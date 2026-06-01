SuomiAreena

Gallen-Kallelan kadusta entistäkin viihtyisämpi SuomiAreenan kohtaamispaikka

11.6.2026 06:00:00 EEST | SuomiAreena | Tiedote

Jaa

SuomiAreena ja Satakunnan Osuuskauppa kehittävät pitkäaikaista yhteistyötään tänä vuonna tarjotakseen SuomiAreenan tapahtumakävijöille entistäkin viihtyisämpää kaupunkitilaa Gallen-Kallelan kesäkävelykadulla.

Jo aikaisemmilta vuosilta tuttu Vaakunan lava saa uuden nimen: jatkossa se tunnetaan Satakunta-lavana, joka toimii keskeisenä keskustelun, kohtaamisten ja viihtymisen näyttämönä. Satakunta-lava on SuomiAreenan virallinen ohjelmalava ja lisäksi se jää kadulle ohjelmakäyttöön aina Pori Jazzeihin saakka. Ensimmäisen vuoden kokemusten pohjalta yhteistyön jatkuu myös tuleville vuosille.

”SuomiAreena on ollut jo kahden vuosikymmenen ajan kiinteä osa Porin kesää. Meille on tärkeää osallistua keskusteluun ja olla näkyvä osa yhteiskunnallista festivaalia, joka samalla tuo kävijöitä Poriin”, toimitusjohtaja Harri Tuomi Satakunnan Osuuskaupasta kertoo.

Uudistetun lavan lisäksi hotelli Vaakunan ympäröimä osuus Gallen-Kallelan kävelykadusta uudistetaan kokonaisuudessaan viihtyisäksi ja kutsuvaksi kaupunkitilaksi, jossa kävijät voivat seurata lavaohjelmaa, nauttia terassien tarjonnasta ja kohdata toisiaan SuomiAreenan tapahtumaviikon aikana. Kaikille Gallen-Kallelan kadun terasseille järjestetään äänentoisto lavalta, jotta keskustelua voi kuunnella tapaamisten äärellä.  

”Moni SuomiAreena-kävijä yöpyy keskustan hotellialueella. Uudistuvan Etelärannan vastapainoksi halusimme kehittää myös Gallen-Kallelan kadusta ikään kuin portin SuomiAreenaan, jossa viihdytään ja kohdataan niin lavaohjelman aikana, kuin sen jälkeen”, SuomiAreenan toimitusjohtaja Antti Lehtinen kiittelee.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Antti Lehtinen, SuomiAreena oy, p. 050 572 7991 tai antti.lehtinen@suomiareena.fi

Toimitusjohtaja Harri Tuomi, Satakunnan Osuuskauppa, p. 044 725 1551 tai harri.tuomi@sok.fi

Avainsanat

politiikkamediayhteiskuntaohjelmafestivaalitapahtumaporitelevisio

Yhteyshenkilöt

Linkit

Lisätietoa julkaisijasta

SuomiAreena, Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali, järjestetään Porissa kesäisin. SuomiAreenan järjestää SuomiAreena Oy – yhtiön taustalla vaikuttavat MTV Oy ja Porin kaupunki. suomiareena.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SuomiAreena

Kyselytutkimus: 80 % suomalaisista kokee yhteiskuntaluottamuksen heikentyneen – luotamme eniten Puolustusvoimiin ja Pohjoismaihin24.3.2026 06:00:00 EET | Tiedote

Neljä viidestä (80 %) suomalaisesta arvioi yhteiskuntaluottamuksen heikentyneen viime vuosina. Eniten luottamusta lisäävät Puolustusvoimat (67 %), presidentti (52 %) ja poliisi (51 %). Tiedot käyvät ilmi SuomiAreenan ja Pohjoismaisen ministerineuvoston teettämästä tuoreesta kyselystä, jonka on toteuttanut Verian. Pohjoismaihin luotetaan erityisen paljon: Kahdeksan kymmenestä kokee Pohjoismaisen yhteistyön lisäävän luottamusta yhteiskunnassa (80 %). Lisäksi noin seitsemän kymmenestä (67 %) arvioi Pohjoismaiden lisäävän luottamusta, ja niitä myös pidetään maailman parhaana paikkana asua (84 %). "Kriisit, kuten Ukrainan sota, pandemia, heikko taloustilanne ja epävarmuus yhdistettynä kärjistyneeseen keskustelukulttuuriin näkyvät varmasti kyselyn tuloksissa. Kärkeen nousevat tahot, jotka tuovat suomalaisille varmuutta: tutut, turvallisuutta tuottavat instituutiot ja lähimmät naapurimme lännessä", sanoo SuomiAreenan toimitusjohtaja Antti Lehtinen. Vain neljä prosenttia suomalaisista uskoo Yh

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye