Duodecimin eduskuntavaalitavoitteet: Vahva perusterveydenhuolto tarjoaa varhaista ja vaikuttavaa hoitoa
11.6.2026 11:38:26 EEST | Duodecim | Tiedote
Suomen terveydenhuollon keskeinen ongelma ei ole hoidon puute, vaan hoidon ajoitus ja kohdentuminen. Duodecim esittää vaaliteeseissään ratkaisuksi vahvaa perusterveydenhuoltoa, joka tarjoaa varhaista ja vaikuttavaa hoitoa.
Duodecim on julkaissut eduskuntavaalitavoitteet 2027, joiden visiona on vahva perusterveydenhuolto, joka tarjoaa varhaista ja vaikuttavaa hoitoa.
Suomen terveydenhuollon keskeinen ongelma ei tällä hetkellä ole hoidon puute, vaan hoidon ajoitus ja kohdentuminen. Ratkaisut löytyvät hoidon saatavuuden turvaamisesta ja sen jatkuvuuden vahvistamisesta. Varhainen, vaikuttava hoito perusterveydenhuollossa ehkäisee sairauksien pahenemista ja vähentää päivystyskuormitusta.
"Hoidon jatkuvuus parantaa sekä hoidon laatua että potilasturvallisuutta. Omalääkärimalli on yksi konkreettinen keino vahvistaa luottamusta terveydenhuoltoon", sanoo Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin pääsihteeri ja terveydenhuollon erikoislääkäri Päivi Metsäniemi.
Duodecimin mukaan painopisteen tulee siirtyä kalliista, korjaavista toimenpiteistä perusterveydenhuoltoon. Omalääkärimalli takaa jatkuvan hoitosuhteen, joka parantaa hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Näyttöön perustuvat hoitokäytännöt ja Käypä hoito -suositusten systemaattinen hyödyntäminen varmistavat sen, että jokainen saa yhdenvertaista ja vaikuttavaa hoitoa asuinpaikasta riippumatta.
Duodecimin kolme keskeistä vaalitavoitetta
Käypä hoito -suositustyön riittävä ja vakaa rahoitus on turvattava
Käypä hoito -suositukset auttavat kohdentamaan resurssit vaikuttaviin hoitoihin. Siksi Käypä hoito -työlle on osoitettava riittävä ja vakaa rahoitus: 1,4 miljoonaa euroa vuodessa turvaa suositusten ajantasaisuuden, menetelmien kehittämisen ja korkean laadun. Hoitosuosituksiin investointi vahvistaa potilasturvallisuutta, potilaiden yhdenvertaisuutta ja koko julkisen talouden kestävyyttä.
Jokainen kansalainen tarvitsee oman lääkärin
Terveydenhuollon painopiste on siirrettävä korjaavasta hoidosta varhaiseen, vaikuttavaan ja jatkuvaan hoitoon perusterveydenhuollossa. Omalääkärimallissa potilas kohdataan kokonaisuutena ja hoitovastuu säilyy. Kun lääkäri tuntee potilaan, oikeat tutkimukset ja hoidot voidaan tehdä ajoissa ja hoidon jatkuvuus on turvattu ilman turhia viiveitä, päällekkäisyyksiä tai potilaan pompottelua.
Lääkäreiden osaamisen kehittämiseen on panostettava
Duodecim pitää tärkeänä, että terveydenhuollon toiminnassa ja resursoinnissa turvataan lääkäreiden mahdollisuudet jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen. Lääketieteellisen tiedon nopea uusiutuminen edellyttää suunnitelmallista täydennyskoulutusta, joka tukee hoidon laatua, kustannusvaikuttavuutta ja potilasturvallisuutta.
Tutustu eduskuntavaalitavoitteisiin tästä linkistä.
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Yhteyshenkilöt
Päivi MetsäniemipääsihteeriSuomalainen Lääkäriseura DuodecimPuh:045 633 8858paivi.metsaniemi@duodecim.fi
Kia Löfbergviestinnän asiantuntija, Lääkäriseura DuodecimPuh:09 6188 5402kia.lofberg@duodecim.fi
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Duodecim
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on Suomen suurin tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja tutkimusapurahojen avulla.
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