Kuntatekniikka näkyy vaasalaisten arjessa

Alla on listattuna viisi merkittävää nostoa vuoden 2025 kuntatekniikasta:

Kestävän liikkumisen olosuhteet paranivat: Kävely- ja pyöräteiden pääreittien talvihoitoa tehostettiin, mikä keräsi runsaasti positiivista palautetta ja kasvatti kävely- ja pyöräilymääriä. Lisäksi Teirinkatu ja Itäinen Kasarmintori kunnostettiin, Huutoniementien pyörätietä saneerattiin ja Paperisilta uusittiin. Lähiluonnon saavutettavuus ja virkistysmahdollisuudet lisääntyivät: Onkilahden puistoon rakennettiin 220 metriä pitkä esteetön luontopolku ja viereiselle leikkialueelle asennettiin vaijeriliuku sekä kiipeilytorni. Vaasan luontoliikuntareitit yhdistettiin noin 70 kilometriä pitkäksi yhtenäiseksi verkostoksi. Vaasan asema kestävän liikkumisen edelläkävijänä vahvistui: Vaasa valittiin vuoden kävelykunnaksi ja sai Unicefin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Saavutuksiin vaikutti osaltaan kestävän liikkumisen olosuhteiden parantaminen. Vaasan sataman suurhanke eteni etuajassa: Vaasan meriväylän ja sataman leventämisurakka valmistui ja vastaanotettiin etuajassa syyskuussa 2025. Kuntatekniikan taloudessa oli sekä onnistumisia että haasteita: Perustoiminta pysyi taloudellisesti hyvin hallinnassa, mutta kokonaisuutta heikensivät satamasta saatujen tulojen siirtyminen kiinteistötoimelle, työllistämiskustannusten kohdentamisen muuttuminen sekä iso määrärahavaraus Suvilahden suljetun kaatopaikan ympäristövastuisiin. Liikennealueiden kunnossapidon kustannukset ovat nousseet merkittävästi 2020-luvulla, minkä vuoksi kuntatekniikka joutui viime vuoden aikana hakemaan lisämäärärahaa, kuten aiempinakin vuosina.

Kaiken kaikkiaan vuosi oli menestyksekäs ja edisti vaasalaisten arjen sujuvuutta monin tavoin. Samalla katse kääntyy tuleviin vuosiin: palvelutason turvaaminen edellyttää jatkossa entistä tarkempaa priorisointia ja realistista resursointia. Edessä on uusia hankkeita, jatkuvaa parantamista sekä talouden ja palvelutason tasapainottamista. Näihin haasteisiin kuntatekniikka tarttuu luottavaisin mielin.

Tavoitteemme on olla hiilineutraali 2020-luvun loppuun mennessä. Liikenne on jo nyt suuri päästölähde, ja sen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään muun muassa pyöräilyn ja kävelyn lisäämisellä. Vaasan työ kestävän kehityksen eteen on saanut myös kansainvälistä tunnustusta: kaupunki valittiin vuoden 2026 European Green Leaf -kaupungiksi. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi.

Lisäksi UNICEF on myöntänyt Vaasan kaupungille Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Lapsiystävällisessä kunnassa lasten hyvinvointi ja lapsen oikeudet ovat tärkeysjärjestyksen kärjessä. Tämä näkyy kunnan kaikessa arkisessa työssä ja päätöksenteossa.