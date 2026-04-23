Adoptio huomioitava lastensuojelulain kokonaisuudistuksessa

Hallituksen esitys uudeksi laiksi lapsen erityisestä suojelusta on ollut lausuntokierroksella. Esitys liittyy pääministeri Orpon hallitusohjelman mukaiseen lastensuojelulain kokonaisuudistukseen. Hallitusohjelman kirjaus adoption selvittämisestä vaihtoehtona lapsen pitkäaikaiselle sijoitukselle on merkittävä. Tällä hetkellä adoptio ja lastensuojelu ovat toisistaan erillisiä järjestelmiä.

"Olemme pettyneitä hallituksen esityksen sisältöön. Adoptioperheet ry:n pitkäaikainen tavoite on ollut, että keskiössä olisi lapsen oikeus pysyviin ja turvallisiin kiintymyssuhteisiin. Laissa pitäisi mainita adoption selvittäminen yhtenä vaihtoehtona, kun mietitään lapsen edun mukaisia ratkaisuja. Valitettavasti nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys ei mielestämme vastaa hallitusohjelman kirjausta", toiminnanjohtaja Hanna-Kaisa Järvi sanoo.

Useat lastensuojeluun, sijaishuoltoon sekä adoptioon keskittyneet asiantuntijat ovat todenneet Suomen käytäntöjen poikkeavan lapsen edun määrittelyssä monien muiden maiden lainsäädännöstä.

"Kaikilla lapsilla ei kuitenkaan ole perhettä, johon voisi palata. Osa lapsista elää vuosia epävarmuudessa pitkäaikaisissa sijoituksissa ilman tietoa siitä, missä heidän pysyvä kotinsa lopulta on. Juuri tähän keskusteluun adoption mahdollisuus liittyy. Vuosittain toteutuu suuri määrä aikuisadoptioita. Voidaankin kysyä, olisiko julkisen vallan pitänyt vakiinnuttaa heidän perhesuhteensa jo aikaisemmin", toteaa Järvi.

Lastensuojelulain sekä siihen liittyvien lakien kokonaisuudistus on tarpeen, mutta esitys olisi vaatinut enemmän ja perusteellisempaa valmistelua. Käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä ei tarjota ratkaisuja tai vaihtoehtoja tilanteeseen, jossa perheen jälleenyhdistäminen eikä lapsen sijoituksen purkaminen ole mahdollista.

Järven mukaan lapsen etua voidaan tulkita monella tavalla, mutta yksi keskeinen näkökulma on pysyvyys.

"Pitkäaikaisessa sijoituksessa lapsen arki voi olla turvallista ja hyvää, mutta juridinen epävarmuus voi silti jatkua vuosia. Adoptiossa lapselle syntyy pysyvä oikeudellinen asema perheensä jäsenenä ja mikä tärkeintä, pysyvät perhesuhteet."