KOVA ry

Tiedote: Anna-Kaisa Urpelainen KOVA ry:n viestintäasiantuntijaksi

10.6.2026 15:46:05 EEST | KOVA ry | Tiedote

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Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n viestintäasiantuntijaksi on valittu medianomi (AMK) Anna-Kaisa Urpelainen. 

Urpelainen toimii viestintäasiantuntija Katriina Liuksen määräaikaisena vanhempainvapaasijaisena. Urpelainen aloitti tehtävässään 10. kesäkuuta 2026.

Urpelainen on työskennellyt aiemmin taloustoimittajana Talouselämässä ja Kauppalehdessä sekä ulkomaantoimittajana Ilta-Sanomissa.

Anna-Kaisa Urpelaisen tehtäviin KOVAn viestintäasiantuntijana kuuluvat muun muassa KOVAn sisäinen ja ulkoinen viestintä, mediasuhteet, viestinnän suunnittelu ja kehittäminen sekä KOVAn koulutusten toteuttaminen.

- On hienoa päästä osallistumaan yhteiskunnallisesti tärkeää työtä tekevän yhdistyksen toimintaan. Koen KOVAn tehtävän itselleni merkitykselliseksi, mikä on hyvä motivaattori tulevissa työtehtävissäni, kertoo Anna-Kaisa Urpelainen.

Avainsanat

viestintäasiantuntijasijainenanna-kaisa urpelainen

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Tietoja julkaisijasta

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimialajärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. KOVAn jäsenet omistavat normaaleja vuokra-asuntoja, erityisryhmien vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja.

KOVAlla on 140 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä lähes 350 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yli 500 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat noin 150 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 85 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista, noin 70 prosenttia kaikista rajoituksenalaista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

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