, mutta samalla yhteensovittaen ja vaalien Helsingin kantakaupungin raideliikenteen sekä metrojen historiallista ilmettä ja käymään muutoksiin liittyen tiivistä vuoropuhelua omistajakuntien kanssa.

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