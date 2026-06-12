Uusi satukirja Hedyn seikkailut vie lukijan taianomaiseen metsään täynnä vaaroja, ystävyyttä ja oivalluksia

Teoksesta

Hedyn seikkailut kertoo pienestä metsäkeiju Hedystä, jonka huoleton mustikanpoimintaretki muuttuu hetkessä hengästyttäväksi selviytymiskamppailuksi. Tarina kuljettaa lukijan syvälle tuntemattomaan metsään, menninkäisten kuninkaan luolaan, peikkojen kynsiin ja maanalaiseen maailmaan, jossa vaanivat käärmeet ja kuohuvat putoukset.

Vauhdikas satu yhdistää jännityksen, mielikuvituksen ja tärkeän opetuksen ympäristön havainnoinnista. Samalla se kertoo uusien ystävien löytämisestä, koti-ikävästä ja rohkeudesta kohdata tuntematon.

Kirjan synty juontaa juurensa perheen yhteisiin saunahetkiin. Seurujärvi alkoi kertoa tarinaa lapsilleen pitääkseen heidän mielenkiintonsa yllä saunareissuilla.

”Aloin pitämään yllä mielenkiintoa lapsille saunareissuilla. Kaksi dysfasia lasta malttoi pysyä paikoillaan.”

Tarinalle ei ollut valmista suunnitelmaa. Jokaisella saunareissulla muistettiin yhdessä, mihin edellisellä kerralla jäätiin, ja kertomus jatkui askel askeleelta eteenpäin.

”Tarinalle ei ollut etukäteen suunniteltua sisältöä. Joka saunareissu muisteltiin ensin mihin tarina jäi. Tarina soljui miettimättä, pari lausetta eteenpäin.”

Vuosien saatossa tarinasta kasvoi kokonainen kirja. Kirjailijan toiveena on, että kertomus ilahduttaisi myös muita perheitä ja tarjoaisi yhteisiä lukuhetkiä niin lapsille kuin aikuisillekin.

Hedyn seikkailut on satu, joka sopii kaikenikäisille lukijoille. Sen taianomainen maailma, vauhdikkaat tapahtumat ja lämminhenkinen kerronta tekevät siitä tarinan, jota on vaikea jättää kesken.

Kirjailijasta

Arvo Seurujärvi kirjoittaa runoja ja harrastaa puutöitä valmistamalla huonekaluja tuppeensahatuista lankuista.

Kirjan tiedot:

Nimi: Hedyn seikkailut

Kirjailija: Arvo Seurujärvi

Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy

Julkaisuvuosi: 2026

Sivumäärä: 29

ISBN: 9789527603987

Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Arvo Seurujärvi, tekijä

arvo.seuru@gmail.com

+358414451625

Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy

+35825122172

info@calidriskustannus.fi

https://www.calidriskustannus.fi/