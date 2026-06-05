Suomen Asianajajien valvontalautakuntaan reilut 600 kantelua vuonna 2025
11.6.2026 09:32:30 EEST | Suomen Asianajajat | Tiedote
Suomen Asianajajien yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan tuli vuonna 2025 vireille 637 asiaa. Valvontalautakuntaan tulevien kanteluiden näyttää olevan asettumassa yli kuuteensataan kanteluun vuodessa. Vuonna 2024 tuli vireille ennätykselliset 643 asiaa.
Valvontalautakunta ratkaisi vuoden aikana yhteensä 530 valvonta- ja palkkioriita-asiaa. Määrä laski edellisestä vuodesta lähes sadalla. Keskimääräinen käsittelyaika oli reilut 11 kuukautta.
– On selvää, että ratkaistujen asioiden määrää tulee saada huomattavasti suuremmaksi, jotta asianosaiset saavat päätöksen asiaansa kohtuullisessa ajassa. Asia vaatii myös lainsäädännön muutoksia, sillä valvontalautakunnan jaostojen ja jäsenten määrä on rajattu asianajajista annetussa laissa, sanoo valvontayksikön johtaja Nina Solas-Iloniemi.
Kantelun kohde sai seuraamuksen vajaassa kolmasosassa asioita. Valtaosa seuraamuksista oli huomautuksia ja varoituksia. Kaksi asianajajaa (,joista toiseen kohdistui neljä kantelua) erotettiin Suomen Asianajajista. Vajaat kaksi kolmannesta kanteluista ei johtanut seuraamukseen.
Julkisuudessa on viime aikoina keskusteltu sekä niin sanotusta sarjavalittajailmiöstä että tekoälyn avulla laadituista, toisinaan hyvin laajoista viranomaiskirjelmistä. Molemmat näkyvät myös valvontalautakunnan työssä.
– OTM, VT, käräjätuomari Samuli Kulmala on tarkastellut tutkimuksessaan sarjavalittajailmiötä. Yhtenä ratkaisuna hän esittää mahdollisuutta velvoittaa asianosainen tiivistämään poikkeuksellisen laaja kirjelmä olennaiseen. Tutkimus sisältää myös muita käyttökelpoisia ehdotuksia ilmiön hallitsemiseksi. Jatkamme valvontayksikössä ja valvontalautakunnassa työtä käsittelyprosessien kehittämiseksi, jotta voimme ratkaista asiat jatkossakin mahdollisimman sujuvasti, Nina Solas-Iloniemi kertoo.
Tilastotiedot käyvät ilmi 2025 toimintakertomuksesta, joka on luettavissa valvontalautakunnan nettisivuilla.
Toimintakertomuksesta löytyy tilastotietoa valvontalautakunnan kuluneesta vuodesta. Toimintakertomus ei sisällä koostetta annetuista ratkaisusta, vaan niistä viestitään vuoden varrella aktiivisesti verkkosivuilla, uutiskirjeessä ja Suomen Asianajajien jäsenlehti Advokaatissa.
Suomen Asianajajien valvontalautakunnan valvonnan piiriin kuuluu noin 2 500 asianajajaa, noin 200 julkista oikeusavustajaa sekä vajaat 1 800 luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa.
Yhteyshenkilöt
Nina Solas-IloniemiJohtaja, valvontayksikköValvontalautakuntaPuh:+358 40 725 6646nina.solas-iloniemi@valvontalautakunta.fi
Valvontalautakunta
Suomen Asianajajajien yhteydessä toimiva itsenäinen ja riippumaton valvontalautakunta valvoo asianajajia, julkisia oikeusavustajia ja luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia.
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