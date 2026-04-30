Tiedote: Anna-Kaisa Urpelainen KOVA ry:n viestintäasiantuntijaksi
10.6.2026 15:46:05 EEST | KOVA ry | Tiedote
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n viestintäasiantuntijaksi on valittu medianomi (AMK) Anna-Kaisa Urpelainen.
Urpelainen toimii viestintäasiantuntija Katriina Liuksen määräaikaisena vanhempainvapaasijaisena. Urpelainen aloitti tehtävässään 10. kesäkuuta 2026.
Urpelainen on työskennellyt aiemmin taloustoimittajana Talouselämässä ja Kauppalehdessä sekä ulkomaantoimittajana Ilta-Sanomissa.
Anna-Kaisa Urpelaisen tehtäviin KOVAn viestintäasiantuntijana kuuluvat muun muassa KOVAn sisäinen ja ulkoinen viestintä, mediasuhteet, viestinnän suunnittelu ja kehittäminen sekä KOVAn koulutusten toteuttaminen.
- On hienoa päästä osallistumaan yhteiskunnallisesti tärkeää työtä tekevän yhdistyksen toimintaan. Koen KOVAn tehtävän itselleni merkitykselliseksi, mikä on hyvä motivaattori tulevissa työtehtävissäni, kertoo Anna-Kaisa Urpelainen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna-Kaisa UrpelainenviestintäasiantuntijaKohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ryPuh:0504066611anna-kaisa.urpelainen@kovary.fi
Jouni ParkkonentoimitusjohtajaKohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ryPuh:040 593 3338jouni.parkkonen@kovary.fi
Tietoja julkaisijasta
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimialajärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. KOVAn jäsenet omistavat normaaleja vuokra-asuntoja, erityisryhmien vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja.
KOVAlla on 140 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä lähes 350 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yli 500 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat noin 150 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 85 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista, noin 70 prosenttia kaikista rajoituksenalaista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa.
KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.
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