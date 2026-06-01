Gallen-Kallelan kadusta entistäkin viihtyisämpi SuomiAreenan kohtaamispaikka
11.6.2026 06:00:00 EEST | SuomiAreena | Tiedote
SuomiAreena ja Satakunnan Osuuskauppa kehittävät pitkäaikaista yhteistyötään tänä vuonna tarjotakseen SuomiAreenan tapahtumakävijöille entistäkin viihtyisämpää kaupunkitilaa Gallen-Kallelan kesäkävelykadulla.
Jo aikaisemmilta vuosilta tuttu Vaakunan lava saa uuden nimen: jatkossa se tunnetaan Satakunta-lavana, joka toimii keskeisenä keskustelun, kohtaamisten ja viihtymisen näyttämönä. Satakunta-lava on SuomiAreenan virallinen ohjelmalava ja lisäksi se jää kadulle ohjelmakäyttöön aina Pori Jazzeihin saakka. Ensimmäisen vuoden kokemusten pohjalta yhteistyön jatkuu myös tuleville vuosille.
”SuomiAreena on ollut jo kahden vuosikymmenen ajan kiinteä osa Porin kesää. Meille on tärkeää osallistua keskusteluun ja olla näkyvä osa yhteiskunnallista festivaalia, joka samalla tuo kävijöitä Poriin”, toimitusjohtaja Harri Tuomi Satakunnan Osuuskaupasta kertoo.
Uudistetun lavan lisäksi hotelli Vaakunan ympäröimä osuus Gallen-Kallelan kävelykadusta uudistetaan kokonaisuudessaan viihtyisäksi ja kutsuvaksi kaupunkitilaksi, jossa kävijät voivat seurata lavaohjelmaa, nauttia terassien tarjonnasta ja kohdata toisiaan SuomiAreenan tapahtumaviikon aikana. Kaikille Gallen-Kallelan kadun terasseille järjestetään äänentoisto lavalta, jotta keskustelua voi kuunnella tapaamisten äärellä.
”Moni SuomiAreena-kävijä yöpyy keskustan hotellialueella. Uudistuvan Etelärannan vastapainoksi halusimme kehittää myös Gallen-Kallelan kadusta ikään kuin portin SuomiAreenaan, jossa viihdytään ja kohdataan niin lavaohjelman aikana, kuin sen jälkeen”, SuomiAreenan toimitusjohtaja Antti Lehtinen kiittelee.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Antti Lehtinen, SuomiAreena oy, p. 050 572 7991 tai antti.lehtinen@suomiareena.fi
Toimitusjohtaja Harri Tuomi, Satakunnan Osuuskauppa, p. 044 725 1551 tai harri.tuomi@sok.fi
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Yhteyshenkilöt
Antti LehtinenToimitusjohtajaSuomiAreena OyPuh:0505727991antti.lehtinen@suomiareena.fi
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Lisätietoa julkaisijasta
SuomiAreena, Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali, järjestetään Porissa kesäisin. SuomiAreenan järjestää SuomiAreena Oy – yhtiön taustalla vaikuttavat MTV Oy ja Porin kaupunki. suomiareena.fi
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